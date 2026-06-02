CGM

Wytwornia Quebo wraca do gry. QueQuality ogłosiła swój powrót

QueQuality przez lata kształtowało polską scenę rapową

2026.06.02

opublikował:

Quebo fest Foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-8

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Po wielu miesiącach niepewności i spekulacji fani polskiego rapu otrzymali sygnał, na który czekali od dawna. QueQuality, jedna z najważniejszych wytwórni hip-hopowych ostatniej dekady, ponownie daje o sobie znać. Wszystko wskazuje na to, że label założony przez Quebonafide może wrócić do aktywnej działalności po okresie wyraźnego wyciszenia.

QueQuality przez lata kształtowało polską scenę rapową

QueQuality powstało w 2014 roku z inicjatywy Quebonafide i szybko stało się jednym z najważniejszych miejsc na polskiej scenie hip-hopowej. Wytwórnia odpowiadała za wydawnictwa samego założyciela, a także wielu popularnych artystów, którzy z czasem zdobyli ogólnopolską rozpoznawalność.

Przez lata z QueQuality związani byli m.in. Kabe, Guzior, PlanBe, Filipek, Kartky czy Miszel. Label był odpowiedzialny za wydawanie części najważniejszych projektów Quebonafide, które osiągały milionowe odsłony i wysokie wyniki sprzedaży.

Wytwórnia praktycznie zniknęła z rynku

W ostatnich latach działalność QueQuality wyraźnie wyhamowała. Coraz więcej artystów opuszczało szeregi wytwórni, a nowe premiery pojawiały się sporadycznie. Fani zaczęli zastanawiać się, czy legenda polskiego rapu nie zakończyła właśnie swojej działalności.

Dodatkowo kanał YouTube związany z wytwórnią przechodził liczne zmiany nazw. Najpierw funkcjonował pod szyldem „PÓŁNOC / POŁUDNIE”, a następnie „POŁUDNIE”, co wielu obserwatorów interpretowało jako symboliczne odejście od marki QueQuality.

W zeszłym roku label promował jedynie singiel „Futurama” Quebo i album Shhiedy’ego.

Niespodziewana wiadomość w dzień dziecka

Teraz sytuacja uległa zmianie. Na Instagramie labelu pojawił się wspi, które jednoznacznie zapowiada powrót do działań muzycznych.

Tagi


Popularne newsy

Jay-Z
NEWS

Jay-Z dissuje Drake’a, Kanye Westa, Nicki Minaj i Tory’ego Laneza

Skolim 2026
NEWS

Skolim o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów. „Nasze pieniądze mają iść, na dzieci, na drogi, a nie na jakieś ku*wy i ćpu*ów”.

Doda 2026 IG
NEWS

Skolim stwierdził, że artyści to „ku*wy i ćpuny”. Doda ostro odpowiada królowi disco-polo. „Zajmij się sprzedawaniem swojej kiełbasy, a w międzyczasie zapraszamy cię do teatrtu”

Doda Instagram 25
NEWS

Doda odpowiada na krytykę reżysera, z którym kiedyś pracowała. Opublikowała treść jego prywatnej wiadomości

Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32
NEWS

Dua Lipa i Callum Turner wzięli ślub. Kameralna ceremonia w Londynie i wielkie wesele we Włoszech

Cassie Diddy 2025 2
NEWS

Model znany z teledysków Britney Spears i Lil Kim oskarża Diddy’ego i Cassie o odurzenie i napaść seksualną. Cassie odpowiada

Daniel Godson OWF 300526 foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-28
NEWS

Poznaliśmy support Dawida Podsiadło na PGE Narodowym

Polecane

CGM
Behemoth

Behemoth ogłasza nowe wydawnictwo „I, Scvlptor”. Nergal za ...

Powrót do korzeni black metalu

3 godziny temu

CGM
Daniel Godson OWF 300526 foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-28

Poznaliśmy support Dawida Podsiadło na PGE Narodowym

Support na PGE Narodowym po sukcesie w FNOMN

3 godziny temu

CGM
Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter uzyskała sądową ochronę. Obcy mężczyzna miał wielokr ...

Piosenkarka twierdzi, że mężczyzna próbował dostać się do jej domu

3 godziny temu

CGM
DIDDY FACEBOOK ok

Nowe oskarżenia wobec Diddy’ego. Prokuratura w Los Angeles analizuje s ...

Kolejne problemy prawne muzycznego potentata

3 godziny temu

CGM
Cassie Diddy 2025 2

Model znany z teledysków Britney Spears i Lil Kim oskarża Diddy’ ...

Kolejny rozdział głośnej sprawy

3 godziny temu

CGM
Asap 2026

A$AP Rocky z dodatkowym koncertem w Łodzi 

Pierwszy termin został wyprzedany błyskawicznie

3 godziny temu