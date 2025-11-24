CGM

Pierwsze nagrania siwiutkiego Diddy’ego zza krat. Jak wygląda jego życie w więzieniu?

Na nagraniach widać, jak Diddy kończy dzień pracy w więziennej bibliotece multimedialnej

2025.11.24

W sieci pojawiły się pierwsze nagrania przedstawiające Diddy’ego podczas codziennych obowiązków w zakładzie karnym Fort Dix. Materiały wideo, które trafiły do mediów, pokazują rapera w zupełnie nowym świetle – już nie jako jednego z najpotężniejszych ludzi branży, lecz jako więźnia wykonującego rutynową pracę.

Diddy pracuje w więziennej bibliotece multimediów

Na nagraniach widać, jak Diddy kończy dzień pracy w więziennej bibliotece multimedialnej znajdującej się w kaplicy ośrodka Fort Dix. Jego zadaniem jest wydawanie filmów i materiałów religijnych innym osadzonym.

Artysta ma na sobie szary więzienny uniform oraz brązową, dzianinową czapkę zakrywającą siwiejące włosy. W pewnym momencie zdejmuje ją, pokazując swoją naturalną fryzurę, po czym zakłada płaszcz i opuszcza pomieszczenie.

Wymiana zdań z innymi osadzonymi

Jedno z nagrań przedstawia Diddy’ego w korytarzu bez czapki, gdy rozmawia z innymi więźniami. Atmosfera rozmowy wydaje się swobodna i przyjazna, po czym raper kontynuuje spacer wzdłuż korytarza. To pierwsze wideo, które pozwala zobaczyć go w tak naturalnych sytuacjach zza krat.

Zachowanie Diddy’ego w więzieniu budzi kontrowersje

To nie pierwszy raz, gdy nazwisko Diddy’ego pojawia się w kontekście więziennych naruszeń. Wcześniej informowano o tym, że został przyłapany na spożywaniu samodzielnie przygotowanego alkoholu – co jest surowo zabronione. Złamał także regulamin, uczestnicząc w nielegalnej trzystronnej rozmowie telefonicznej.

Kara Diddy’ego i planowana data wyjścia

Diddy odsiaduje 50-miesięczny wyrok po tym, jak ława przysięgłych uznała go winnym naruszenia ustawy Mann Act. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, jego przewidywana data wyjścia na wolność przypada na 2028 rok.

