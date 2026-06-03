Cassie wyprowadziła się z USA po ugodzie z Diddym wartej 30 milionów dolarów. Nie planuje powrotu

Cassie Ventura na stałe opuściła Stany Zjednoczone i, jak wynika z dokumentów sądowych, nie zamierza wracać do kraju. Informacja pojawiła się w związku z trwającym postępowaniem cywilnym dotyczącym pozwu złożonego przeciwko niej oraz Sean Combs przez byłego eskortera Claytona Howarda.

Cassie potwierdza: mieszkam poza Stanami Zjednoczonymi

W deklaracji sądowej z 1 maja 2026 roku Cassie poinformowała, że obecnie mieszka poza granicami USA.

„Mieszkam poza Stanami Zjednoczonymi. Nie zamierzam wracać do Stanów Zjednoczonych”.

W tym samym dokumencie artystka zaznaczyła, że pozostaje obywatelką USA, jednak nie jest już rezydentką stanu Kalifornia.

Nie ujawniono, w jakim kraju obecnie mieszka Cassie. Według dokumentów prawnych byłoby jej jednak wygodniej uczestniczyć w ewentualnych postępowaniach prowadzonych w Nowy Jork niż w Kalifornii, ponieważ tam pracują jej pełnomocnicy prawni.

Wielomilionowe ugody po sporze z Diddym

Decyzja o wyprowadzce pojawia się kilka lat po głośnym konflikcie między Cassie a Diddym. W 2023 roku wokalistka oskarżyła byłego partnera o wieloletnią przemoc i nadużycia.

Sprawa zakończyła się ugodą, w ramach której Cassie otrzymała 20 milionów dolarów od Diddy’ego. Dodatkowo media informowały o kolejnej ugodzie wartej około 10 milionów dolarów związanej z hotelem, w którym zarejestrowano nagranie przedstawiające atak na artystkę.

Clayton Howard pozywa Cassie i Diddy’ego

Aktualne postępowanie dotyczy pozwu złożonego przez Claytona Howarda, który twierdzi, że współpracował z parą podczas organizowanych przez nich spotkań seksualnych.

Howard utrzymuje, że doznał szkód fizycznych i psychicznych w wyniku wydarzeń, które miały miejsce podczas tych spotkań. W pozwie zawarł również szereg innych oskarżeń dotyczących rzekomych nadużyć.

Cassie stanowczo odrzuca przedstawiane wobec niej zarzuty.

Wiadomość wspierająca Cassie wraca do sprawy

W odpowiedzi na pozew Cassie przedstawiła również wiadomość, którą Howard miał wysłać w 2023 roku do jej męża, Alex Fine.

Według dokumentów mężczyzna miał napisać:

„Wiem, że prawda twojej żony jest w 100% prawdziwa”.

W dalszej części wiadomości miał także wyrazić przekonanie, że Cassie doświadczała przemocy i zasługuje na sprawiedliwość.

Prawnicy wokalistki wskazują ten fakt jako dowód na niespójność obecnych twierdzeń Howarda.

Cassie rozpoczyna nowy rozdział

Choć miejsce pobytu artystki pozostaje nieznane, dokumenty sądowe sugerują, że Cassie zdecydowała się rozpocząć życie z dala od medialnego zainteresowania, które przez lata towarzyszyło jej relacji z Diddym oraz późniejszym procesom sądowym.

Sprawa przeciwko Diddy’emu i kolejne pozwy związane z jego działalnością nadal przyciągają uwagę opinii publicznej, jednak sama Cassie wydaje się koncentrować na życiu poza Stanami Zjednoczonymi i nie planuje powrotu do kraju.