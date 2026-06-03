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Współzałożyciel Roc-A-Fella ma bekę z Jaya-Z po jego występie na Roots Picnic

„Jay-Z nadal wspomina o mnie, bo to go napędza”

2026.06.03

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Jay-Z

foto: mat. pras.

Konflikt pomiędzy Damonem Dashem a Jayem-Z ponownie trafił na pierwsze strony mediów. Tym razem powodem zamieszania jest freestyle wykonany przez Jaya podczas Roots Picnic, w którym raper miał nawiązać do swojego byłego biznesowego partnera.

Damon Dash nie był pod wrażeniem

W rozmowie z programem „The Art of Dialogue” Damon Dash otwarcie skrytykował występ Jay-Z, twierdząc, że artysta sięga po stare żarty i dawno wykorzystane argumenty.

Według Dasha freestyle nie prezentował poziomu, z którego kiedyś słynął nowojorski raper.

„To było złe. To było okropne”.

Były współzałożyciel Roc-A-Fella Records stwierdził również, że dawniej Jay-Z był znacznie bardziej kreatywny i potrafił w bardziej błyskotliwy sposób odpowiadać swoim przeciwnikom.

Krytyka nie dotyczyła tylko muzyki

Dash poszedł jednak o krok dalej i odniósł się nie tylko do samego freestyle’u, ale również do wizerunku scenicznego rapera.

Biznesmen stwierdził, że trudno było mu skupić się na słowach Jay-Z, ponieważ bardziej zwrócił uwagę na jego fryzurę. W swojej wypowiedzi wielokrotnie żartował z wyglądu byłego wspólnika, sugerując nawet zmianę uczesania przed nadchodzącymi występami.

Według Dasha Jay-Z powinien wrócić do bardziej charakterystycznego stylu znanego fanom z wcześniejszych lat kariery.

„Jay-Z nadal wspomina o mnie, bo to go napędza”

Jednym z najmocniejszych fragmentów wypowiedzi było stwierdzenie, że Jay-Z nadal nawiązuje do jego osoby, ponieważ temat ten pomaga podtrzymywać zainteresowanie.

Dash zasugerował, że wzmianki o ich dawnym konflikcie są sposobem na utrzymywanie medialnej uwagi wokół relacji byłych partnerów biznesowych.

To kolejny rozdział wieloletniej historii napięć między współtwórcami legendarnej Roc-A-Fella Records, którzy od lat pozostają w konflikcie dotyczącym zarówno spraw biznesowych, jak i osobistych.

Jay-Z uderzył również w inne gwiazdy rapu

Według relacji medialnych podczas występu na Roots Picnic Jay-Z miał odnieść się nie tylko do Damona Dasha. W jego wersach miały pojawić się również odniesienia do kilku głośnych postaci świata hip-hopu.

Wśród nazwisk wymienianych przez media znaleźli się m.in. Nicki Minaj, Drake’a oraz Kanye Westa.

Nie wiadomo jeszcze, czy którykolwiek z artystów zdecyduje się odpowiedzieć na te zaczepki.

Wieloletni konflikt wraca do mediów

Relacje Damona Dasha i Jay-Z od dawna należą do najbardziej znanych sporów w historii hip-hopu. Obaj współtworzyli Roc-A-Fella Records, która odegrała kluczową rolę w rozwoju kariery Jay-Z i miała ogromny wpływ na amerykańską scenę rapową przełomu lat 90. i 2000.

Choć od ich biznesowego rozstania minęły już lata, każda kolejna publiczna wymiana zdań między nimi natychmiast przyciąga uwagę fanów i mediów. Najnowsza odpowiedź Damona Dasha pokazuje, że dawne napięcia wciąż nie zostały całkowicie zażegnane.

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