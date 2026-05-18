Doda spotkała się z Bedoesem na Narodowym. Co raper powiedział Królowej?

Doda ponownie zaskoczyła fanów po swoim głośnym występie na koncercie Mata na PGE Narodowym. Tym razem artystka zwróciła uwagę wspólnym zdjęciem z Bedoes 2115 i komentarzem sugerującym, że coraz mocniej flirtuje z rapową sceną.

Doda i Bedoes spotkali się po koncercie Maty

Po zakończeniu wydarzenia Doda opublikowała zdjęcie z Bedoesem na swoich mediach społecznościowych. Fotografia szybko obiegła internet, a największe zainteresowanie wzbudził podpis dodany przez wokalistkę.

„Bedoes mówi, że będę raperką” – napisała Doda.

Na reakcję Bedoesa nie trzeba było długo czekać. Raper udostępnił wspólne zdjęcie i odpowiedział w swoim stylu:

„Nie ma rzeczy niemożliwych, dziękuję za spotkanie i pozdrawiam”.

Fani błyskawicznie zaczęli spekulować, czy współpraca Dody i Bedoesa może przerodzić się w nowy muzyczny projekt.

Doda coraz bliżej rapowej sceny

To nie pierwszy raz, kiedy Doda pojawia się w rapowym środowisku. Artystka już wcześniej współpracowała z przedstawicielami hip-hopu i regularnie flirtowała z mocniejszym, bardziej bezkompromisowym stylem muzycznym.

W przeszłości nagrała między innymi z Fokusem, a później także z Bedoesem. Teraz wiele wskazuje na to, że wokalistka ponownie chce mocniej wejść w rapowy klimat.

Doda i Fagata zrobiły show na Narodowym

Największe emocje podczas koncertu Maty wywołał jednak wspólny występ Dody i Fagata. Artystki zaprezentowały numer inspirowany hitem „Bad Girls” z 2010 roku.

Występ utrzymany był w prowokacyjnym stylu. Obie gwiazdy pojawiły się na scenie w odważnych stylizacjach, a tekst utworu miał wyraźnie dissowy charakter.

Jednym z najgłośniej komentowanych wersów był fragment:

„Jesteś małą pałą, co honor widziała w kinach”.

Według fanów właśnie po tym występie Bedoes miał stwierdzić, że Doda świetnie odnajduje się w rapowej stylistyce.

Doda znów podbija social media

Występ na Narodowym, wspólne zdjęcia z Fagatą i Bedoesem oraz viralowe nagrania z backstage’u sprawiły, że Doda ponownie znalazła się w centrum zainteresowania polskiego internetu. Artystka udowodniła, że mimo wielu lat na scenie nadal potrafi skutecznie wywoływać emocje i przyciągać uwagę fanów.