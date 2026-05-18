Wokalista Zakopower śpiewa Lewandowskiemu swój hit na murawie boiska FC Barcelony

Lewandowski zapisał się w historii FC Barcelony

2026.05.18

1x1 Lewandowski - Spotify x Travis Scott x FC Barcelona - Jersey

Robert Lewandowski rozegrał swój ostatni mecz w barwach FC Barcelona na stadionie Camp Nou. Spotkanie z Real Betis w 37. kolejce La Liga zakończyło się zwycięstwem Dumy Katalonii 3:1, a najwięcej emocji wzbudziło pożegnanie polskiego napastnika z kibicami.

Robert Lewandowski żegna Barcelonę

Dzień wcześniej Lewandowski poinformował w mediach społecznościowych, że po zakończeniu sezonu odejdzie z Barcelony. Tym samym niedzielny mecz stał się symbolicznym pożegnaniem Polaka z fanami na Camp Nou.

Od pierwszych minut oczy kibiców były skierowane właśnie na niego. Lewandowski wyszedł na boisko jako kapitan zespołu.

Atmosfera na stadionie była wyjątkowa. Kibice wielokrotnie skandowali nazwisko polskiego napastnika, dziękując mu za cztery sezony spędzone w Barcelonie.

Transfer Lewandowskiego do Barcelony początkowo budził ogromne emocje. Kiedy Polak trafiał do klubu, zespół przechodził trudny okres i szukał lidera, który pomoże odbudować dawną pozycję.

Przez cztery sezony Lewandowski rozegrał dla Barcelony 192 mecze, zdobył 119 bramek i zanotował 22 asysty. W tym czasie wywalczył trzy mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla oraz trzy krajowe Superpuchary.

W 2023 roku został również królem strzelców La Liga, potwierdzając swoją pozycję jako jednego z najlepszych napastników świata.

Barcelona pokonała Betis 3:1

Sam mecz przebiegał pod kontrolą Barcelony. Gospodarze od początku dominowali w posiadaniu piłki i cierpliwie budowali akcje ofensywne.

Pierwszego gola zdobył Raphinha, który w 28. minucie kapitalnie wykorzystał rzut wolny i nie dał szans bramkarzowi Betisu.

Po przerwie Brazylijczyk podwyższył wynik po błędzie defensywy rywali. Goście odpowiedzieli trafieniem z rzutu karnego autorstwa Isco, jednak końcowy rezultat ustalił João Cancelo.

Lewandowski nie strzelił gola, ale dostał owację na stojąco

Choć Lewandowski tym razem nie wpisał się na listę strzelców, to i tak był głównym bohaterem wieczoru. Polak długo czekał na swoje okazje i często cofał się do linii pomocy, próbując aktywniej uczestniczyć w grze.

W 83. minucie oddał swój jedyny groźniejszy strzał, ale nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Chwilę później trener Hansi Flick zdecydował się zdjąć go z boiska.

Wtedy Camp Nou eksplodowało emocjami. Cały stadion pożegnał Polaka owacją na stojąco, a z trybun rozlegało się głośne „Lewandowski, Lewandowski”. Napastnik nie ukrywał wzruszenia — w jego oczach pojawiły się łzy.

Kibice Barcelony zapamiętają Lewandowskiego na długo

Dla wielu fanów FC Barcelony Robert Lewandowski stał się symbolem odbudowy klubu po trudnym okresie. Swoimi bramkami, doświadczeniem i profesjonalizmem pomógł drużynie wrócić na szczyt hiszpańskiego futbolu.

Pożegnanie na Camp Nou pokazało, jak wielki szacunek zdobył wśród katalońskich kibiców.

Sebastian Karpiel Bułecka żegna Lewandowskiego jednym ze swoich hitów

Na Instagramie lidera Zakopower pojawiłs się film, na którym widzimy Lewandowskiego na murawie boiska. Obk niego znajduję się jego żona Anna i Sebastian Karpiel Bułecka, który śpiewa mu piosenkę „Boso”. Robert zdejmje buty w symbolicznym geście pożegnania się z hiszpańskim klubem.

