VNM mówi na social mediach o załamaniu psychicznym. Frosti w obrzydliwy sposób go atakuje: „Myślicie, że ruch*li się z Fabijańskim?”

Na polskiej scenie hip-hopowej wybuchła kolejna głośna afera. Frosti ostro zaatakował VNM chwilę po tym, jak artysta opublikował poruszający wpis dotyczący swojego kryzysu psychicznego i problemów, z którymi zmagał się w ostatnich tygodniach.

Wpis VNM-a wywołał ogromne poruszenie wśród fanów, którzy masowo zaczęli wspierać rapera w komentarzach. Tym większe zaskoczenie wzbudziła reakcja Frostiego.

VNM szczerze o kryzysie psychicznym

VNM opublikował na Instagramie selfie z windy, które – jak sam przyznał – miało dla niego symboliczne znaczenie. Zdjęcie miało być znakiem powrotu do normalności oraz do dawnej wersji siebie, którą określił jako „przepi*rdolonego rapera nieoszukującego ludzi”.

Raper ujawnił, że ostatnie tygodnie były dla niego jednym z najtrudniejszych okresów w życiu. Napisał, że był „jedną nogą” w miejscu, które określił jako „coo-coo town”, sugerując bardzo poważne problemy psychiczne i emocjonalne.

Artysta przyznał również, że sytuacja była na tyle poważna, iż potrzebował pomocy specjalisty oraz wsparcia najbliższych osób.

„Dzięki pomocy mojej rodziny, moich najbliższych przyjaciół, moich bliskich i wspólników, moich znajomych oraz jednej bardzo ważnej dla mnie osoby + pomocy specjalisty wróciłem na właściwe tory” – napisał VNM.

VNM: „Nie ma sensu cenzurować prawdy”

W swoim wpisie raper zaznaczył, że początkowo zastanawiał się, czy skonsultować publikację z bliskimi osobami, aby upewnić się, że treść nie wywoła niepotrzebnych kontrowersji. Ostatecznie zdecydował jednak, że chce napisać wszystko szczerze i bez autocenzury.

VNM przypomniał również, że w przeszłości angażował się w kampanie społeczne dotyczące zdrowia psychicznego i był ambasadorem działań promujących otwartą rozmowę o depresji oraz kryzysach emocjonalnych.

Raper podkreślił, że dziś czuje się lepiej i wierzy, że najgorszy moment ma już za sobą.

Ważny apel VNM-a do fanów

Na końcu wpisu VNM zwrócił się bezpośrednio do swoich obserwatorów. Artysta zaapelował, aby osoby przechodzące przez trudne chwile nie bały się szukać pomocy i rozmawiać o swoich problemach.

„Pamiętajcie, że zawsze macie do kogo się odezwać, gdy Wasze problemy wydają się przerastać lub faktycznie przerastają Wasze możliwości” – napisał raper.

Dodatkowo VNM opublikował freestyle, który wielu fanów odebrało jako emocjonalne podsumowanie ostatnich wydarzeń i trudnego okresu w jego życiu.