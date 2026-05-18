CGM

Doda spotkała się z Bedoesem na Narodowym. Co raper powiedział Królowej?

Doda opublikowała zdjęcie z szefem 2115

2026.05.18

opublikował:

Doda 2026 IG

Foto: @dodaqueen

Doda ponownie zaskoczyła fanów po swoim głośnym występie na koncercie Mata na PGE Narodowym. Tym razem artystka zwróciła uwagę wspólnym zdjęciem z Bedoes 2115 i komentarzem sugerującym, że coraz mocniej flirtuje z rapową sceną.

Doda i Bedoes spotkali się po koncercie Maty

Po zakończeniu wydarzenia Doda opublikowała zdjęcie z Bedoesem na swoich mediach społecznościowych. Fotografia szybko obiegła internet, a największe zainteresowanie wzbudził podpis dodany przez wokalistkę.

„Bedoes mówi, że będę raperką” – napisała Doda.

Na reakcję Bedoesa nie trzeba było długo czekać. Raper udostępnił wspólne zdjęcie i odpowiedział w swoim stylu:

„Nie ma rzeczy niemożliwych, dziękuję za spotkanie i pozdrawiam”.

Fani błyskawicznie zaczęli spekulować, czy współpraca Dody i Bedoesa może przerodzić się w nowy muzyczny projekt.

Doda coraz bliżej rapowej sceny

To nie pierwszy raz, kiedy Doda pojawia się w rapowym środowisku. Artystka już wcześniej współpracowała z przedstawicielami hip-hopu i regularnie flirtowała z mocniejszym, bardziej bezkompromisowym stylem muzycznym.

W przeszłości nagrała między innymi z Fokusem, a później także z Bedoesem. Teraz wiele wskazuje na to, że wokalistka ponownie chce mocniej wejść w rapowy klimat.

Doda i Fagata zrobiły show na Narodowym

Największe emocje podczas koncertu Maty wywołał jednak wspólny występ Dody i Fagata. Artystki zaprezentowały numer inspirowany hitem „Bad Girls” z 2010 roku.

Występ utrzymany był w prowokacyjnym stylu. Obie gwiazdy pojawiły się na scenie w odważnych stylizacjach, a tekst utworu miał wyraźnie dissowy charakter.

Jednym z najgłośniej komentowanych wersów był fragment:

„Jesteś małą pałą, co honor widziała w kinach”.

Według fanów właśnie po tym występie Bedoes miał stwierdzić, że Doda świetnie odnajduje się w rapowej stylistyce.

Doda znów podbija social media

Występ na Narodowym, wspólne zdjęcia z Fagatą i Bedoesem oraz viralowe nagrania z backstage’u sprawiły, że Doda ponownie znalazła się w centrum zainteresowania polskiego internetu. Artystka udowodniła, że mimo wielu lat na scenie nadal potrafi skutecznie wywoływać emocje i przyciągać uwagę fanów.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

Tagi


Popularne newsy

Screenshot
NEWS

„Jesteś małą pałą, co honor widziała w kinie. Budzą mnie o szóstej rano, bo żeś nawywijał” – Doda i Fagata we wspólnym numerze na koncercie Maty

vnm
NEWS

VNM mówi na social mediach o załamaniu psychicznym. Frosti w obrzydliwy sposób go atakuje: „Myślicie, że ruch*li się z Fabijańskim?”

alicja
NEWS

Bułgaria wygrała konkurs Eurowizji 2026. Alicja na 12. miejscu. Skandaliczny dobry wynik Izraela

Fagata Doda IG 2026
NEWS

Doda całuje Fagatę. Wygląda na to, że mamy nowe BFF na polskiej scenie muzycznej

Noam Bettan eurfowizja 2026
NEWS

Ponad 72 tysiące zamordowanych Palestyńczyków nie zrobiło wrażenia na polskim jury Eurowizji. Przyznali Izraelowi maksymalną ilość punktów

__Ciągle tutaj jestem – Bedoes 2115 x Cancer Fighters_foto1
NEWS

Wyjątkowy moment podczas koncertu Maty. Bedoes i dzieci z Cancer Fighters poruszyli cały stadion.

Doda 2026
NEWS

Doda odpowiada hejterom. „Im więcej obrażacie, tym skąpsze majtki zakładam”

Polecane

CGM
1x1 Lewandowski - Spotify x Travis Scott x FC Barcelona - Jersey

Wokalista Zakopower śpiewa Lewandowskiemu swój hit na murawie boiska F ...

Lewandowski zapisał się w historii FC Barcelony

5 godzin temu

CGM
Doda 2026

Doda odpowiada hejterom. „Im więcej obrażacie, tym skąpsze majtk ...

"Dlaczego wszystkich dziwi, że mam ciało dwudziestolatki?"

5 godzin temu

CGM
vnm

VNM mówi na social mediach o załamaniu psychicznym. Frosti w obrzydliw ...

Trudno zrozumieć zachowanie Frostiego...

5 godzin temu

CGM
Fagata Doda IG 2026

Doda całuje Fagatę. Wygląda na to, że mamy nowe BFF na polskiej scenie ...

Obie panie wystąpiły na koncercie Maty

16 godzin temu

CGM
__Ciągle tutaj jestem – Bedoes 2115 x Cancer Fighters_foto1

Wyjątkowy moment podczas koncertu Maty. Bedoes i dzieci z Cancer Fight ...

Koncert Maty na Narodowym przeszedł do historii

1 dzień temu

CGM
Noam Bettan eurfowizja 2026

Ponad 72 tysiące zamordowanych Palestyńczyków nie zrobiło wrażenia na ...

Trudno zrozumieć decyzję polskich jurorów

1 dzień temu