Męskie Granie Orkiestra, Zalewski, Brodka, Mystic 30, Igor Herbut, Wiktor Waligóra, Ofelia, Sistars, Błażej Król, Masecki, Przebiśniego, Livka – 23.08.25

Zdjęcia z finału tegorocznej trasy Męskiego Grania
2025.08.24
opublikował:
cgm.pl
Foto: @ishootmusic
(Foto: @ishootmusic, @micpaw, @hgrygielewicz @wojtek_dobro)
Męskie Granie: Zalewski X T.Love, Mrozu, Igo, Myslovitz, Współgłosy, Natalia Szroeder, Łąki Łan, Fisz Emade Tworzywo, Dryskull, Mana, Songbird, Magda Kluz – 22.08.25
Zdjęcia z piątkowych koncertów Męskiego Grania na Lotnisku Bemowo
Finał Męskiego Grania odbył się na Lotnisku Bemowo