Samochód Malika Montany przeszukała policja. W nocy do sieci trafił jego nowy singiel. „Pierwsza zasady ulicy: nigdy nic nie trzymaj na chacie”

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać interwencję policji wobec Malik Montana i Kazior. Materiały szybko obiegły media społecznościowe i wywołały falę spekulacji dotyczących możliwego zatrzymania raperów.
Pies policyjny przeszukał samochód rapera
Na filmach widać funkcjonariuszy otaczających samochód należący do ekipy Tax Free. W pewnym momencie do pojazdu wpuszczony zostaje także pies policyjny, który przeszukuje wnętrze auta.
Nagrania sugerują, że interwencja mogła być czymś więcej niż zwykłą kontrolą drogową, choć na razie nie pojawiły się żadne oficjalne informacje dotyczące powodów działań policji.
Malik Montana już wcześniej mówił o kontrolach policji
Fani przypominają, że szef GM2L wielokrotnie opowiadał o częstych kontrolach policyjnych związanych z jego scenicznym wizerunkiem oraz tekstami utworów. Raper podkreślał, że patrole regularnie zatrzymują go do rutynowych sprawdzeń.
To sprawiło, że część internautów uważa obecną sytuację za kolejną podobną kontrolę, choć pojawienie się psa policyjnego i kajdanek wywołało znacznie większe emocje.
Nagrania obiegły TikToka i Instagrama
Filmy z udziałem policji błyskawicznie rozprzestrzeniły się po TikToku i Instagramie. Internauci zaczęli spekulować, czy była to rutynowa interwencja, czy poważniejsza akcja służb.
Na ten moment policja nie wydała oficjalnego komunikatu w sprawie.
@trapownia Ekskluzywnie u nas wideo z dzisiejszego zatrzymania Malika Montany i Kaziora pod hotelem Presidential w Warszawie. #malikmontana ♬ original sound – trapownia
Czy viralowy film był zapowiedzią singla Malika?
W nocy do sieci trafił najnowszy singiel Malika. Na YouTube można już oglądać teledysk do „5 Stów”. Znajać podejście rapera do promocji swojej muzyki, film z policją może być częścią promocji nowego kawałka.