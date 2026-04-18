Zayn Malik trafił do szpitala. Niepokojące zdjęcie artysty na Instagramie

2026.04.18

Zayn Malik zaniepokoił fanów po tym, jak opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitala. Wokalista ujawnił, że zmaga się z nieznaną chorobą i wciąż dochodzi do siebie po trudnym tygodniu. Informacja błyskawicznie obiegła internet, wywołując falę komentarzy i wsparcia od fanów z całego świata.

Niepokojące zdjęcie artysty na Instagramie

Artysta udostępnił na Instagramie fotografię, na której widać go leżącego w szpitalnym łóżku, podłączonego do aparatury medycznej. W krótkim wpisie Malik podziękował fanom za wsparcie oraz przeprosił za odwołanie planowanych aktywności.

Jak podkreślił, jego stan zdrowia wymaga dalszej obserwacji i odpoczynku. Jednocześnie zaznaczył, że jest wdzięczny personelowi medycznemu za opiekę i profesjonalizm.

Fani reagują: „Wracaj do zdrowia”

Pod postem artysty natychmiast pojawiły się tysiące komentarzy. Fani wyrażają zaniepokojenie i życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia. Wiele osób podkreśla, że najważniejsze jest teraz jego zdrowie i regeneracja.

Brak szczegółów dotyczących choroby

Zayn Malik nie ujawnił, z jaką dokładnie chorobą się zmaga. Nie wiadomo również, jak długo potrwa jego rekonwalescencja ani czy wpłynie to na dalsze plany zawodowe artysty. Na ten moment wokalista skupia się wyłącznie na powrocie do pełni sił.

Popularne newsy

Malik Montana Young Loeisa Freak IG 2026
NEWS

Young Leosia nagrała numer z Malikiem Montaną: „Liże mnie, mówi, że smaczne, wczuł się, bo ładnie pachnę”

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Poznaliśmy ceny na koncert Kanye Westa w Polsce 2026. Bilety są naprawdę drogie

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Koncert Kanye Westa na Stadionie w Chorzowie zostanie odwołany. Możliwe, że w ciagu najbliższych kilku godzin

Taco Hemingway 2024 Foto @piotr_tarasewicz-2
NEWS

To jest skandal! GIF nakazuje usunięcie fragmentu utworu Taco Hemingway’a. Jego wytwórnia wydała oświadczenie

KanyeWest5
NEWS

Organizatorzy koncertu Kanye Westa wydali oświadczenie. Pre-rejestrację na bilety na koncert Ye wypełniło blisko 100 000 Polaków

Krzysztof Stanowski Kanal Zerook
NEWS

Stanowski ostro o koncercie Kanye Westa: „Czy naprawdę w Polsce dojdzie do koncertu tego nazistowskiego śmiecia?”

Kanye West
NEWS

Kanye West nie zagra w Chorzowie. Koncert został oficjalnie odwołany „z przyczyn formalno-prawnych”

Polecane

CGM
Opener_piotr_tarasewicz_main_ice_spice-21

Ice Spice została zaatakowana przez kobietę w McDonalds. Nagranie traf ...

Z relacji wynika, że fanka próbowała dołączyć do stolika, co spotkało się z odmową

6 godzin temu

CGM
Madonna Sabrina Carpenter Coachella

Madonna i Sabrina Carpenter razem na Coachelli. „Vogue”, & ...

Zaskakujące wejście Madonny na scenę

6 godzin temu

CGM
Doda 2026 IG

Doda komentuje „baddie erę” Young Leosi. Raperka odpowiada: „Wiadomo, ...

Doda największą "baddie" na polskim rynku muzycznym?

7 godzin temu

CGM
V_Kids9_BitwaCleo_tren_poz_118

Cleo wspomina Eurowizję: „Ugięły mi się nogi!”. Wokalistka ...

Eurowizyjne emocje nadal żywe

7 godzin temu

CGM
Paluch foto 2_fotograf Bartosz Modrzejewski

Paluch i Chris Carson wracają ze wspólnym materiałem. Singiel „N ...

Start preorderu albumu PCC 3.0

8 godzin temu

CGM
Madonna - Photo Credit - Rafael Pavarotti

Madonna wraca na parkiet i ogłasza album „Confessions II”

Nowy rozdział w karierze ikony popu

8 godzin temu