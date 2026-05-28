DJ Taek prezentuje „Staten Island Mystery”. Lo-fi inspirowane klimatem Wu-Tang Clanu

Wu-Tang Clan wciąż inspiruje nowe pokolenia

2026.05.28

Dj Taek - Staten Island Mystery ok

Wu-Tang Clan od lat inspiruje producentów na całym świecie swoim surowym, nowojorskim brzmieniem. Teraz do tego klimatu nawiązuje DJ Taek, który wypuścił nowy instrumentalny singiel „Staten Island Mystery”. To kolejna zapowiedź albumu „Next Sunday”.

„Staten Island Mystery” to hołd dla klasycznego hip-hopu

Nowy utwór DJ-a Taek’a utrzymany jest w mrocznym, lo-fi klimacie, mocno inspirowanym estetyką Wu-Tang Clanu i ulicznym brzmieniem Nowego Jorku lat 90.

„Staten Island Mystery” opiera się na ciężkim basie, surowych bębnach oraz gęstej atmosferze, która przywołuje skojarzenia z nocnym miastem i klasycznym boom bapem.

Lo-fi i analogowe brzmienie w nowoczesnym wydaniu

Producent postawił na minimalistyczną, ale bardzo klimatyczną formę. W numerze słychać inspiracje analogowym soundem i brudniejszym, undergroundowym podejściem do produkcji.

To propozycja przede wszystkim dla fanów instrumentalnego hip-hopu, lo-fi oraz klasycznych beatów inspirowanych złotą erą rapu.

DJ Taek zapowiada album „Next Sunday”

„Staten Island Mystery” jest już trzecim singlem promującym nadchodzący album „Next Sunday”. Projekt ma być utrzymany w podobnej stylistyce i łączyć nowoczesne lo-fi z klasycznym hip-hopowym klimatem.

DJ Taek konsekwentnie buduje własny muzyczny świat oparty na nastrojowych samplach, ciężkich bębnach i filmowej atmosferze.

Wu-Tang Clan wciąż inspiruje nowe pokolenia

Inspiracje Wu-Tang Clanem są wciąż bardzo widoczne we współczesnej muzyce producenckiej. Charakterystyczne brudne brzmienie, minimalistyczne sample i surowa energia grupy pozostają ważnym punktem odniesienia dla twórców lo-fi i undergroundowego hip-hopu.

„Staten Island Mystery” pokazuje, że ten klimat nadal świetnie odnajduje się w nowoczesnych produkcjach.

