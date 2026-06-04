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Megan Thee Stallion kończy swoją „wifey erę”. Nowa piosenka ma być odpowiedzią na rozstanie z Klayem Thompsonem

Głośne rozstanie po niespełna roku związku

2026.06.04

opublikował:

Megan Thee Stallion 2026 ig

Wygląda na to, że rozstanie Megan Thee Stallion i Klaya Thompsona może znaleźć swoje odbicie w muzyce. Raperka zapowiedziała nowy utwór, a fani nie mają wątpliwości, że tekst nawiązuje do zakończonego kilka tygodni temu związku z gwiazdą koszykówki.

Artystka opublikowała w mediach społecznościowych krótki fragment nowej piosenki, który błyskawicznie wywołał lawinę komentarzy. W nagraniu Megan relaksuje się na jachcie, bawi się w towarzystwie przyjaciółek i prezentuje fragment tekstu, który wiele osób interpretuje jako symboliczne zamknięcie pewnego rozdziału w jej życiu.

„Era żony” dobiegła końca

Największe emocje wzbudziły słowa:

„All that wifey s*** is dead, put that s*** to bed”.

W wolnym tłumaczeniu oznacza to, że artystka definitywnie żegna się z rolą idealnej partnerki i nie zamierza już wracać do tego etapu życia.

W dalszej części zapowiedzi Megan dodaje:

„I’mma make ’em beg”.

Już kilka wersów wystarczyło, by w sieci pojawiły się spekulacje, że nowy numer będzie jednym z najbardziej osobistych utworów artystki od dłuższego czasu.

Głośne rozstanie po niespełna roku związku

Informacje o zakończeniu relacji Megan i Klaya pojawiły się w kwietniu. Według wcześniejszych wypowiedzi raperki przyczyną rozstania miały być problemy związane z zaufaniem, szacunkiem oraz kwestie dotyczące wierności.

Choć żadna ze stron nie zdecydowała się na szczegółowe komentowanie kulis zakończenia związku, nowy materiał muzyczny może rzucić więcej światła na emocje towarzyszące artystce po rozstaniu.

Fani czekają na letni hit

Na razie Megan nie ujawniła ani tytułu utworu, ani daty premiery. Mimo to krótki teaser wystarczył, by wzbudzić ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy.

W komentarzach dominują opinie, że raperka szykuje kolejny przebój, który może stać się jednym z najgłośniejszych utworów tegorocznego lata. Wielu fanów zwraca uwagę, że Megan od lat najlepiej odnajduje się właśnie w momentach, gdy przekuwa osobiste doświadczenia w pewne siebie i bezkompromisowe teksty.

Jeśli zapowiedź jest zapowiedzią całego utworu, wszystko wskazuje na to, że artystka wchodzi w nowy etap życia i kariery z jasnym komunikatem: „era żony” należy już do przeszłości.

 

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A post shared by Megan Thee Stallion (@theestallion)

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