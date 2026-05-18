CGM

Management Viki Gabor dolewa oliwy do ognia i broni 12 punktów dla Izraela

Kontrowersje po głosowaniu polskiego jury

2026.05.18

opublikował:

VIKI GABORok

Po finale Eurovision Song Contest 2026 w sieci rozpętała się ogromna burza. Najwięcej emocji wzbudziła decyzja polskiego jury, które przyznało maksymalne 12 punktów reprezentantowi Izraela. W centrum internetowej krytyki znalazła się między innymi Viki Gabor, a jej management postanowił wydać oficjalne oświadczenie.

Kontrowersje po głosowaniu polskiego jury

Tegoroczna Eurowizja wywołała skrajne emocje nie tylko ze względu na występy artystów, ale również decyzje jurorów z poszczególnych krajów. Polskie jury przyznało Izraelowi najwyższą notę, co spotkało się z falą krytyki ze strony internautów.

W mediach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się komentarze odnoszące się do konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wielu użytkowników internetu zarzucało jurorom ignorowanie sytuacji politycznej i moralnych kontrowersji związanych z udziałem Izraela w konkursie.

Viki Gabor ograniczyła komentarze

Po ogłoszeniu wyników profile społecznościowe jurorów zostały zalane komentarzami. Dominowały mocne opinie, krytyka oraz zarzuty dotyczące decyzji komisji.

Część jurorów zdecydowała się ograniczyć możliwość komentowania swoich publikacji. Taki krok podjęła również Viki Gabor, której profil szybko stał się miejscem internetowej dyskusji o wynikach Eurowizji.

Management Viki Gabor wydał oświadczenie

Wobec rosnących kontrowersji głos zabrał management wokalistki. Oficjalne stanowisko zostało opublikowane w mediach społecznościowych przez Management4Seasons.

W oświadczeniu podkreślono, że udział Viki Gabor w jury dotyczył wyłącznie oceny muzycznej występów.

„Management4Seasons informuje, że udział Viki Gabor jako jurorki w szeroko omawianym głosowaniu podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 dotyczył wyłącznie aspektów muzycznych. Spekulacje na temat ukrytych znaczeń pozostawiamy bez komentarza. Przypominamy, że Eurowizja to przede wszystkim święto muzyki i warto o tym pamiętać” – napisano w komunikacie.

Eurowizja 2026 podzieliła internautów

Cała sytuacja wywołała ogromną debatę w polskim internecie. Część fanów konkursu uważa, że Eurowizja powinna pozostać wydarzeniem stricte muzycznym i nie należy mieszać jej z polityką.

Inni twierdzą jednak, że w obecnej sytuacji geopolitycznej decyzje jurorów siłą rzeczy odbierane są również w kontekście społecznym i politycznym.

Polskie jury pod ostrzałem po finale Eurowizji

W ostatnich godzinach wielu członków polskiego jury spotkało się z falą hejtu i krytyki w sieci. Jednocześnie pojawiły się także głosy przypominające, że system głosowania Eurowizji opiera się na indywidualnych ocenach jurorów, a końcowy wynik jest efektem działania algorytmu European Broadcasting Union.

Tagi


Popularne newsy

Screenshot
NEWS

„Jesteś małą pałą, co honor widziała w kinie. Budzą mnie o szóstej rano, bo żeś nawywijał” – Doda i Fagata we wspólnym numerze na koncercie Maty

vnm
NEWS

VNM mówi na social mediach o załamaniu psychicznym. Frosti w obrzydliwy sposób go atakuje: „Myślicie, że ruch*li się z Fabijańskim?”

Fagata Doda IG 2026
NEWS

Doda całuje Fagatę. Wygląda na to, że mamy nowe BFF na polskiej scenie muzycznej

alicja
NEWS

Bułgaria wygrała konkurs Eurowizji 2026. Alicja na 12. miejscu. Skandaliczny dobry wynik Izraela

Noam Bettan eurfowizja 2026
NEWS

Ponad 72 tysiące zamordowanych Palestyńczyków nie zrobiło wrażenia na polskim jury Eurowizji. Przyznali Izraelowi maksymalną ilość punktów

Doda 2026 IG
NEWS

Doda spotkała się z Bedoesem na Narodowym. Co raper powiedział Królowej?

__Ciągle tutaj jestem – Bedoes 2115 x Cancer Fighters_foto1
NEWS

Wyjątkowy moment podczas koncertu Maty. Bedoes i dzieci z Cancer Fighters poruszyli cały stadion.

Polecane

CGM
lil narcyz YT

Ujawniono przyczynę śmierci Lil Narcyza. Są wyniki badań toksykologicz ...

Chorwackie służby ujawniły wyniki śledztwa dotyczących tragicznego zgonu 23-letniego influencer

47 minut temu

CGM
1x1 Lewandowski - Spotify x Travis Scott x FC Barcelona - Jersey

Wokalista Zakopower śpiewa Lewandowskiemu swój hit na murawie boiska F ...

Lewandowski zapisał się w historii FC Barcelony

8 godzin temu

CGM
Doda 2026

Doda odpowiada hejterom. „Im więcej obrażacie, tym skąpsze majtk ...

"Dlaczego wszystkich dziwi, że mam ciało dwudziestolatki?"

8 godzin temu

CGM
Doda 2026 IG

Doda spotkała się z Bedoesem na Narodowym. Co raper powiedział Królowe ...

Doda opublikowała zdjęcie z szefem 2115

8 godzin temu

CGM
vnm

VNM mówi na social mediach o załamaniu psychicznym. Frosti w obrzydliw ...

Trudno zrozumieć zachowanie Frostiego...

9 godzin temu

CGM
Fagata Doda IG 2026

Doda całuje Fagatę. Wygląda na to, że mamy nowe BFF na polskiej scenie ...

Obie panie wystąpiły na koncercie Maty

19 godzin temu