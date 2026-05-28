Żabson i Lila Janowska rozstali się po sześciu latach. Para wydała wspólne oświadczenie

2026.05.28

Żabson i Lila Janowska zakończyli swój związek po niemal sześciu latach. Para poinformowała fanów o rozstaniu za pośrednictwem wspólnego oświadczenia opublikowanego w mediach społecznościowych. Jak podkreślili, decyzja została podjęta wspólnie i nie była związana z żadnym konfliktem czy zdradą.

Żabson i Lila Janowska przekazali smutną wiadomość

W czwartek po południu na profilach Żabsona i Lili Janowskiej pojawiło się identyczne oświadczenie dotyczące zakończenia ich wieloletniego związku. Para zaznaczyła, że rozstanie przebiegło w zgodzie i wzajemnym szacunku.

„Po prawie sześciu wspólnych latach podjęliśmy decyzję o rozstaniu”.

Raper i influencerka podkreślili, że była to spokojna i przemyślana decyzja.

„Między nami nie wydarzyło się nic złego”

W dalszej części komunikatu byli partnerzy wyjaśnili, że ich rozstanie nie ma związku z żadnym skandalem ani zdradą.

„To była wspólna i przemyślana decyzja – między nami nie wydarzyło się nic złego. Czasami po prostu drogi ludzi się rozchodzą, a emocje z czasem się zmieniają”.

Para zaznaczyła również, że mimo zakończenia relacji nadal darzą się wdzięcznością i szacunkiem.

Żabson i Lila pozostają w dobrych relacjach

W opublikowanym wpisie można przeczytać, że byli partnerzy nadal mogą na siebie liczyć i chcą zamknąć ten etap życia w zgodzie.

„Przez te lata przeżyliśmy razem bardzo dużo dobrych chwil i zawsze będziemy mieć do siebie szacunek oraz wdzięczność”.

Na końcu zwrócili się także do internautów z prośbą o uszanowanie prywatności.

„Prosimy o uszanowanie naszej prywatności i niedoszukiwanie się powodów czy konfliktów tam, gdzie ich nie ma”.

 

