Machine Gun Kelly dograł się na nowy album Okiego. Panowie ogłosili to podczas koncertu w Krakowie

MGK gościem na nowym albumie Okiego!
Wczoraj w krakowskiej Tauron Arena Kraków odbył się koncert Machine Gun Kelly. Publiczność przeżyła prawdziwe zaskoczenie, gdy na scenie niespodziewanie pojawił się Oki.
Wspólny występ i oficjalne ogłoszenie
Artyści nie tylko wspólnie wykonali numer na żywo, ale także przekazali fanom ważną informację. MGK oficjalnie potwierdził, że pojawi się gościnnie na nadchodzącym albumie Okiego.
-
Siedzieliśmy na backstage’u, słuchaliśmy muzyki, a on akurat ma w drodze nowy album. Stwierdziłem: chrzanić to, daj mi się tam na szybko dograć – powiedział ze sceny Machine Gun Kelly, wywołując euforię wśród zgromadzonych fanów.
Międzynarodowa współpraca
Zapowiedź wspólnego utworu to ogromny krok dla Okiego i kolejny dowód na rosnącą pozycję polskiego rapu na arenie międzynarodowej. Kolaboracja z amerykańską gwiazdą może otworzyć przed artystą zupełnie nowe rynki i przyciągnąć uwagę zagranicznych słuchaczy.
Na szczegóły dotyczące premiery albumu oraz wspólnego numeru trzeba jeszcze poczekać, jednak już teraz wiadomo, że będzie to jedna z najbardziej wyczekiwanych rapowych premier nadchodzących miesięcy.
