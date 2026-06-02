Wytwornia Quebo wraca do gry. QueQuality ogłosiła swój powrót

Po wielu miesiącach niepewności i spekulacji fani polskiego rapu otrzymali sygnał, na który czekali od dawna. QueQuality, jedna z najważniejszych wytwórni hip-hopowych ostatniej dekady, ponownie daje o sobie znać. Wszystko wskazuje na to, że label założony przez Quebonafide może wrócić do aktywnej działalności po okresie wyraźnego wyciszenia.

QueQuality przez lata kształtowało polską scenę rapową

QueQuality powstało w 2014 roku z inicjatywy Quebonafide i szybko stało się jednym z najważniejszych miejsc na polskiej scenie hip-hopowej. Wytwórnia odpowiadała za wydawnictwa samego założyciela, a także wielu popularnych artystów, którzy z czasem zdobyli ogólnopolską rozpoznawalność.

Przez lata z QueQuality związani byli m.in. Kabe, Guzior, PlanBe, Filipek, Kartky czy Miszel. Label był odpowiedzialny za wydawanie części najważniejszych projektów Quebonafide, które osiągały milionowe odsłony i wysokie wyniki sprzedaży.

Wytwórnia praktycznie zniknęła z rynku

W ostatnich latach działalność QueQuality wyraźnie wyhamowała. Coraz więcej artystów opuszczało szeregi wytwórni, a nowe premiery pojawiały się sporadycznie. Fani zaczęli zastanawiać się, czy legenda polskiego rapu nie zakończyła właśnie swojej działalności.

Dodatkowo kanał YouTube związany z wytwórnią przechodził liczne zmiany nazw. Najpierw funkcjonował pod szyldem „PÓŁNOC / POŁUDNIE”, a następnie „POŁUDNIE”, co wielu obserwatorów interpretowało jako symboliczne odejście od marki QueQuality.

W zeszłym roku label promował jedynie singiel „Futurama” Quebo i album Shhiedy’ego.

Niespodziewana wiadomość w dzień dziecka

Teraz sytuacja uległa zmianie. Na Instagramie labelu pojawił się wspi, które jednoznacznie zapowiada powrót do działań muzycznych.