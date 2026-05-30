Young Leosia nagrała z Oliwką Brazil. „Każdy wie, że jestem queen blowjob”

Fani polskiego rapu doczekali się kolejnej współpracy dwóch popularnych artystek. Young Leosia i Oliwka Brazil zaprezentowały wspólny singiel „TUFF”, który już od momentu premiery wzbudza duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Po kilku dniach intensywnych zapowiedzi w mediach społecznościowych raperki udostępniły zarówno utwór, jak i towarzyszący mu teledysk.
Nowa produkcja to kolejny rozdział współpracy artystek, które w ostatnich latach wypracowały rozpoznawalny styl i zgromadziły wokół siebie liczne grono fanów. „TUFF” wyróżnia się energicznym brzmieniem, wyrazistym przekazem oraz charakterystyczną dla obu raperek pewnością siebie.
„TUFF” – mocny przekaz i bezkompromisowe wersy
W nowym singlu Young Leosia i Oliwka Brazil nie unikają odważnych tekstów. Utwór zawiera liczne odniesienia do sukcesu, niezależności oraz pozycji kobiet w branży muzycznej. Szczególną uwagę zwracają wersy podkreślające siłę i pewność siebie artystek.
Jednym z najbardziej komentowanych fragmentów utworu jest przekaz skierowany do osób, które nie okazują kobietom szacunku. Raperki wyraźnie akcentują swoje stanowisko, podkreślając znaczenie niezależności i wzajemnego respektu.
W tekście pojawiają się również odniesienia do sukcesów finansowych oraz zawodowych osiągnięć. Wers „Więcej zer na moim koncie, to niebywałe” szybko zaczął pojawiać się w komentarzach fanów i mediach społecznościowych.
Teledysk do „TUFF” przyciąga uwagę fanów
Premiera utworu została połączona z publikacją teledysku, który utrzymany jest w nowoczesnej i dynamicznej stylistyce. Klip podkreśla wizerunek obu artystek, które od lat konsekwentnie budują własne marki na polskiej scenie muzycznej.
Charakterystycznym elementem są również rozpoznawalne wizerunki raperek:
- Young Leosia występuje w swojej charakterystycznej różowej odsłonie,
- Oliwka Brazil prezentuje się z zielonymi włosami, które stały się jednym z jej znaków rozpoznawczych.
Teledysk szybko zaczął zdobywać wyświetlenia i wywoływać dyskusje wśród fanów polskiego rapu.
Kto odpowiada za produkcję utworu „TUFF”?
Za warstwę muzyczną nowego singla odpowiada zespół producentów, którzy współpracowali przy stworzeniu nowoczesnego i klubowego brzmienia.
Producentami utworu są:
- Skibovicz,
- Yarski,
- miku,
- Spyro2x.
Efektem ich pracy jest energetyczny numer, który łączy elementy współczesnego rapu, trapu oraz muzyki klubowej. Dynamiczny beat i chwytliwy refren sprawiają, że „TUFF” ma potencjał, by trafić na playlisty fanów nowoczesnego hip-hopu.