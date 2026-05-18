Ujawniono przyczynę śmierci Lil Narcyza. Są wyniki badań toksykologicznych

Chorwackie służby ujawniły wyniki śledztwa dotyczących tragicznego zgonu 23-letniego influencer

2026.05.18

lil narcyz YT

Pojawiły się nowe informacje w sprawie śmierci Nikodem Czyżewski, znanego w internecie jako Lil Narcyz. Chorwackie służby ujawniły wyniki śledztwa oraz badań toksykologicznych dotyczących tragicznego zgonu 23-letniego influencera.

Lil Narcyz nie żyje. Influencer zaginął w Chorwacji

Informacja o śmierci Lil Narcyza obiegła media 7 maja i wywołała ogromne poruszenie wśród internautów. Influencer przebywał w Chorwacja, gdzie miał pracować i realizować działania zarobkowe.

Ostatni kontakt z rodziną miał miejsce na początku kwietnia. Po pewnym czasie bliscy zgłosili zaginięcie, a pod koniec miesiąca policja w Gliwice opublikowała oficjalny komunikat dotyczący poszukiwań Nikodema Czyżewskiego.

Niedługo później media poinformowały o odnalezieniu ciała 23-latka.

Ciało influencera odnaleziono w rzece niedaleko Zagrzebia

Według ustaleń chorwackich śledczych ciało Lil Narcyza zostało odnalezione przez przypadkowego przechodnia w rzece niedaleko Zagrzeb.

Służby podejrzewają, że do tragedii mogło dojść wcześniej w centrum miasta. Przepływająca przez Zagrzeb rzeka Sawa ma bardzo silny nurt, dlatego ciało mogło zostać porwane przez wodę i przetransportowane kilka kilometrów dalej.

Badania toksykologiczne wykluczyły zatrucie

Chorwackie służby przekazały, że bezpośrednią przyczyną śmierci było utonięcie. Potwierdziły to wyniki sekcji zwłok, które wykazały obecność wody w płucach influencera.

Jednocześnie ujawniono wyniki badań toksykologicznych. Śledczy poinformowali, że nie wykryto substancji mogących wskazywać na celowe zatrucie.

Służby wykluczyły również udział osób trzecich, a cała sprawa została zakwalifikowana jako tragiczny wypadek.

Rodzina organizuje zbiórkę

Po śmierci influencera bliscy rozpoczęli internetową zbiórkę pieniędzy, której celem jest sprowadzenie ciała Lil Narcyza do Polski oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu.

W sieci pojawiło się wiele komentarzy i wyrazów współczucia od fanów oraz osób obserwujących działalność 23-latka.

Kim był Lil Narcyz?

Lil Narcyz zdobył popularność jako twórca internetowy publikujący materiały w mediach społecznościowych oraz serwisach wideo. Przez lata zgromadził społeczność obserwatorów, którzy śledzili jego działalność online.

Informacja o jego śmierci poruszyła wielu internautów i wywołała szeroką dyskusję w polskich mediach społecznościowych.

