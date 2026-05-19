Popek ujawnił, ile kosztuje jego zwrotka. „Możesz być nawet nonejmem”

Popek po raz kolejny zaskoczył fanów szczerością. Tym razem artysta ujawnił, ile trzeba zapłacić za featuring z jego udziałem. Jak się okazuje, możliwość nagrania numeru z Popkiem nie jest zarezerwowana wyłącznie dla największych gwiazd sceny.

Popek podał stawkę za zwrotkę

W świecie hip-hopu temat płatnych featuringów od lat budzi ogromne emocje. Wielu fanów zastanawia się, ile kosztują zwrotki najpopularniejszych raperów i czy młodzi artyści mają szansę na współpracę z dużymi nazwiskami.

Popek postanowił rozwiać wątpliwości i otwarcie powiedział, jak wygląda to w jego przypadku. Raper przyznał w rozmowe z Podcastersami, że jest otwarty na współprace nawet z początkującymi twórcami. Wystarczy, że ktoś zapłaci mu 20 tysięcy na feat.

Jak podkreślił, status artysty nie ma dla niego kluczowego znaczenia. Ważne, żeby miał jakiegokolwiek umiejętności.

„Możesz być nawet nonejmem”

Według Popka najważniejsza jest konkretna propozycja oraz odpowiednie podejście do współpracy. Artysta zaznaczył, że nie zamyka się wyłącznie na mainstreamowe projekty i nie wymaga wielkiej rozpoznawalności od osób, które chcą zaprosić go do numeru.

Takie podejście może zaskakiwać, szczególnie w czasach, gdy wielu topowych raperów bardzo selektywnie dobiera featuringi.

Popek nadal budzi ogromne emocje

Popek od lat pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych i wyrazistych postaci polskiej sceny muzycznej. Raper znany jest nie tylko z działalności rapowej, ale również z występów freak fightowych i medialnych projektów.