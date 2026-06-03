Dawid Podsiadło z nowym singlem. „Na błysk” wychodzi tuż przed stadionową trasą artysty

Trzy dni przed rozpoczęciem wyczekiwanej stadionowej trasy Obrotowy Tour 2026 artysta zaprezentował nowy singiel zatytułowany „Na błysk”. To już drugi utwór promujący nadchodzący album muzyka i jednocześnie kolejna zapowiedź jednego z najgłośniejszych wydawnictw tego roku na polskiej scenie muzycznej.

„Na błysk” zapowiada nową erę Dawida Podsiadły

Nowa piosenka trafiła do serwisów streamingowych na trzy dni przed pierwszym koncertem stadionowej trasy. Utwór jest następcą singla „Sezon”, który jako pierwszy uchylił rąbka tajemnicy dotyczącej nowego materiału artysty.

Dawid Podsiadło nie ukrywa, że jest wyjątkowo zadowolony z efektów pracy nad nowym albumem.

„Jeśli chodzi o kontekst muzyczny, piosenkowy, albumowy – jestem absolutnie szczęśliwy. Myślę, że to zbiór wspaniałych piosenek, które mogą towarzyszyć nam w wielu życiowych sytuacjach i sprawić, że te sytuacje będą przyjemniejsze, milsze, bardziej emocjonalne”.

Wokalista podkreśla, że tworzenie muzyki od zawsze było dla niego sposobem na wzmacnianie emocji i nadawanie codziennym doświadczeniom dodatkowego wymiaru.

„Może właśnie po to zawsze robiłem piosenki. Żeby pokrętełkiem od emocji trochę wzmocnić, przefiltrować całkowicie dany stan”.

Tobias Kuhn ponownie za produkcją

Za produkcję singla „Na błysk” odpowiada producent i kompozytor Tobias Kuhn. To kolejna współpraca muzyka z Dawidem Podsiadłą po dobrze przyjętym utworze „Pięknie płyniesz”.

Fani artysty zwracają uwagę, że nowa kompozycja kontynuuje charakterystyczny styl Podsiadły, łącząc chwytliwe melodie z emocjonalnym przekazem i nowoczesnym brzmieniem.

Obrotowy Tour 2026 rusza już za chwilę

Premiera nowego singla zbiegła się w czasie z ostatnimi przygotowaniami do największej trasy koncertowej w karierze Dawida Podsiadły. Obrotowy Tour 2026 obejmuje sześć koncertów na czterech największych stadionach w Polsce.

Wszystkie wydarzenia zostały wyprzedane, a dodatkowa pula biletów udostępniona przez organizatorów cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Terminy stadionowej trasy Dawida Podsiadły

6 czerwca 2026 – Stadion Śląski , Chorzów

, Chorzów 7 czerwca 2026 – Stadion Śląski , Chorzów

, Chorzów 13 czerwca 2026 – Enea Stadion , Poznań

, Poznań 20 czerwca 2026 – Polsat Plus Arena Gdańsk , Gdańsk

, Gdańsk 27 czerwca 2026 – PGE Narodowy , Warszawa

, Warszawa 28 czerwca 2026 – PGE Narodowy , Warszawa

Nowa płyta coraz bliżej

Choć szczegóły albumu wciąż pozostają tajemnicą, „Na błysk” pokazuje, że Dawid Podsiadło przygotowuje materiał, który ma szansę stać się jednym z najważniejszych polskich wydawnictw 2026 roku. Sam artysta zapowiada, że na słuchaczy czeka jeszcze kilka niespodzianek.

„Jest jeszcze kilka tajemnic w tym albumie (nawet i przede mną) do odkrycia, więc jak już wyjdzie, to pogadamy szerzej”.

Po sukcesach poprzednich albumów i rekordowej sprzedaży biletów na stadionową trasę oczekiwania wobec nowego projektu są ogromne. Wszystko wskazuje jednak na to, że Dawid Podsiadło jest gotowy, by ponownie dostarczyć fanom materiał, który będzie towarzyszył im przez najbliższe lata.