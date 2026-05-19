Michael Jackson na szczycie Billboardu. Po raz pierwszy pośmiertnie

Michael Jackson po raz pierwszy w historii objął pierwsze miejsce na zestawieniu Billboard Artist 100 – mimo że od jego śmierci w 2009 roku minęło już prawie dwie dekady.

Na sukces artysty wpływ ma przede wszystkim ogromne zainteresowanie nowym filmem biograficznym „Michael”, w którym w główną rolę wciela się jego bratanek Jaafar Jackson.

Michael Jackson wraca na szczyty list przebojów

Ranking Billboard Artist 100 uwzględnia aktywność artystów w streamingu, sprzedaży albumów, emisjach radiowych oraz sprzedaży utworów. W tygodniu 8–14 maja katalog Jacksona wygenerował:

161,2 mln streamów

około 46 tys. sprzedanych albumów

Te wyniki sprawiły, że Michael Jackson stał się najpopularniejszym artystą w USA w danym tygodniu.

Powrót klasyków na listy Billboardu

Ogromny wzrost popularności przełożył się również na obecność jego utworów w zestawieniu Billboard Hot 100. Aż sześć piosenek Jacksona znalazło się jednocześnie w notowaniu:

„Billie Jean” – 15. miejsce

„Human Nature” – 21. miejsce

„Beat It” – 29. miejsce

„Don’t Stop ’Til You Get Enough” – 36. miejsce

„Dirty Diana” – 44. miejsce

„Rock With You” – 47. miejsce

Historyczny wynik pośmiertny

Michael Jackson dołącza tym samym do grona artystów, którzy pośmiertnie zajmowali pierwsze miejsce w Artist 100. Wcześniej dokonali tego m.in.:

David Bowie

Prince

XXXTentacion

Juice WRLD

Pop Smoke

Rodzina Jacksonów również na fali popularności

Wzrost zainteresowania twórczością Michaela Jacksona przełożył się także na jego rodzinę. Zespół The Jacksons powrócił do notowania Artist 100, zajmując 98. miejsce.

Film „Michael” napędza globalny fenomen

Biografia „Michael” wywołała globalny wzrost zainteresowania twórczością Króla Popu. Wiele jego klasycznych utworów ponownie podbija listy przebojów na całym świecie, potwierdzając jego niezmienny status jednej z największych ikon muzyki.