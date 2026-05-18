Management Viki Gabor dolewa oliwy do ognia i broni 12 punktów dla Izraela

Po finale Eurovision Song Contest 2026 w sieci rozpętała się ogromna burza. Najwięcej emocji wzbudziła decyzja polskiego jury, które przyznało maksymalne 12 punktów reprezentantowi Izraela. W centrum internetowej krytyki znalazła się między innymi Viki Gabor, a jej management postanowił wydać oficjalne oświadczenie.

Kontrowersje po głosowaniu polskiego jury

Tegoroczna Eurowizja wywołała skrajne emocje nie tylko ze względu na występy artystów, ale również decyzje jurorów z poszczególnych krajów. Polskie jury przyznało Izraelowi najwyższą notę, co spotkało się z falą krytyki ze strony internautów.

W mediach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się komentarze odnoszące się do konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wielu użytkowników internetu zarzucało jurorom ignorowanie sytuacji politycznej i moralnych kontrowersji związanych z udziałem Izraela w konkursie.

Viki Gabor ograniczyła komentarze

Po ogłoszeniu wyników profile społecznościowe jurorów zostały zalane komentarzami. Dominowały mocne opinie, krytyka oraz zarzuty dotyczące decyzji komisji.

Część jurorów zdecydowała się ograniczyć możliwość komentowania swoich publikacji. Taki krok podjęła również Viki Gabor, której profil szybko stał się miejscem internetowej dyskusji o wynikach Eurowizji.

Management Viki Gabor wydał oświadczenie

Wobec rosnących kontrowersji głos zabrał management wokalistki. Oficjalne stanowisko zostało opublikowane w mediach społecznościowych przez Management4Seasons.

W oświadczeniu podkreślono, że udział Viki Gabor w jury dotyczył wyłącznie oceny muzycznej występów.

„Management4Seasons informuje, że udział Viki Gabor jako jurorki w szeroko omawianym głosowaniu podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 dotyczył wyłącznie aspektów muzycznych. Spekulacje na temat ukrytych znaczeń pozostawiamy bez komentarza. Przypominamy, że Eurowizja to przede wszystkim święto muzyki i warto o tym pamiętać” – napisano w komunikacie.

Eurowizja 2026 podzieliła internautów

Cała sytuacja wywołała ogromną debatę w polskim internecie. Część fanów konkursu uważa, że Eurowizja powinna pozostać wydarzeniem stricte muzycznym i nie należy mieszać jej z polityką.

Inni twierdzą jednak, że w obecnej sytuacji geopolitycznej decyzje jurorów siłą rzeczy odbierane są również w kontekście społecznym i politycznym.

Polskie jury pod ostrzałem po finale Eurowizji

W ostatnich godzinach wielu członków polskiego jury spotkało się z falą hejtu i krytyki w sieci. Jednocześnie pojawiły się także głosy przypominające, że system głosowania Eurowizji opiera się na indywidualnych ocenach jurorów, a końcowy wynik jest efektem działania algorytmu European Broadcasting Union.