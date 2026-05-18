VNM mówi na social mediach o załamaniu psychicznym. Frosti w obrzydliwy sposób go atakuje: „Myślicie, że ruch*li się z Fabijańskim?”

Na polskiej scenie hip-hopowej wybuchła kolejna głośna afera. Frosti ostro zaatakował VNM chwilę po tym, jak artysta opublikował poruszający wpis dotyczący swojego kryzysu psychicznego i problemów, z którymi zmagał się w ostatnich tygodniach.
Wpis VNM-a wywołał ogromne poruszenie wśród fanów, którzy masowo zaczęli wspierać rapera w komentarzach. Tym większe zaskoczenie wzbudziła reakcja Frostiego.
VNM szczerze o kryzysie psychicznym
VNM opublikował na Instagramie selfie z windy, które – jak sam przyznał – miało dla niego symboliczne znaczenie. Zdjęcie miało być znakiem powrotu do normalności oraz do dawnej wersji siebie, którą określił jako „przepi*rdolonego rapera nieoszukującego ludzi”.
Raper ujawnił, że ostatnie tygodnie były dla niego jednym z najtrudniejszych okresów w życiu. Napisał, że był „jedną nogą” w miejscu, które określił jako „coo-coo town”, sugerując bardzo poważne problemy psychiczne i emocjonalne.
Artysta przyznał również, że sytuacja była na tyle poważna, iż potrzebował pomocy specjalisty oraz wsparcia najbliższych osób.
„Dzięki pomocy mojej rodziny, moich najbliższych przyjaciół, moich bliskich i wspólników, moich znajomych oraz jednej bardzo ważnej dla mnie osoby + pomocy specjalisty wróciłem na właściwe tory” – napisał VNM.
VNM: „Nie ma sensu cenzurować prawdy”
W swoim wpisie raper zaznaczył, że początkowo zastanawiał się, czy skonsultować publikację z bliskimi osobami, aby upewnić się, że treść nie wywoła niepotrzebnych kontrowersji. Ostatecznie zdecydował jednak, że chce napisać wszystko szczerze i bez autocenzury.
VNM przypomniał również, że w przeszłości angażował się w kampanie społeczne dotyczące zdrowia psychicznego i był ambasadorem działań promujących otwartą rozmowę o depresji oraz kryzysach emocjonalnych.
Raper podkreślił, że dziś czuje się lepiej i wierzy, że najgorszy moment ma już za sobą.
Ważny apel VNM-a do fanów
Na końcu wpisu VNM zwrócił się bezpośrednio do swoich obserwatorów. Artysta zaapelował, aby osoby przechodzące przez trudne chwile nie bały się szukać pomocy i rozmawiać o swoich problemach.
„Pamiętajcie, że zawsze macie do kogo się odezwać, gdy Wasze problemy wydają się przerastać lub faktycznie przerastają Wasze możliwości” – napisał raper.
Dodatkowo VNM opublikował freestyle, który wielu fanów odebrało jako emocjonalne podsumowanie ostatnich wydarzeń i trudnego okresu w jego życiu.
Frosti uderza w VNM-a
Niedługo po publikacji wpisu VNM-a głos zabrał Frosti. Na swoim kanale nadawczym warszawski raper opublikował wyjątkowo agresywny komentarz pod adresem starszego kolegi po fachu.
„Ale to jest śmieć. Naszczałbym na niego” – napisał Frosti.
Co więcej raper zrobił ankietę, pytając swoich odbiorców czy myślą, że VNM ruch*ł się z Fabijańskim… Przypomnijmy, że rapujący aktor przez chwilę wydawał w wytwórni VNM-a.
Wpis błyskawicznie obiegł internet i wywołał falę krytyki. Wielu internautów uznało, że atakowanie osoby, która otwarcie mówi o załamaniu psychicznym, jest przekroczeniem granic.
Fani bronią VNM-a
Po publikacji komentarza Frostiego media społecznościowe zalały głosy wsparcia dla VNM-a. Fani podkreślali, że zdrowie psychiczne to niezwykle ważny temat i nie powinien być wykorzystywany do internetowych konfliktów czy rapowych prowokacji.
Część internautów sugeruje, że Frosti mógł celowo zaatakować VNM-a, aby wywołać medialny szum i przyciągnąć uwagę. Na ten moment nie wiadomo jednak, skąd wynika konflikt pomiędzy raperami.