Żabson i Lila Janowska rozstali się po sześciu latach. Para wydała wspólne oświadczenie

Żabson i Lila Janowska zakończyli swój związek po niemal sześciu latach. Para poinformowała fanów o rozstaniu za pośrednictwem wspólnego oświadczenia opublikowanego w mediach społecznościowych. Jak podkreślili, decyzja została podjęta wspólnie i nie była związana z żadnym konfliktem czy zdradą.
Żabson i Lila Janowska przekazali smutną wiadomość
W czwartek po południu na profilach Żabsona i Lili Janowskiej pojawiło się identyczne oświadczenie dotyczące zakończenia ich wieloletniego związku. Para zaznaczyła, że rozstanie przebiegło w zgodzie i wzajemnym szacunku.
„Po prawie sześciu wspólnych latach podjęliśmy decyzję o rozstaniu”.
Raper i influencerka podkreślili, że była to spokojna i przemyślana decyzja.
„Między nami nie wydarzyło się nic złego"
W dalszej części komunikatu byli partnerzy wyjaśnili, że ich rozstanie nie ma związku z żadnym skandalem ani zdradą.
„To była wspólna i przemyślana decyzja – między nami nie wydarzyło się nic złego. Czasami po prostu drogi ludzi się rozchodzą, a emocje z czasem się zmieniają”.
Para zaznaczyła również, że mimo zakończenia relacji nadal darzą się wdzięcznością i szacunkiem.
Żabson i Lila pozostają w dobrych relacjach
W opublikowanym wpisie można przeczytać, że byli partnerzy nadal mogą na siebie liczyć i chcą zamknąć ten etap życia w zgodzie.
„Przez te lata przeżyliśmy razem bardzo dużo dobrych chwil i zawsze będziemy mieć do siebie szacunek oraz wdzięczność”.
Na końcu zwrócili się także do internautów z prośbą o uszanowanie prywatności.
„Prosimy o uszanowanie naszej prywatności i niedoszukiwanie się powodów czy konfliktów tam, gdzie ich nie ma”.
