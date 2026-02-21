Machine Gun Kelly dograł się na nowy album Okiego. Panowie ogłosili to podczas koncertu w Krakowie

MGK gościem na nowym albumie Okiego!

Wczoraj w krakowskiej Tauron Arena Kraków odbył się koncert Machine Gun Kelly. Publiczność przeżyła prawdziwe zaskoczenie, gdy na scenie niespodziewanie pojawił się Oki.

Wspólny występ i oficjalne ogłoszenie

Artyści nie tylko wspólnie wykonali numer na żywo, ale także przekazali fanom ważną informację. MGK oficjalnie potwierdził, że pojawi się gościnnie na nadchodzącym albumie Okiego.

Siedzieliśmy na backstage’u, słuchaliśmy muzyki, a on akurat ma w drodze nowy album. Stwierdziłem: chrzanić to, daj mi się tam na szybko dograć – powiedział ze sceny Machine Gun Kelly, wywołując euforię wśród zgromadzonych fanów.

Międzynarodowa współpraca

Zapowiedź wspólnego utworu to ogromny krok dla Okiego i kolejny dowód na rosnącą pozycję polskiego rapu na arenie międzynarodowej. Kolaboracja z amerykańską gwiazdą może otworzyć przed artystą zupełnie nowe rynki i przyciągnąć uwagę zagranicznych słuchaczy.

Na szczegóły dotyczące premiery albumu oraz wspólnego numeru trzeba jeszcze poczekać, jednak już teraz wiadomo, że będzie to jedna z najbardziej wyczekiwanych rapowych premier nadchodzących miesięcy.