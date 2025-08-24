Męskie Granie: Zalewski X T.Love, Mrozu, Igo, Myslovitz, Współgłosy, Natalia Szroeder, Łąki Łan, Fisz Emade Tworzywo, Dryskull, Mana, Songbird, Magda Kluz – 22.08.25

Zdjęcia z piątkowych koncertów Męskiego Grania na Lotnisku Bemowo
2025.08.24
opublikował:
cgm.pl
Foto: @micpaw
(Foto: @ishootmusic, @micpaw, @hgrygielewicz @wojtek_dobro)
Męskie Granie Orkiestra, Zalewski, Brodka, Mystic 30, Igor Herbut, Wiktor Waligóra, Ofelia, Sistars, Błażej Król, Masecki, Przebiśniego, Livka – 23.08.25
Zdjęcia z finału tegorocznej trasy Męskiego Grania
1 godzinę temu
Patti Smith zapowiedziała trasę koncertową, podczas której wykona album "Horses" w całości
2 godziny temu
Rezydencja Coldplay na Wembley - rekordowa seria koncertów
Ostra wymiana słów na linii Jack White - administracja Trumpa
TV Republika znowu wykorzystuje AI, aby ośmieszyć premiera
Finał Męskiego Grania odbył się na Lotnisku Bemowo