Daria Zawiałow świętuje 10-lecie kariery. Wyjątkowe wydawnictwo trafi do fanów

Foto: @piotr_tarasewicz

Daria Zawiałow rozpoczyna obchody dziesięciolecia swojej działalności artystycznej. Choć artystka pozostaje na zapowiedzianej wcześniej przerwie i nie planuje powrotu z nowym albumem przed 2027 rokiem, przygotowała dla fanów wyjątkową niespodziankę. Z okazji jubileuszu do sprzedaży trafi limitowane wydawnictwo, które przypomni początki jej muzycznej drogi.

10 lat od premiery „Malinowego Chruśniaka”

3 czerwca 2016 roku światło dzienne ujrzał teledysk do debiutanckiego singla Darii Zawiałow – „Malinowy Chruśniak”. Utwór inspirowany twórczością Bolesław Leśmian szybko zdobył uznanie słuchaczy i stał się jednym z najważniejszych debiutów na polskiej scenie alternatywnej.

Piosenka przez długi czas utrzymywała się w czołówce Listy Przebojów Trójki, a artystka dzięki niej zdobyła nagrodę Karolinka podczas Debiutów w Opole. Pokryty platyną singiel do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w jej dorobku.

„A Kysz! (Kolekcja singli: Tom 1)” trafi do sprzedaży

Z okazji jubileuszu wokalistka przygotowała specjalne wydawnictwo zatytułowane „A Kysz! (Kolekcja singli: Tom 1)”. W kolekcji znajdą się trzy pierwsze single artystki:

„Malinowy Chruśniak”

„Kundel Bury”

„Miłostki”

Każdy z utworów zostanie wydany na osobnym winylu. Oprócz oryginalnych wersji słuchacze otrzymają również nowe aranżacje ukryte pod nazwą „Słuchowisko X”.

Premiera kolekcji została zaplanowana na 1 września 2026 roku. Wydawnictwo ukaże się w limitowanym nakładzie zaledwie 1000 egzemplarzy, a każdy egzemplarz zostanie podpisany przez artystkę.

Daria Zawiałow wspomina początki kariery

W opublikowanym z okazji jubileuszu wpisie wokalistka wróciła pamięcią do swoich pierwszych kroków na scenie muzycznej.

„DEKADA! Czy dacie wiarę? „Malinowy Chruśniak” ma 10 lat. Dokładnie 10 lat temu wygraliśmy Debiuty w Opolu, właśnie z tym numerem”.

Artystka przyznała również, że podczas pracy nad debiutanckim albumem nie spodziewała się tak dużego sukcesu.

„W najśmielszych marzeniach nie przewidziałam jednak tego snu, który mi się przytrafił”.

Szczególnie wzruszające okazały się dla niej wspomnienia fanów, którzy towarzyszą jej od pierwszych koncertów.

„To niesamowite, że grono moich odbiorców jakimś cudem zamiast się pomniejszać, stale zwiększa swoją liczebność”.

Przerwa trwa, ale powrót jest już zaplanowany

W maju 2025 roku Daria Zawiałow ogłosiła dwuletnią przerwę artystyczną. Informacja pojawiła się przy okazji zapowiedzi pożegnalnego koncertu pod PGE Narodowy, który stał się największym solowym występem w jej dotychczasowej karierze.

Od tamtej pory artystka ograniczyła swoją aktywność medialną, koncentrując się na życiu prywatnym oraz pracy nad nowym materiałem.

Halowa trasa koncertowa w 2027 roku

Powrót Darii Zawiałow na scenę zaplanowano na maj 2027 roku. Wokalistka wyruszy wtedy w halową trasę koncertową obejmującą największe miasta w Polsce.

Terminy koncertów:

8 maja 2027 – Hala Stulecia

15 maja 2027 – COS Torwar (sold out)

(sold out) 22 maja 2027 – TAURON Arena Kraków

29 maja 2027 – Ergo Arena

Jubileusz pełen wspomnień i nowych planów

Dziesięciolecie kariery Darii Zawiałow to nie tylko okazja do wspominania początków, ale również zapowiedź kolejnego etapu artystycznej drogi. Limitowane wydawnictwo ma być ukłonem w stronę najwierniejszych słuchaczy, którzy towarzyszą jej od czasów debiutanckiego „Malinowego Chruśniaka”.

Choć na nowy album trzeba jeszcze poczekać, jubileuszowa kolekcja winyli pokazuje, że artystka nie zapomina o swoich korzeniach i już teraz buduje atmosferę wokół długo wyczekiwanego powrotu.