Zayn Malik trafił do szpitala. Niepokojące zdjęcie artysty na Instagramie

Zayn Malik zaniepokoił fanów po tym, jak opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitala. Wokalista ujawnił, że zmaga się z nieznaną chorobą i wciąż dochodzi do siebie po trudnym tygodniu. Informacja błyskawicznie obiegła internet, wywołując falę komentarzy i wsparcia od fanów z całego świata.

Niepokojące zdjęcie artysty na Instagramie

Artysta udostępnił na Instagramie fotografię, na której widać go leżącego w szpitalnym łóżku, podłączonego do aparatury medycznej. W krótkim wpisie Malik podziękował fanom za wsparcie oraz przeprosił za odwołanie planowanych aktywności.

Jak podkreślił, jego stan zdrowia wymaga dalszej obserwacji i odpoczynku. Jednocześnie zaznaczył, że jest wdzięczny personelowi medycznemu za opiekę i profesjonalizm.

Fani reagują: „Wracaj do zdrowia”

Pod postem artysty natychmiast pojawiły się tysiące komentarzy. Fani wyrażają zaniepokojenie i życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia. Wiele osób podkreśla, że najważniejsze jest teraz jego zdrowie i regeneracja.

Brak szczegółów dotyczących choroby

Zayn Malik nie ujawnił, z jaką dokładnie chorobą się zmaga. Nie wiadomo również, jak długo potrwa jego rekonwalescencja ani czy wpłynie to na dalsze plany zawodowe artysty. Na ten moment wokalista skupia się wyłącznie na powrocie do pełni sił.