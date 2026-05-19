Wszyscy, który Drake zdissował na swoim nowym albumie

fot. mat. pras.
Drake zaskoczył fanów, publikując aż trzy albumy jednocześnie. Najwięcej emocji wywołał jednak krążek Iceman, na którym raper bez pardonu atakuje największe nazwiska świata muzyki i sportu.
Na liście osób, które oberwały od Drake’a, znaleźli się między innymi Kendrick Lamar, J. Cole, Jay-Z, LeBron James czy Dr. Dre.
Drake wydał trzy albumy jednego dnia
Kanadyjski gwiazdor od miesięcy zapowiadał premierę „Icemana”. Ostatecznie album ukazał się razem z dwoma dodatkowymi projektami – Habibti oraz Maid Of Honour.
Na „Icemanie” znalazło się 18 utworów oraz featuringi takich artystów jak Future, 21 Savage i Molly Santana.
Singiel „Make Them Cry” pobił rekord Spotify jako najczęściej streamowany numer jednego dnia w 2026 roku.
Kendrick Lamar głównym celem Drake’a
Najmocniej oberwał oczywiście Kendrick Lamar. Konflikt między raperami od miesięcy dominuje światowy hip-hop i przerodził się już nie tylko w diss tracki, ale także batalie prawne.
Drake uderza w Kendricka między innymi w numerze „Janice STFU”.
“White kids listen to you cuz they feel some guilt and that’s how your soul gets fulfilled / Handin’ out turkeys on camera inside of your hood, then you go back to the hills / How many houses you build? / How many souls did you heal off the back of your deal?” – nawija Drake.
Raper zarzuca Kendrickowi fałszywy aktywizm i sugeruje, że jego popularność opiera się na poczuciu winy białych słuchaczy.
W innym kawałku Drake nawiązuje do oskarżeń dotyczących sztucznego pompowania streamów hitu „Not Like Us”.
“Damn, who is this guy for real? I guess a magician / 100 million streams vanished, no one got questions for n****s” (‘Make Them Pay’)
Nie zabrakło też uszczypliwości dotyczących wzrostu Kendricka. Drake porównał go do legendarnego koszykarza NBA Muggsy Bogues, mierzącego zaledwie 160 cm.
“And Muggsy Bogues dunked for once, even I’m a bit amazed / Yeah, someone give the kid a raise” (‘Make Them Remember’)
J. Cole również dostał po głwoie
Na „Icemanie” Drake rozlicza się także z dawną relacją z J. Cole’em. Ich przyjaźń mocno ucierpiała podczas konfliktu z Kendrickiem.
“Me, I stood ten T’s and accepted the mission / Cuz I’d much rather death than submission / How can you press the ignition and let some memories of the past affect your decision / I love you cuz of the history, but if we being real, I could never forgive you / And you never called me back, but destiny’s written, for real / Fuck a big three anyway, there was too many chefs in the kitchen, it was a mess to begin with” (‘Make Them Pay’)
“I could’ve fell back like the married rapper, but we engaged” (‘Make Them Remember’)
LeBron James oskarżony o „zmianę drużyn”
Zaskoczeniem dla wielu fanów okazał się diss wymierzony w LeBrona Jamesa. Drake wypomniał gwieździe NBA obecność na słynnym koncercie Kendricka „Pop Out” w 2024 roku.
“I shouldn’t even be shocked to see you in that arena / Because you always made your career off of switchin’ teams up… Please stop askin’ about what’s goin’ on with 23 and me / I’m a real n***a, and he’s not, it’s in my DNA” (‘Make Them Remember’)
Raper zarzucił koszykarzowi nielojalność i zmianę stron konfliktu.
Dr. Dre i stare oskarżenia
Drake nie oszczędził również Dr. Dre, mentora Kendricka Lamara. W wersach pojawia się odniesienie do dawnych oskarżeń wysuwanych wobec producenta przez wokalistkę Michel’le. Drake zasugerował, że Dre nie powinien moralizować innych.
“If Drake took out the AK, maybe he’d be in jail / Just based off the name that it spells / What they say they just smelled? / I heard they got special places in hell / For n****s jokin’ about evil when they did it themselves, damn” (‘Make Them Remember’)
A$AP Rocky i Rihanna w centrum konfliktu
Na albumie pojawiły się także ataki na A$AP Rocky’ego. Drake wciągnął do beefu również Rihannę, z którą kiedyś był związany.
“Your baby mama ain’t even post your single, damn / Where she at? Yeah, where she at? / You saw my brother, you was tryna fix it / Now you drop your album and you back dissin’, yeah” (‘Burning Bridges’)
“K-Y-S A-S-A-P, that’s some shit that you could do for me” (‘Firm Friends’)
To kolejna odsłona napiętych relacji pomiędzy Drake’em a Rocky’m, który wcześniej wsparł Kendricka podczas beefu.
Drake uderza też w DJ Khaleda i Ricka Rossa
Na „Icemanie” oberwali również DJ Khaleda oraz Ricka Rossa.
W przypadku Khaleda Drake odniósł się do jego palestyńskich korzeni oraz milczenia wobec sytuacji w Gazie.
“And, Khaled, you know what I mean / The beef was fully live, you went halal and got on your deen / And your people are still waitin’ for a free Palestine / But apparently everything isn’t black and white and red and green” (‘Make Them Pay’)
To jeden z najmocniej komentowanych fragmentów całej płyty.
“Dog, I was aidin’ Ross with streams before Adin Ross had ever streamed” (‘Make Them Pay’) – rapuje Drake w stornę Ricka Rossa.
Drake uderza w Jay-a-Z
Pierwszy przytyk pod adresem Jaya-Z pojawia się w numerze „Janice STFU”.
„We know how you OGs rocking already, my n***a, the jig is up”
Wers jest grą słów odnoszącą się do pseudonimu Jigga, którego od lat używa Jay-Z. Drake sugeruje, że starsze pokolenie rapowych legend działa według dobrze znanych schematów i traci autentyczność.
Jeszcze większe emocje wywołał fragment z kawałka „Whisper My Name”.
„I’ll take $500k, not the dinner, I never could learn shit from none of y’all”
To bezpośrednie nawiązanie do viralowej dyskusji, która od lat krąży po internecie: „kolacja z Jay-Z czy 500 tysięcy dolarów?”.
Według popularnego mema rozmowa z Jayem-Z miałaby dać większą wiedzę biznesową niż sama gotówka. Drake wyraźnie wyśmiewa ten koncept i daje do zrozumienia, że wolałby po prostu zgarnąć pieniądze.
Drake wbija szpilę Pharrellowi na „Icemanie”. Poszło o słynną biżuterię za miliony
W numerze „Make Them Pay” Drake nawija:
„I got all the chains that they ever repped in Virginia / I got ns’ prized possessions, I get possessive on ns”
Internauci błyskawicznie połączyli tekst z sytuacją z 2023 roku, kiedy Drake miał kupić i później publicznie nosić luksusową biżuterię należącą wcześniej do Pharrella.
Chodziło między innymi o słynne łańcuchy oraz unikatowe elementy kolekcji stworzonej przez markę Jacob & Co.. Media informowały wtedy, że Drake wydał miliony dolarów podczas aukcji organizowanej przez dom aukcyjny związany z Pharrellem.
Relacje między Drake’em a Pharrellem od dawna są chłodne. Kanadyjski raper wielokrotnie wbijał producentowi subtelne szpilki w swoich tekstach, a konflikt miał dotyczyć zarówno biznesu, jak i pozycji w branży muzycznej.