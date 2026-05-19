CGM

Lauryn Hill tłumaczy, dlaczego nigdy nie wydała drugiego albumu. „System boi się tego, czego nie kontroluje”

"To nie było takie proste"

2026.05.19

opublikował:

Lauryn Hill

foto: P. Tarasewicz

Lauryn Hill, jedna z najważniejszych postaci w historii muzyki R&B i hip-hopu, odniosła się do pytań fanów o brak drugiego solowego albumu po legendarnym „The Miseducation of Lauryn Hill”.

Artystka zabrała głos w mediach społecznościowych, odpowiadając na spekulacje dotyczące jej kariery i powodów wycofania się z przemysłu muzycznego.

„To nie było takie proste” – Lauryn Hill o kulisach kariery

Hill podkreśliła, że powody jej decyzji są dużo bardziej złożone, niż często przedstawiają to media i fani. Zwróciła uwagę na presję branży muzycznej, kwestie finansowe oraz zmęczenie psychiczne związane z funkcjonowaniem w show-biznesie.

„Gdy chcesz działać zgodnie ze swoimi zasadami, rzadko mówi się o tym, jak bardzo to wyczerpuje” – napisała artystka.

Wokalistka dodała, że jednym z największych problemów była walka o kontrolę nad własną twórczością oraz konflikty dotyczące praw autorskich i produkcji muzyki.

Konflikt z przemysłem muzycznym

Grupa The Fugees, w której Lauryn Hill zdobyła światową sławę, oraz jej solowy album „The Miseducation of Lauryn Hill” ugruntowały jej status ikony muzyki.

Artystka twierdzi, że po sukcesie pojawiła się presja komercyjna, która jej zdaniem zaczęła „niszczyć sztukę dla pieniędzy”.

Hill zwróciła uwagę, że branża muzyczna nie zawsze wspiera artystów w ich autentycznej ekspresji, a oczekiwania rynku mogą prowadzić do blokady twórczej.

„System boi się tego, czego nie kontroluje”

W swoim komentarzu wokalistka podkreśliła, że niezależna twórczość często spotyka się z oporem instytucji i branży.

„Systemy boją się tego, czego nie mogą kontrolować. Kreatywność jest najpotężniejsza, gdy jest wolna” – napisała Lauryn Hill.

Dodała również, że jej wpływ na muzykę i kulturę pozostaje znaczący, mimo braku kolejnych albumów.

Kultowy status mimo braku nowych płyt

Debiutancki solowy album Hill oraz płyta The Score są dziś uznawane za klasyki muzyki światowej. Mimo że od lat nie wydała pełnoprawnego albumu studyjnego, Lauryn Hill nadal koncertuje okazjonalnie i pojawia się publicznie, a jej wpływ na kolejne pokolenia artystów pozostaje ogromny.

Tagi


Popularne newsy

vnm
NEWS

VNM mówi na social mediach o załamaniu psychicznym. Frosti w obrzydliwy sposób go atakuje: „Myślicie, że ruch*li się z Fabijańskim?”

Fagata Doda IG 2026
NEWS

Doda całuje Fagatę. Wygląda na to, że mamy nowe BFF na polskiej scenie muzycznej

Doda 2026
NEWS

Doda odpowiada hejterom. „Im więcej obrażacie, tym skąpsze majtki zakładam”

Doda 2026 IG
NEWS

Doda spotkała się z Bedoesem na Narodowym. Co raper powiedział Królowej?

VIKI GABORok
NEWS

Management Viki Gabor dolewa oliwy do ognia i broni 12 punktów dla Izraela

1x1 Lewandowski - Spotify x Travis Scott x FC Barcelona - Jersey
NEWS

Wokalista Zakopower śpiewa Lewandowskiemu swój hit na murawie boiska FC Barcelony

lil narcyz YT
NEWS

Ujawniono przyczynę śmierci Lil Narcyza. Są wyniki badań toksykologicznych

Polecane

CGM
Michael Jackson press.

Michael Jackson na szczycie Billboardu. Po raz pierwszy pośmiertnie

Powrót legendy po sukcesie filmu "Michael"

4 godziny temu

CGM
russell simmons kadr

Russell Simmons tłumaczy, dlaczego znalazł się w aktach Epsteina. &#82 ...

Russell Simmons to jedna z kluczowych postaci amerykańskiej sceny hip-hopowej

4 godziny temu

CGM
Drake

Wszyscy, który Drake zdissował na swoim nowym albumie

Drake bez litości na nowej płycie "Iceman"

5 godzin temu

CGM
Popek Gromda Insta

Popek ujawnił, ile kosztuje jego zwrotka. „Możesz być nawet none ...

Popek podał stawkę za zwrotkę

5 godzin temu

CGM
Jasiek Piwowarczyk 2026

Zwycięzca The Voice Of Poland tłumaczy 12 punktów dla Izraela. „ ...

Internauci nie przekonani tłumaczeniami jurorów

6 godzin temu

CGM
Eurowizja 2026 Vienna

EBU Ujawniono jak głosowało polskie jury. Tylko jedna osoba nie przyzn ...

Jak głosowali polscy jurorzy?

6 godzin temu