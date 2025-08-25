Szukaj
Organizatorzy Męskiego Grania zaskakują – już teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji

Dopiero pożegnaliśmy Męskie Granie 2026, a tutaj taka niespodzianka.

2025.08.25

Foto: @ishootmusic

W weekend w Warszawie odbyły się finałowe koncerty tegorocznej edycji Męskiego Grania (zobaczcie nasze zdjęcia z piątku i z soboty). Tymczasem już teraz poznajemy pierwsze szczegóły przyszłorocznej odsłony cyklu. Na line-upy poszczególnych imprez, skład zespołu męskograniowej orkiestry i na towarzyszący trasie singiel jeszcze poczekamy, ale już teraz ujawniono, dokąd i kiedy cykl dotrze w przyszłym roku.

W 2026 Męskie Granie odwiedzi: Żywiec (26 i 27 czerwca, Amfiteatr pod Grojcem), Poznań (10 i 11 lipca, Park Cytadela), Gdańsk (17 i 18 lipca, Polsat Plus Arena), Wrocław (31 lipca i 1 sierpnia, Pola Marsowe), Kraków (7 i 8 sierpnia, Muzeum Lotnictwa) i Warszawę (21 i 22 sierpnia, Lotnisko Bemowo).

Od kiedy bilety?

Przedsprzedaż biletów na przyszłoroczne Męskie Granie rozpocznie się 26 sierpnia o 12.00. Tego dnia bilety będą mogli zakupić jedynie użytkownicy Allegro, posiadający usługę Allegro Smart!, wchodząc na dedykowaną stronę wydarzenia. Otwarta przedsprzedaż biletów dla wszystkich fanów trasy wystartuje 27 sierpnia, również o 12.00 na eBilet.pl. Cena biletu jednodniowego w przedsprzedaży (piątek lub sobota) wyniesie 260 zł, natomiast karnetu dwudniowego (na dane miasto) – 440 zł. Bilety na Męskie Granie będą dostępne na stronie www.ebilet.pl. Podane ceny nie obejmują opłaty serwisowej eBilet. Bilety w specjalnej cenie przedsprzedażowej można kupić do końca sierpnia 2026 lub do wyczerpania puli. Płatność za bilety – zarówno 26, jak i 27 sierpnia, będzie możliwa wyłącznie za pomocą BLIKA, oficjalnego partnera trasy.

Regularna sprzedaż biletów wystartuje po ogłoszeniu line-upu. Dodatkowa pula biletów pojawi się także po premierze singla Męskie Granie Orkiestry 2026. Bilety jednodniowe będą dostępne w cenie 289 zł, a karnety dwudniowe – w cenie 489 zł. Cena nie obejmuje opłaty serwisowej eBilet.

