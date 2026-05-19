Lauryn Hill tłumaczy, dlaczego nigdy nie wydała drugiego albumu. „System boi się tego, czego nie kontroluje”

foto: P. Tarasewicz

Lauryn Hill, jedna z najważniejszych postaci w historii muzyki R&B i hip-hopu, odniosła się do pytań fanów o brak drugiego solowego albumu po legendarnym „The Miseducation of Lauryn Hill”.

Artystka zabrała głos w mediach społecznościowych, odpowiadając na spekulacje dotyczące jej kariery i powodów wycofania się z przemysłu muzycznego.

„To nie było takie proste” – Lauryn Hill o kulisach kariery

Hill podkreśliła, że powody jej decyzji są dużo bardziej złożone, niż często przedstawiają to media i fani. Zwróciła uwagę na presję branży muzycznej, kwestie finansowe oraz zmęczenie psychiczne związane z funkcjonowaniem w show-biznesie.

„Gdy chcesz działać zgodnie ze swoimi zasadami, rzadko mówi się o tym, jak bardzo to wyczerpuje” – napisała artystka.

Wokalistka dodała, że jednym z największych problemów była walka o kontrolę nad własną twórczością oraz konflikty dotyczące praw autorskich i produkcji muzyki.

Konflikt z przemysłem muzycznym

Grupa The Fugees, w której Lauryn Hill zdobyła światową sławę, oraz jej solowy album „The Miseducation of Lauryn Hill” ugruntowały jej status ikony muzyki.

Artystka twierdzi, że po sukcesie pojawiła się presja komercyjna, która jej zdaniem zaczęła „niszczyć sztukę dla pieniędzy”.

Hill zwróciła uwagę, że branża muzyczna nie zawsze wspiera artystów w ich autentycznej ekspresji, a oczekiwania rynku mogą prowadzić do blokady twórczej.

„System boi się tego, czego nie kontroluje”

W swoim komentarzu wokalistka podkreśliła, że niezależna twórczość często spotyka się z oporem instytucji i branży.

„Systemy boją się tego, czego nie mogą kontrolować. Kreatywność jest najpotężniejsza, gdy jest wolna” – napisała Lauryn Hill.

Dodała również, że jej wpływ na muzykę i kulturę pozostaje znaczący, mimo braku kolejnych albumów.

Kultowy status mimo braku nowych płyt

Debiutancki solowy album Hill oraz płyta The Score są dziś uznawane za klasyki muzyki światowej. Mimo że od lat nie wydała pełnoprawnego albumu studyjnego, Lauryn Hill nadal koncertuje okazjonalnie i pojawia się publicznie, a jej wpływ na kolejne pokolenia artystów pozostaje ogromny.