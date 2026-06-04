Roksana Węgiel i Kevin Mglej budują wymarzony dom pod Warszawą. „Mała ja chyba by nie uwierzyła”

Roksana Węgiel i Kevin Mglej rozpoczęli realizację jednego ze swoich największych prywatnych marzeń. Małżeństwo poinformowało fanów o starcie budowy własnego domu pod Warszawą. Dla młodej gwiazdy to wyjątkowy moment, który – jak sama przyznała – jeszcze kilka lat temu wydawał się niemal nierealny.

Nowy rozdział w życiu Roxie i Kevina

1 czerwca 2026 roku para oficjalnie rozpoczęła budowę swojego przyszłego domu. Artystka podzieliła się radosną nowiną za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując zdjęcie z planami budowy oraz osobisty wpis, który szybko spotkał się z entuzjastyczną reakcją fanów.

„01.06.2026 rozpoczynamy budowę naszego domu! Mała ja chyba by nie uwierzyła, że tak będzie wyglądać jej życie. Koncerty, muzyka, kolejne marzenie w realizacji. Kocham to! Dbajcie o swoje wewnętrzne dziecko!” – napisała wokalistka.

Wpis został odebrany nie tylko jako informacja o inwestycji, ale także jako symboliczny moment podsumowujący drogę, jaką Roxie przeszła od zwycięstwa w konkursie Eurowizji Junior do statusu jednej z najpopularniejszych młodych artystek w Polsce.

Od współpracy muzycznej do wspólnego życia

Historia związku Roxie i Kevina od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Para poznała się podczas pracy nad materiałem muzycznym, a ich relacja szybko przerodziła się w coś więcej niż zawodową współpracę.

Choć początkowo ich związek spotkał się z mieszanymi reakcjami internautów, zakochani konsekwentnie budowali swoją relację z dala od medialnego szumu. W 2024 roku powiedzieli sobie sakramentalne „tak”, a od tamtej pory regularnie podkreślają, że fundamentem ich małżeństwa są zaufanie, przyjaźń i wspólne cele.

Budowa domu wydaje się naturalnym kolejnym krokiem w rozwoju ich wspólnego życia.

Ucieczka od miejskiego zgiełku

Już wcześniej para zapowiadała, że marzy o własnym miejscu poza centrum Warszawy. Zamiast apartamentu w samym sercu stolicy, postawili na spokojniejszą lokalizację otoczoną naturą.

Roxie wielokrotnie podkreślała, że zależało jej na znalezieniu miejsca, które pozwoli zachować równowagę między intensywnym życiem zawodowym a prywatnym odpoczynkiem.

„To jest totalnie inny świat. Tam czas inaczej leci. My też dość długo szukaliśmy takiego idealnego miejsca. Pojechaliśmy właśnie tam i uznaliśmy, że to jest to” – mówiła wcześniej artystka.

Wybrana lokalizacja ma zapewnić komfort codziennych dojazdów do pracy, a jednocześnie pozwolić na życie bliżej natury i z dala od miejskiego hałasu.

Jak będzie wyglądał nowy dom?

Wokalistka zdradzała już wcześniej, że marzy o nowoczesnej architekturze z dużymi przeszkleniami i przestronnymi wnętrzami. Jednocześnie zależy jej na stworzeniu miejsca pełnego ciepła i rodzinnej atmosfery.

„Mam w głowie nowoczesny projekt, z dużymi szybami, przeszklony. Jeśli chodzi o wnętrze, to ma być przytulnie. Chcę, żeby ten dom miał taką duszę” – podkreślała.

Wszystko wskazuje na to, że nowa posiadłość będzie łączyć minimalistyczną estetykę z przytulnym charakterem, który odzwierciedli styl życia pary.

Fani nie kryją zachwytu

Informacja o rozpoczęciu budowy natychmiast wywołała lawinę komentarzy. Internauci gratulowali parze realizacji kolejnego marzenia, podkreślając, że śledzą rozwój kariery Roxie od wielu lat i cieszą się z jej kolejnych sukcesów.

Wśród komentarzy dominowały gratulacje, życzenia pomyślnej budowy oraz deklaracje, że „mała Roxie byłaby dziś naprawdę dumna”. Wielu fanów zwracało również uwagę na to, jak konsekwentnie artystka realizuje swoje cele zarówno zawodowe, jak i prywatne.