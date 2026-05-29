Orange Warsaw Festival 2026 startuje już dziś! Na Służewcu zagrają światowe gwiazdy i czołówka polskiej sceny

Od dzisiaj Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie ponownie zamieni się w muzyczne centrum Polski. Orange Warsaw Festival 2026 oficjalnie startuje, a przed uczestnikami dwa dni koncertów największych zagranicznych i polskich artystów, festiwalowych atrakcji oraz nocnych imprez do późnych godzin.

Gwiazdy Orange Warsaw Festival 2026

Tegoroczny line-up OWF prezentuje się wyjątkowo mocno. Na scenach festiwalu wystąpi osiemnaścioro artystów i artystek reprezentujących pop, hip-hop, alternatywę i elektronikę.

Wśród headlinerów znaleźli się m.in.:

FKA twigs

Lewis Capaldi

Dominic Fike

Blood Orange

TV Girl

Loyle Carner

Olivia Dean

Nie zabraknie także mocnej reprezentacji polskiej sceny. Przed warszawską publicznością pojawią się m.in.:

Pezet

Jan-rapowanie

Sokół

Kaz Bałagane

Kasia Lins

Daniel Godson

Livka

Nie tylko koncerty. Silent Disco i strefy partnerów

Orange Warsaw Festival od lat stawia nie tylko na muzykę, ale też na dodatkowe atrakcje. Na uczestników ponownie czeka Silent Disco, które potrwa aż do godziny 2:00 w nocy. Do wyboru będą trzy różne kanały DJ-skie, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Na terenie wydarzenia pojawią się również specjalne strefy partnerów oraz przestrzenie relaksu przygotowane dla festiwalowiczów.

OWF 2026 jeszcze bardziej dostępny

Organizatorzy podkreślają, że Orange Warsaw Festival pozostaje jednym z najbardziej dostępnych festiwali muzycznych w Europie. W tym roku przygotowano kolejne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i uczestników wymagających dodatkowego wsparcia.

Nowością będą testowane systemy Auracast oraz plecaki haptyczne, które poprzez wibracje pomagają odbierać muzykę osobom z trudnościami słuchowymi.

Darmowa komunikacja miejska dla uczestników

Dzięki współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa uczestnicy festiwalu mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej od 29 do 31 maja aż do godziny 4:00 rano. Wystarczy posiadać festiwalową opaskę – nie trzeba kupować dodatkowego biletu ani mieć karty miejskiej.

Organizatorzy uruchomili także wcześniejszy punkt wymiany biletów na opaski przy wejściu od ul. Puławskiej na terenie Toru Służewiec.

Ceny biletów na Orange Warsaw Festival 2026

W sprzedaży dostępne są jeszcze bilety FINAL CALL:

Karnet 2-dniowy – 719 zł

Karnet 2-dniowy dla klientów Orange – 611 zł

Bilet jednodniowy – 469 zł

Bilet jednodniowy dla klientów Orange – 399 zł

Do każdej wejściówki doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 5 procent.