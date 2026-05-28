Roksana Węgiel o Justynie Steczkowskiej na Eurowizji. „Nie jestem fanką bawienia się w wiedźmy”

Ja jestem katoliczką i po prostu to nie było w moim klimacie też”.

2026.05.28

Roksana Węgiel skomentowała na łamach Kozaczka ubiegłoroczny eurowizyjny występ Justyna Steczkowska. W rozmowie artystka przyznała, że estetyka show starszej koleżanki nie była zgodna z jej światopoglądem. Przy okazji zdradziła też, że sama myśli o udziale w Konkursie Piosenki Eurowizji.

Roksana Węgiel myśli o Eurowizji

Kilka dni temu Roksana Węgiel pojawiła się na Polsat Hit Festiwal, gdzie poza występem scenicznym znalazła czas na rozmowy z mediami. W wywiadzie zdradziła, że coraz poważniej rozważa udział w Eurowizji.

„Dużo myśli mnie nachodzi, jeśli chodzi o Eurowizję i chciałabym kiedyś spróbować swoich sił”.

Wokalistka podkreśliła jednak, że do takiego projektu potrzebowałaby odpowiedniej piosenki.

„Musiałabym mieć naprawdę taką mega piosenkę, więc na spokojnie”.

Roksana Węgiel skomentowała show Justyny Steczkowskiej

Podczas rozmowy pojawił się także temat występu Justyny Steczkowskiej oraz kontrowersji wokół scenicznej estetyki artystki. Roksana przyznała, że sama nie czuje się dobrze w klimatach nawiązujących do motywów wiedźm czy magii.

„Ja nie jestem fanką takiego bawienia się w wiedźmy”.

Węgiel zaznaczyła, że jej podejście wynika z osobistych wartości oraz wiary.

„Pytanie, kto ma jakie wartości. Ja jestem katoliczką i po prostu to nie było w moim klimacie też”.

Roksana doceniła wokal Justyny Steczkowskiej

Mimo krytycznej opinii dotyczącej samej koncepcji występu, wokalistka podkreśliła, że bardzo ceni umiejętności wokalne Justyny Steczkowskiej.

„Justyna ma wokal, zdecydowanie” — przyznała.

Roksana pozytywnie oceniła również tegoroczną reprezentantkę Polski, Alicję, podkreślając, że jej występ bardzo jej się podobał.

