Doda całuje Fagatę. Wygląda na to, że mamy nowe BFF na polskiej scenie muzycznej

Wszystko wskazuje na to, że Doda na dobre zakumplowała się z Fagatą. Poza występem na Narodowym, w social mediach pojawiło się wiele wspólnych zdjęć celebrytek i film, na którym panie wymienią się pocałunkiem.

Doda chyba pozazdrościła Madonnie, która jako ikona popu zawsze jak wydaje nowy album otacza się młodymi koleżankami po fachu. Tak było przez lata, kiedy Królowa Popu pokazywała się na koncetach i galach z gwiazdami takimi jak Kylie Minogue, Christina Aguilera, Britney Spears i na jej nowych płytach – przypomnijmy choćby współpracę z Justinem Timberlakiem czy najnowszą z Sabriną Carpenter.

Doda ma już na swoim koncie romans z polskim rapem – lata temu nagrała numer z Fokusem, nieco później kawałek z Bedoesem. Obecnie Królowa polskiej sceny postawiła na kontrowersyjna Fagatę, która możesz pochwalić się wielkimi zasięgami.

Doda niespodziewanie pojawiła się na koncercie Maty

Największym zaskoczeniem wczorajszego wieczoru okazało się pojawienie się Dody. Gwiazda wspólnie z Fagatą wykonała premierowo nowy utwór „Bad Girls”.

„Jesteś małą pałą, co honor widział w kinie. Budzą mnie o szóstej rano bo żeś nawywijał” – śpiewała Doda.

Reakcja publiczności była bardzo żywiołowa. Zarówno Doda jak i Fagata wystąpiły w wyzywającej bieliźnie, a słowa numeru odnosiły się do byłych partnerów obu artystek. Fagata podkreśliła podczas występu, że „tworzą historię”. Doda natomiast zaprosiła raperkę na swój koncert na Narodowym, który odbędzie się w przysłzym roku.

Podano do stołu – sesja Dody i Fagaty na Instagramie

Już po wspólnym występie na socjalach Fagaty i Dody pojawiło się mnóstwo wspólnych materiałów. Doda na swoim story opublikowała zdjęcie, na którym wraz z Fagatą wypinają się na stole i podpisała zdjęcie „Podano do stołu”. Fagata zszerowała zdjęcie i dopisała „Smacznego”.

Poza tym do sieci trafił film jak dziewczyny wymieniają się pocałunkiem. Mamy chyba nowe BFF na naszej scenie muzycznej?