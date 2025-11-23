Justina Biebera nieco poniosło i zaśpiewał miłosnym numer o Selenie Gomez. Zapomniał, że jego żoną jest Hailey?

Pogłoski o kryzysie w małżeństwie Justina i Hailey Bieber krążą w sieci od dłuższego czasu. Ostatnio plotki podsycił sam artysta, wykonując podczas transmisji na żywo niepublikowaną wcześniej piosenkę, której tekst sugeruje, że wciąż nie pogodził się z rozstaniem z Seleną Gomez. Internauci zwrócili uwagę, że podczas występu Kanadyjczyk wyszeptał imię swojej byłej partnerki.

Burzliwa przeszłość Justina, Seleny i Hailey

Justin Bieber, Selena Gomez i Hailey Bieber od lat są uwikłani w zawiły miłosny trójkąt. Przez lata emocjonalnie wyczerpał wszystkich uczestników tej relacji. Selena często wracała do tematu burzliwej przeszłości z Bieberem, przyznając, że ich związek wywołał u niej depresję i załamanie nerwowe. Z kolei po zerwaniu Justin poślubił Hailey, co dodatkowo komplikowało sytuację.

Kryzys w małżeństwie Justina i Hailey

Podczas gdy Selena Gomez znalazła nową miłość u boku Benny’ego Blanco, w związku Justina z Hailey podobno nie układa się najlepiej. Pogłoski o kryzysie w ich małżeństwie częściowo potwierdziła sama Hailey w rozmowie z magazynem GQ.

Kontrowersyjny tekst nowej piosenki Biebera

W trakcie weekendowego „lajwu” Justin Bieber wykonał niepublikowany utwór, którego słowa wzbudziły emocje wśród fanów:

„Utknąłem w związku, który nie jest z tobą

Dlaczego nie odchodzę, dlaczego zostaję

Dlaczego nie mogę cię przytulić

Jest już za późno, żebyś mi teraz zaufała

Po prostu chcę płakać

Chcę znów czuć twoją miłość

Tak jak wtedy, gdy mieliśmy 18 lat”

Internauci zwrócili uwagę, że artysta podczas wykonywania piosenki wyszeptał imię Seleny, co według nich może być subtelnym komunikatem o jego uczuciach.