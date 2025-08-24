Szukaj
Męskie Granie Orkiestra, Zalewski, Brodka, Mystic 30, Igor Herbut, Wiktor Waligóra, Ofelia, Sistars, Błażej Król, Masecki, Przebiśniego, Livka – 23.08.25

Zdjęcia z finału tegorocznej trasy Męskiego Grania

2025.08.24

Foto: @ishootmusic

(Foto: @ishootmusic, @micpaw, @hgrygielewicz @wojtek_dobro)

