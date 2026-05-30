Young Leosia nagrała z Oliwką Brazil. „Każdy wie, że jestem queen blowjob”

Fani polskiego rapu doczekali się kolejnej współpracy dwóch popularnych artystek. Young Leosia i Oliwka Brazil zaprezentowały wspólny singiel „TUFF”, który już od momentu premiery wzbudza duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Po kilku dniach intensywnych zapowiedzi w mediach społecznościowych raperki udostępniły zarówno utwór, jak i towarzyszący mu teledysk.

Nowa produkcja to kolejny rozdział współpracy artystek, które w ostatnich latach wypracowały rozpoznawalny styl i zgromadziły wokół siebie liczne grono fanów. „TUFF” wyróżnia się energicznym brzmieniem, wyrazistym przekazem oraz charakterystyczną dla obu raperek pewnością siebie.

„TUFF” – mocny przekaz i bezkompromisowe wersy

W nowym singlu Young Leosia i Oliwka Brazil nie unikają odważnych tekstów. Utwór zawiera liczne odniesienia do sukcesu, niezależności oraz pozycji kobiet w branży muzycznej. Szczególną uwagę zwracają wersy podkreślające siłę i pewność siebie artystek.

Jednym z najbardziej komentowanych fragmentów utworu jest przekaz skierowany do osób, które nie okazują kobietom szacunku. Raperki wyraźnie akcentują swoje stanowisko, podkreślając znaczenie niezależności i wzajemnego respektu.

W tekście pojawiają się również odniesienia do sukcesów finansowych oraz zawodowych osiągnięć. Wers „Więcej zer na moim koncie, to niebywałe” szybko zaczął pojawiać się w komentarzach fanów i mediach społecznościowych.

Teledysk do „TUFF” przyciąga uwagę fanów

Premiera utworu została połączona z publikacją teledysku, który utrzymany jest w nowoczesnej i dynamicznej stylistyce. Klip podkreśla wizerunek obu artystek, które od lat konsekwentnie budują własne marki na polskiej scenie muzycznej.

Charakterystycznym elementem są również rozpoznawalne wizerunki raperek:

Young Leosia występuje w swojej charakterystycznej różowej odsłonie,

Oliwka Brazil prezentuje się z zielonymi włosami, które stały się jednym z jej znaków rozpoznawczych.

Teledysk szybko zaczął zdobywać wyświetlenia i wywoływać dyskusje wśród fanów polskiego rapu.

Kto odpowiada za produkcję utworu „TUFF”?

Za warstwę muzyczną nowego singla odpowiada zespół producentów, którzy współpracowali przy stworzeniu nowoczesnego i klubowego brzmienia.

Producentami utworu są:

Skibovicz,

Yarski,

miku,

Spyro2x.

Efektem ich pracy jest energetyczny numer, który łączy elementy współczesnego rapu, trapu oraz muzyki klubowej. Dynamiczny beat i chwytliwy refren sprawiają, że „TUFF” ma potencjał, by trafić na playlisty fanów nowoczesnego hip-hopu.