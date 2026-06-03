CGM

Daria Zawiałow świętuje 10-lecie kariery. Wyjątkowe wydawnictwo trafi do fanów

Przerwa trwa, ale powrót jest już zaplanowany

2026.06.03

opublikował:

_Daria Zawialow PGE Proba 07.09.2025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-12

Foto: @piotr_tarasewicz

Daria Zawiałow rozpoczyna obchody dziesięciolecia swojej działalności artystycznej. Choć artystka pozostaje na zapowiedzianej wcześniej przerwie i nie planuje powrotu z nowym albumem przed 2027 rokiem, przygotowała dla fanów wyjątkową niespodziankę. Z okazji jubileuszu do sprzedaży trafi limitowane wydawnictwo, które przypomni początki jej muzycznej drogi.

10 lat od premiery „Malinowego Chruśniaka”

3 czerwca 2016 roku światło dzienne ujrzał teledysk do debiutanckiego singla Darii Zawiałow – „Malinowy Chruśniak”. Utwór inspirowany twórczością Bolesław Leśmian szybko zdobył uznanie słuchaczy i stał się jednym z najważniejszych debiutów na polskiej scenie alternatywnej.

Piosenka przez długi czas utrzymywała się w czołówce Listy Przebojów Trójki, a artystka dzięki niej zdobyła nagrodę Karolinka podczas Debiutów w Opole. Pokryty platyną singiel do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w jej dorobku.

„A Kysz! (Kolekcja singli: Tom 1)” trafi do sprzedaży

Z okazji jubileuszu wokalistka przygotowała specjalne wydawnictwo zatytułowane „A Kysz! (Kolekcja singli: Tom 1)”. W kolekcji znajdą się trzy pierwsze single artystki:

  • „Malinowy Chruśniak”
  • „Kundel Bury”
  • „Miłostki”

Każdy z utworów zostanie wydany na osobnym winylu. Oprócz oryginalnych wersji słuchacze otrzymają również nowe aranżacje ukryte pod nazwą „Słuchowisko X”.

Premiera kolekcji została zaplanowana na 1 września 2026 roku. Wydawnictwo ukaże się w limitowanym nakładzie zaledwie 1000 egzemplarzy, a każdy egzemplarz zostanie podpisany przez artystkę.

Daria Zawiałow wspomina początki kariery

W opublikowanym z okazji jubileuszu wpisie wokalistka wróciła pamięcią do swoich pierwszych kroków na scenie muzycznej.

„DEKADA! Czy dacie wiarę? „Malinowy Chruśniak” ma 10 lat. Dokładnie 10 lat temu wygraliśmy Debiuty w Opolu, właśnie z tym numerem”.

Artystka przyznała również, że podczas pracy nad debiutanckim albumem nie spodziewała się tak dużego sukcesu.

„W najśmielszych marzeniach nie przewidziałam jednak tego snu, który mi się przytrafił”.

Szczególnie wzruszające okazały się dla niej wspomnienia fanów, którzy towarzyszą jej od pierwszych koncertów.

„To niesamowite, że grono moich odbiorców jakimś cudem zamiast się pomniejszać, stale zwiększa swoją liczebność”.

Przerwa trwa, ale powrót jest już zaplanowany

W maju 2025 roku Daria Zawiałow ogłosiła dwuletnią przerwę artystyczną. Informacja pojawiła się przy okazji zapowiedzi pożegnalnego koncertu pod PGE Narodowy, który stał się największym solowym występem w jej dotychczasowej karierze.

Od tamtej pory artystka ograniczyła swoją aktywność medialną, koncentrując się na życiu prywatnym oraz pracy nad nowym materiałem.

Halowa trasa koncertowa w 2027 roku

Powrót Darii Zawiałow na scenę zaplanowano na maj 2027 roku. Wokalistka wyruszy wtedy w halową trasę koncertową obejmującą największe miasta w Polsce.

Terminy koncertów:

  • 8 maja 2027 – Hala Stulecia
  • 15 maja 2027 – COS Torwar (sold out)
  • 22 maja 2027 – TAURON Arena Kraków
  • 29 maja 2027 – Ergo Arena

Jubileusz pełen wspomnień i nowych planów

Dziesięciolecie kariery Darii Zawiałow to nie tylko okazja do wspominania początków, ale również zapowiedź kolejnego etapu artystycznej drogi. Limitowane wydawnictwo ma być ukłonem w stronę najwierniejszych słuchaczy, którzy towarzyszą jej od czasów debiutanckiego „Malinowego Chruśniaka”.

Choć na nowy album trzeba jeszcze poczekać, jubileuszowa kolekcja winyli pokazuje, że artystka nie zapomina o swoich korzeniach i już teraz buduje atmosferę wokół długo wyczekiwanego powrotu.

Tagi


Popularne newsy

Ralph Kaminski 2026
NEWS

Ralph Kaminski: „Ja mam taką prośbę do ciebie, Skolimuś. Weź ty chłopie, przeproś może po tym, co powiedziałeś”

Quebo fest Foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-8
NEWS

Wytwornia Quebo wraca do gry. QueQuality ogłosiła swój powrót

Skolim
NEWS

Skolim mocno odpowiada Dodzie. „Najbardziej krzyczą ci, którzy są pewnego rodzaju antykulturą”

Doda 2026 IG
NEWS

Skolim stwierdził, że artyści to „ku*wy i ćpuny”. Doda ostro odpowiada królowi disco-polo. „Zajmij się sprzedawaniem swojej kiełbasy, a w międzyczasie zapraszamy cię do teatrtu”

Doda 2026
NEWS

Doda ponownie uderza w Skolima. „Niech odniesie się do ku*ew i narkomanów, którymi nazwał swoich kolegów”

okDAWID PODSIADŁO_01_FOT.DANIEL JAROSZEK
NEWS

Dawid Podsiadło z nowym singlem. „Na błysk” wychodzi tuż przed stadionową trasą artysty

Cassie Diddy 2025 2
NEWS

Model znany z teledysków Britney Spears i Lil Kim oskarża Diddy’ego i Cassie o odurzenie i napaść seksualną. Cassie odpowiada

Polecane

CGM
BIG CYC Skiba Karol Makurat

Skiba odpowiada Skolimowi. „Możesz skończyć jak Palikot”

"Za dwadzieścia lat nie będziesz już tak znany jak teraz"

3 godziny temu

CGM
Jay-Z

Współzałożyciel Roc-A-Fella ma bekę z Jaya-Z po jego występie na Roots ...

„Jay-Z nadal wspomina o mnie, bo to go napędza”

6 godzin temu

CGM
Cassie 2025 IG

Cassie wyprowadziła się z USA po ugodzie z Diddym wartej 30 milionów d ...

Cassie rozpoczyna nowy rozdział

6 godzin temu

CGM
King Of The Bay

GARNIER King of the Bay 2026 wraca do Rewy. Cztery dni sportowych emoc ...

Światowe gwiazdy sportów wodnych pojawią się w Polsce

12 godzin temu

CGM
keke

KęKę nie robi sobie przerwy -będzie koncertował ze złamaną nogą. &#822 ...

Trasa bez zmian mimo kontuzji

13 godzin temu

CGM
okDAWID PODSIADŁO_01_FOT.DANIEL JAROSZEK

Dawid Podsiadło z nowym singlem. „Na błysk” wychodzi tuż p ...

Do sieci trafiła właśnie nowa piosenka Dawida

16 godzin temu