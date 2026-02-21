Zbuku: „Za co, że nie czujesz strachu, choć przed tobą skarpa, za to, że ta cała scena jest dziś ch*ja warta”

Do sieci trafił najnowszy singiel ZBUKA, który zapowiada nadchodzący album „Desiderium”. To bardzo osobisty i dopracowany projekt, podsumowujący 10 lat kariery artysty – pełne emocji, wzlotów, strat i poszukiwania czegoś więcej, zamknięte w jednym materiale.

Nowy rozdział w twórczości

Utwór otwiera nowy rozdział zarówno brzmieniowo, jak i narracyjnie. Materiał oparty jest na doświadczeniach ostatnich lat i łączy surową emocję z dojrzałą formą oraz świadomą produkcją.

Preorder i limitowane edycje

Równolegle wystartował preorder albumu „Desiderium”. W sprzedaży dostępne są limitowane zestawy kolekcjonerskie, w tym wydanie rozszerzone z archiwalnym albumem fotograficznym, dokumentującym 10 lat działalności ZBUKA. Znajdują się w nim zdjęcia zza kulis – backstage, pierwsze koncerty, studio oraz prywatne kadry z drogi, która ukształtowała artystę i jego historię.