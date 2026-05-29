Samochód Malika Montany przeszukała policja. W nocy do sieci trafił jego nowy singiel. „Pierwsza zasady ulicy: nigdy nic nie trzymaj na chacie”

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać interwencję policji wobec Malik Montana i Kazior. Materiały szybko obiegły media społecznościowe i wywołały falę spekulacji dotyczących możliwego zatrzymania raperów.

Pies policyjny przeszukał samochód rapera

Na filmach widać funkcjonariuszy otaczających samochód należący do ekipy Tax Free. W pewnym momencie do pojazdu wpuszczony zostaje także pies policyjny, który przeszukuje wnętrze auta.

Nagrania sugerują, że interwencja mogła być czymś więcej niż zwykłą kontrolą drogową, choć na razie nie pojawiły się żadne oficjalne informacje dotyczące powodów działań policji.

Malik Montana już wcześniej mówił o kontrolach policji

Fani przypominają, że szef GM2L wielokrotnie opowiadał o częstych kontrolach policyjnych związanych z jego scenicznym wizerunkiem oraz tekstami utworów. Raper podkreślał, że patrole regularnie zatrzymują go do rutynowych sprawdzeń.

To sprawiło, że część internautów uważa obecną sytuację za kolejną podobną kontrolę, choć pojawienie się psa policyjnego i kajdanek wywołało znacznie większe emocje.

Nagrania obiegły TikToka i Instagrama

Filmy z udziałem policji błyskawicznie rozprzestrzeniły się po TikToku i Instagramie. Internauci zaczęli spekulować, czy była to rutynowa interwencja, czy poważniejsza akcja służb.

Na ten moment policja nie wydała oficjalnego komunikatu w sprawie.