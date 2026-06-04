Portal uśmiercił matkę Dody. Artystka apeluje do fanów o reakcję

fot. P. Tarasewicz

Doda zwróciła się do swoich fanów z pilnym apelem po tym, jak w mediach społecznościowych pojawił się fałszywy nekrolog jej matki. Wokalistka poinformowała, że strona podszywająca się pod nią opublikowała nieprawdziwe informacje dotyczące śmierci jej mamy, wywołując niepokój wśród internautów.

Fałszywy nekrolog matki Dody

W ostatnich dniach na jednym z profili przypominających fanpage Dody opublikowano wpis stylizowany na nekrolog. W poście wykorzystano zdjęcie artystki wraz z jej matką, Wanda Rabczewska, sugerując jej śmierć.

Informacja była całkowicie nieprawdziwa, jednak zdążyła wywołać poruszenie wśród części użytkowników mediów społecznościowych. Doda szybko zareagowała, publikując na swoim oficjalnym profilu zrzut ekranu fałszywego wpisu i ostrzegając obserwatorów przed działalnością strony.

Doda: „Publikuje niepokojące, wstrętne treści”

Artystka nie ukrywała oburzenia sytuacją. W swoim wpisie zaapelowała do fanów o zgłaszanie profilu, który rozpowszechnia fałszywe informacje i podszywa się pod jej tożsamość.

„Bardzo proszę o zgłaszanie tej strony. Podszywa się pod moją osobę oraz publikuje niepokojące, wstrętne treści fałszywe” – napisała Doda.

Wokalistka podkreśliła, że tego typu działania nie tylko wprowadzają odbiorców w błąd, ale również mogą powodować ogromny stres zarówno u bliskich, jak i fanów.

Fani zszokowani publikacją

Pod wpisem Dody szybko pojawiły się setki komentarzy osób oburzonych działaniami administratorów fałszywego profilu. Wielu internautów przyznało, że po zobaczeniu nekrologu uwierzyło w jego autentyczność i przez chwilę obawiało się o zdrowie matki artystki.

„Mało zawału nie dostałam.”

„Aż mi serce zabiło mocniej. Obrzydliwy świat i paskudni ludzie.”

„Za to uśmiercanie ludzi powinny być naprawdę surowe kary.”

„To już jest poniżej jakiejkolwiek godności.”

To tylko część reakcji, które pojawiły się pod postem piosenkarki.

Coraz więcej oszustw z wykorzystaniem wizerunku gwiazd

Przypadek Dody wpisuje się w szerszy problem związany z wykorzystywaniem wizerunku osób publicznych przez cyberprzestępców. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się fałszywe informacje o śmierci celebrytów, spreparowane wywiady czy materiały stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji.

Takie działania służą często zwiększaniu zasięgów fałszywych stron, pozyskiwaniu danych użytkowników lub kierowaniu ich na podejrzane witryny internetowe. W wielu przypadkach wykorzystuje się emocjonalne treści, które skłaniają odbiorców do szybkiego kliknięcia lub udostępnienia informacji bez wcześniejszej weryfikacji.

Artystka apeluje o czujność

Doda zaapelowała do swoich obserwatorów, aby nie wierzyli bezkrytycznie w informacje publikowane przez niezweryfikowane profile i zawsze sprawdzali źródło wiadomości. Jednocześnie poprosiła o zgłaszanie stron podszywających się pod jej oficjalne konta.

Cała sytuacja pokazuje, jak łatwo fałszywe informacje mogą rozprzestrzeniać się w sieci i jak ważne jest korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji.