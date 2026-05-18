Doda odpowiada hejterom. „Im więcej obrażacie, tym skąpsze majtki zakładam”

Doda odpowiada na krytykę wyglądu

Pod opublikowanymi fotografiami Doda zamieściła długi komentarz dotyczący swojego wyglądu, kondycji i reakcji internautów.

Artystka podkreśliła, że jej sylwetka jest efektem konsekwencji, dyscypliny i stylu życia.

„Dlaczego wszystkich dziwi, że mam ciało dwudziestolatki? Nasze ciało, nasz organizm jest odpowiedzią na nasze wybory życiowe, naszą konsekwencję i dyscyplinę” – napisała wokalistka.

Doda zaznaczyła również, że o ile twarz można poprawić medycyną estetyczną, to forma fizyczna wymaga regularnej pracy i treningów.

„Im więcej obrażacie, tym skąpsze majtki zakładam”

Największe zainteresowanie fanów wzbudził jednak fragment skierowany bezpośrednio do hejterów. W charakterystycznym dla siebie prowokacyjnym stylu Doda odpowiedziała na krytyczne komentarze dotyczące jej scenicznych stylizacji.

„Kochani hejterzy – im więcej obrażacie, tym skąpsze majtki zakładam” – napisała gwiazda.

Wokalistka dodała również, że od lat negatywne komentarze działają na nią motywująco i nie wpływają na jej pewność siebie.

Występ Dody i Fagaty wywołał burzę w sieci

Przypomnijmy, że podczas koncertu Maty na Narodowym Doda i Fagata zaprezentowały wspólny numer w mocno prowokacyjnej oprawie. Obie artystki wystąpiły w odważnych stylizacjach, a sam występ szybko stał się viralem w mediach społecznościowych.

Internauci szeroko komentowali zarówno sceniczny wizerunek gwiazd, jak i tekst utworu, który miał dissowy charakter i zawierał odniesienia do byłych partnerów artystek.

Doda od lat nie przejmuje się hejtem

Doda od początku swojej kariery słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi oraz odważnego wizerunku scenicznego. Gwiazda wielokrotnie podkreślała, że krytyka w internecie nie ma wpływu na jej decyzje artystyczne.

Wręcz przeciwnie — wokalistka często wykorzystuje medialne zamieszanie do budowania zainteresowania wokół swoich projektów i aktywności w social mediach.

Fani wspierają Dodę po nowym wpisie

Pod najnowszym postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy chwalą Dodę za dystans do siebie, pewność siebie i formę fizyczną. Wielu internautów uważa, że wokalistka kolejny raz udowodniła, iż potrafi skutecznie wykorzystać internetowy szum wokół swojej osoby.