Doda spotkała się z Bedoesem na Narodowym. Co raper powiedział Królowej?

Doda ponownie zaskoczyła fanów po swoim głośnym występie na koncercie Mata na PGE Narodowym. Tym razem artystka zwróciła uwagę wspólnym zdjęciem z Bedoes 2115 i komentarzem sugerującym, że coraz mocniej flirtuje z rapową sceną.
Doda i Bedoes spotkali się po koncercie Maty
Po zakończeniu wydarzenia Doda opublikowała zdjęcie z Bedoesem na swoich mediach społecznościowych. Fotografia szybko obiegła internet, a największe zainteresowanie wzbudził podpis dodany przez wokalistkę.
„Bedoes mówi, że będę raperką” – napisała Doda.
Na reakcję Bedoesa nie trzeba było długo czekać. Raper udostępnił wspólne zdjęcie i odpowiedział w swoim stylu:
„Nie ma rzeczy niemożliwych, dziękuję za spotkanie i pozdrawiam”.
Fani błyskawicznie zaczęli spekulować, czy współpraca Dody i Bedoesa może przerodzić się w nowy muzyczny projekt.
Doda coraz bliżej rapowej sceny
To nie pierwszy raz, kiedy Doda pojawia się w rapowym środowisku. Artystka już wcześniej współpracowała z przedstawicielami hip-hopu i regularnie flirtowała z mocniejszym, bardziej bezkompromisowym stylem muzycznym.
W przeszłości nagrała między innymi z Fokusem, a później także z Bedoesem. Teraz wiele wskazuje na to, że wokalistka ponownie chce mocniej wejść w rapowy klimat.
Doda i Fagata zrobiły show na Narodowym
Największe emocje podczas koncertu Maty wywołał jednak wspólny występ Dody i Fagata. Artystki zaprezentowały numer inspirowany hitem „Bad Girls” z 2010 roku.
Występ utrzymany był w prowokacyjnym stylu. Obie gwiazdy pojawiły się na scenie w odważnych stylizacjach, a tekst utworu miał wyraźnie dissowy charakter.
Jednym z najgłośniej komentowanych wersów był fragment:
„Jesteś małą pałą, co honor widziała w kinach”.
Według fanów właśnie po tym występie Bedoes miał stwierdzić, że Doda świetnie odnajduje się w rapowej stylistyce.
Doda znów podbija social media
Występ na Narodowym, wspólne zdjęcia z Fagatą i Bedoesem oraz viralowe nagrania z backstage’u sprawiły, że Doda ponownie znalazła się w centrum zainteresowania polskiego internetu. Artystka udowodniła, że mimo wielu lat na scenie nadal potrafi skutecznie wywoływać emocje i przyciągać uwagę fanów.