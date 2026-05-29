CGM

Ray J w szpitalu po walce – transmisja na żywo i zarzuty wobec Adina Rossa

Kontrowersyjna walka i podejrzenia o ustawienie

2026.05.29

opublikował:

Ray J Kim Kardashian Sex Tape

Ray J trafił do szpitala po kontrowersyjnym starciu z Supa Hot Fire podczas wydarzenia Brand Risk MMA organizowanego przez Adin Ross. Po walce artysta pojawił się na transmisji na żywo prosto ze szpitalnego łóżka, gdzie przekazał niepokojące informacje o swoim stanie zdrowia.

Według jego relacji, walka miała pogorszyć jego wcześniejsze problemy zdrowotne, w tym kwestie kardiologiczne.

Kontrowersyjna walka i podejrzenia o ustawienie

Do starcia Ray J doszło podczas eventu Brand Risk MMA, gdzie zmierzył się z Supa Hot Fire. Walka zakończyła się w drugiej rundzie zwycięstwem jego rywala przez TKO.

Jednak już w trakcie wydarzenia pojawiły się wątpliwości dotyczące przebiegu pojedynku. Krytycy zwracają uwagę, że pierwsza runda miała wyglądać nietypowo, a część obserwatorów sugeruje możliwe ustawienie walki. Organizacja wydarzenia również znalazła się pod ostrzałem za brak profesjonalizmu.

Ray J w szpitalu i problemy zdrowotne

Po walce Ray J sam zgłosił się do szpitala, skarżąc się na możliwy wstrząs mózgu oraz pogorszenie stanu serca. W trakcie transmisji na żywo miał przyznać, że jego stan zdrowia się pogorszył.

Nagranie pokazało artystę w złym stanie psychicznym i fizycznym, co dodatkowo zwiększyło obawy fanów.

Konflikt z Adinem Rossem

W trakcie live’a Ray J wyraził również frustrację wobec Adin Ross, twierdząc, że organizator wydarzenia nie skontaktował się z nim po walce.

Według jego relacji, brak wsparcia ze strony organizatorów i zespołu Brand Risk Promotions miał go szczególnie rozczarować, biorąc pod uwagę jego stan zdrowia.

Problemy wokół Brand Risk MMA

Całe wydarzenie ponownie wywołało dyskusję na temat jakości i wiarygodności Brand Risk Promotions. Krytycy zarzucają organizacji brak profesjonalizmu oraz powtarzające się kontrowersje dotyczące przebiegu walk.

Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że kolejne wydarzenia tego typu mogą zaszkodzić reputacji projektu, jeśli nie zostaną wprowadzone zmiany organizacyjne.

Tagi


Popularne newsy

Malik 2026
NEWS

Samochód Malika Montany przeszukała policja. W nocy do sieci trafił jego nowy singiel. „Pierwsza zasady ulicy: nigdy nic nie trzymaj na chacie”

Doda ralph
NEWS

Doda spoliczkowała Ralpha Kaminskiego bo uznał, że Maryla Rodowicz jest od niej seksowniejsza

Roxie
NEWS

Roksana Węgiel o Justynie Steczkowskiej na Eurowizji. „Nie jestem fanką bawienia się w wiedźmy”

Liber Tarakum
NEWS

Nie tylko Tomb jest ghostwriterem. Liber ujawnił kulisy pisania hitów

Olaf Kwiatkowski VOP
NEWS

Nie żyje Olaf Kwiatkowski z ekipy „The Voice of Poland”. Miał zaledwie 21 lat

Mes Bukowski 2025
NEWS

Ten Typ Mes kontra Biedronka. Raper będzie walczył o odszkodowanie za reklamę recyklomatów

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Żabson i Lila Janowska rozstali się po sześciu latach. Para wydała wspólne oświadczenie

Polecane

CGM
Ariana Grande 2026

Ariana Grande zapowiada nowy album „Petal”. Posłuchaj pier ...

Singlowi towarzyszy lyric video utrzymane w stylistyce inspirowanej komiksem

24 minuty temu

CGM
Tory Lanez Ig

Tory Lanez znowu składa pilny wniosek – twierdzi, że jego życie ...

Zarzuty o nękanie i działania odwetowe w więzieniu

3 godziny temu

CGM
Tupac

Keefe D jest geniuszem. Oskarżony o zamordowanie Tupaca opowiadał o sw ...

Proces rusza już w sierpniu

3 godziny temu

CGM
Syd 2026

Syd wraca z nowym albumem „Beard”. To pierwsza płyta artys ...

„Callin” pierwszym singlem z nowej płyty

3 godziny temu

CGM
Taylor Swift 2025 ig ok

Zapadł wyrok w sprawie planowanego zamachu na koncert Taylor Swift w W ...

Austriacki sąd skazał 21-latka oskarżonego o udział w przygotowywaniu zamachu terrorystycznego

3 godziny temu

CGM
Malik 2026

Samochód Malika Montany przeszukała policja. W nocy do sieci trafił je ...

Pies policyjny przeszukał samochód rapera

7 godzin temu