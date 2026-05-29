CGM

Orange Warsaw Festival 2026 startuje już dziś! Na Służewcu zagrają światowe gwiazdy i czołówka polskiej sceny

Olivia Dean, Lewis Capaldi, FKA twigs, Pezet, Sokół, Livka i inni otwierają sezon festiwalowy

2026.05.29

opublikował:

Orange Warsaw Festival taras

Foto: @piotr_tarasewicz

Od dzisiaj Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie ponownie zamieni się w muzyczne centrum Polski. Orange Warsaw Festival 2026 oficjalnie startuje, a przed uczestnikami dwa dni koncertów największych zagranicznych i polskich artystów, festiwalowych atrakcji oraz nocnych imprez do późnych godzin.

Gwiazdy Orange Warsaw Festival 2026

Tegoroczny line-up OWF prezentuje się wyjątkowo mocno. Na scenach festiwalu wystąpi osiemnaścioro artystów i artystek reprezentujących pop, hip-hop, alternatywę i elektronikę.

Wśród headlinerów znaleźli się m.in.:

  • FKA twigs
  • Lewis Capaldi
  • Dominic Fike
  • Blood Orange
  • TV Girl
  • Loyle Carner
  • Olivia Dean

Nie zabraknie także mocnej reprezentacji polskiej sceny. Przed warszawską publicznością pojawią się m.in.:

  • Pezet
  • Jan-rapowanie
  • Sokół
  • Kaz Bałagane
  • Kasia Lins
  • Daniel Godson
  • Livka

Nie tylko koncerty. Silent Disco i strefy partnerów

Orange Warsaw Festival od lat stawia nie tylko na muzykę, ale też na dodatkowe atrakcje. Na uczestników ponownie czeka Silent Disco, które potrwa aż do godziny 2:00 w nocy. Do wyboru będą trzy różne kanały DJ-skie, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Na terenie wydarzenia pojawią się również specjalne strefy partnerów oraz przestrzenie relaksu przygotowane dla festiwalowiczów.

OWF 2026 jeszcze bardziej dostępny

Organizatorzy podkreślają, że Orange Warsaw Festival pozostaje jednym z najbardziej dostępnych festiwali muzycznych w Europie. W tym roku przygotowano kolejne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i uczestników wymagających dodatkowego wsparcia.

Nowością będą testowane systemy Auracast oraz plecaki haptyczne, które poprzez wibracje pomagają odbierać muzykę osobom z trudnościami słuchowymi.

Darmowa komunikacja miejska dla uczestników

Dzięki współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa uczestnicy festiwalu mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej od 29 do 31 maja aż do godziny 4:00 rano. Wystarczy posiadać festiwalową opaskę – nie trzeba kupować dodatkowego biletu ani mieć karty miejskiej.

Organizatorzy uruchomili także wcześniejszy punkt wymiany biletów na opaski przy wejściu od ul. Puławskiej na terenie Toru Służewiec.

Ceny biletów na Orange Warsaw Festival 2026

W sprzedaży dostępne są jeszcze bilety FINAL CALL:

  • Karnet 2-dniowy – 719 zł
  • Karnet 2-dniowy dla klientów Orange – 611 zł
  • Bilet jednodniowy – 469 zł
  • Bilet jednodniowy dla klientów Orange – 399 zł

Do każdej wejściówki doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 5 procent.

Tagi


Popularne newsy

Doda ralph
NEWS

Doda spoliczkowała Ralpha Kaminskiego bo uznał, że Maryla Rodowicz jest od niej seksowniejsza

ok_Męskie Granie Orkiestra 2026 - materiały prasowe
NEWS

Męskie Granie zaskakuje drugim singlem Orkiesty. To pierwsza taka sytuacja w historii 

Liber Tarakum
NEWS

Nie tylko Tomb jest ghostwriterem. Liber ujawnił kulisy pisania hitów

Olaf Kwiatkowski VOP
NEWS

Nie żyje Olaf Kwiatkowski z ekipy „The Voice of Poland”. Miał zaledwie 21 lat

Mes Bukowski 2025
NEWS

Ten Typ Mes kontra Biedronka. Raper będzie walczył o odszkodowanie za reklamę recyklomatów

Roxie
NEWS

Roksana Węgiel o Justynie Steczkowskiej na Eurowizji. „Nie jestem fanką bawienia się w wiedźmy”

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Żabson i Lila Janowska rozstali się po sześciu latach. Para wydała wspólne oświadczenie

Polecane

CGM
Malik 2026

Samochód Malika Montany przeszukała policja. W nocy do sieci trafił je ...

Pies policyjny przeszukał samochód rapera

59 minut temu

CGM
Baranowski 2026

Wojciech Baranowski wraca z nowym albumem. „Waniliowy” dos ...

Nowy kierunek muzyczny Wojciecha Baranowskiego

1 godzinę temu

CGM
Dj Taek - Staten Island Mystery ok

DJ Taek prezentuje „Staten Island Mystery”. Lo-fi inspirow ...

Wu-Tang Clan wciąż inspiruje nowe pokolenia

12 godzin temu

CGM
Roxie

Roksana Węgiel o Justynie Steczkowskiej na Eurowizji. „Nie jeste ...

Ja jestem katoliczką i po prostu to nie było w moim klimacie też”.

12 godzin temu

CGM
Doda 2026

Po koncercie u Maty, Doda uwierzyła, że umie rapować. „Zaczynam ...

Doda docenia pracę raperów

12 godzin temu

CGM
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Żabson i Lila Janowska rozstali się po sześciu latach. Para wydała wsp ...

„Po prawie sześciu wspólnych latach podjęliśmy decyzję o rozstaniu”.

15 godzin temu