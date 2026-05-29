Ray J w szpitalu po walce – transmisja na żywo i zarzuty wobec Adina Rossa

Ray J trafił do szpitala po kontrowersyjnym starciu z Supa Hot Fire podczas wydarzenia Brand Risk MMA organizowanego przez Adin Ross. Po walce artysta pojawił się na transmisji na żywo prosto ze szpitalnego łóżka, gdzie przekazał niepokojące informacje o swoim stanie zdrowia.

Według jego relacji, walka miała pogorszyć jego wcześniejsze problemy zdrowotne, w tym kwestie kardiologiczne.

Kontrowersyjna walka i podejrzenia o ustawienie

Do starcia Ray J doszło podczas eventu Brand Risk MMA, gdzie zmierzył się z Supa Hot Fire. Walka zakończyła się w drugiej rundzie zwycięstwem jego rywala przez TKO.

Jednak już w trakcie wydarzenia pojawiły się wątpliwości dotyczące przebiegu pojedynku. Krytycy zwracają uwagę, że pierwsza runda miała wyglądać nietypowo, a część obserwatorów sugeruje możliwe ustawienie walki. Organizacja wydarzenia również znalazła się pod ostrzałem za brak profesjonalizmu.

Ray J w szpitalu i problemy zdrowotne

Po walce Ray J sam zgłosił się do szpitala, skarżąc się na możliwy wstrząs mózgu oraz pogorszenie stanu serca. W trakcie transmisji na żywo miał przyznać, że jego stan zdrowia się pogorszył.

Nagranie pokazało artystę w złym stanie psychicznym i fizycznym, co dodatkowo zwiększyło obawy fanów.

Konflikt z Adinem Rossem

W trakcie live’a Ray J wyraził również frustrację wobec Adin Ross, twierdząc, że organizator wydarzenia nie skontaktował się z nim po walce.

Według jego relacji, brak wsparcia ze strony organizatorów i zespołu Brand Risk Promotions miał go szczególnie rozczarować, biorąc pod uwagę jego stan zdrowia.

Problemy wokół Brand Risk MMA

Całe wydarzenie ponownie wywołało dyskusję na temat jakości i wiarygodności Brand Risk Promotions. Krytycy zarzucają organizacji brak profesjonalizmu oraz powtarzające się kontrowersje dotyczące przebiegu walk.

Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że kolejne wydarzenia tego typu mogą zaszkodzić reputacji projektu, jeśli nie zostaną wprowadzone zmiany organizacyjne.