Natalisa w nowym numerze Kizo: „Przeleć mnie jak tę jedną noc przez Atlantyk”

Kizo po raz kolejny udowadnia, że doskonale wyczuwa wakacyjne trendy muzyczne. Popularny raper zaprezentował nowy singiel „NIE MA NAS TAM”, do którego zaprosił Natalisę. Utwór już od pierwszych odsłuchów wpisuje się w kategorię typowego letniego hitu – pełnego energii, chwytliwych melodii i imprezowego klimatu.

Artysta od lat przyzwyczaił swoich fanów do premier, które idealnie trafiają w sezon wakacyjny. Tak było w przypadku wcześniejszych przebojów, które zdobywały miliony odsłon i dominowały na playlistach podczas letnich miesięcy. „NIE MA NAS TAM” ma wszelkie atuty, aby powtórzyć ten sukces.

„NIE MA NAS TAM” – nowa propozycja na lato 2026

Nowy singiel Kizo to połączenie nowoczesnego rapu, muzyki klubowej i wakacyjnej atmosfery. Utwór został stworzony z myślą o słuchaczach szukających lekkich, tanecznych brzmień, które sprawdzą się zarówno podczas imprez, jak i codziennych podróży.

W piosence nie brakuje charakterystycznych dla Kizo elementów:

energetycznej produkcji,

chwytliwego refrenu,

odniesień do luksusowego stylu życia,

wakacyjnego klimatu,

melodyjnych zwrotek.

Szczególną uwagę zwraca refren z motywem „bit robi bum bum bum”, który już po pierwszym przesłuchaniu zapada w pamięć i ma potencjał stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów utworu.

Natalisa dodaje utworowi lekkości i świeżości

Ważnym elementem nowego singla jest gościnny udział Natalisy. Artystka wnosi do utworu kobiecą energię oraz melodyjność, która świetnie współgra z charakterystycznym stylem Kizo.

Jej wokal nadaje piosence lekkości i tworzy interesujący kontrast wobec pewnego siebie rapowego flow gospodarza. Dzięki temu „NIE MA NAS TAM” zyskuje bardziej uniwersalny charakter i może trafić do szerszego grona odbiorców.

Połączenie obu artystów sprawia, że utwór brzmi nowocześnie i idealnie wpisuje się w aktualne trendy obecne na polskiej scenie muzycznej.

Oficjalny teledysk już w sieci

Wraz z premierą singla opublikowany został również oficjalny teledysk. Teledysk utrzymany jest w wakacyjnej estetyce, która podkreśla atmosferę utworu. Dynamiczne kadry, luksusowe otoczenie oraz letni klimat idealnie współgrają z przekazem piosenki.