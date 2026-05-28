CGM

Po koncercie u Maty, Doda uwierzyła, że umie rapować. „Zaczynam nowy rozdział w życiu”

Doda docenia pracę raperów

2026.05.28

opublikował:

Doda 2026

Foto: @dodaqueen

Doda zaskoczyła fanów podczas koncertu Mata na PGE Narodowym. Wokalistka pojawiła się na scenie razem z Fagatą i zaprezentowała się w zupełnie nowej, rapowej odsłonie. Po występie artystka przyznała, że coraz częściej słyszy komplementy dotyczące swoich umiejętności rapowych.

Doda zaskoczyła fanów podczas koncertu Maty

Występ Dody na koncercie Maty wywołał spore emocje wśród publiczności i internautów. Gwiazda polskiego popu pokazała się w bardziej hip-hopowym klimacie, wykonując wspólny numer z Fagatą.

Dla wielu fanów było to spore zaskoczenie, bo Doda od lat kojarzona jest przede wszystkim z muzyką popową i rockową.

„Wszyscy mówią, że naprawdę dobrze rapuję”

Po występie wokalistka udzieliła wywiadu, w którym odniosła się do pozytywnych reakcji po swoim rapowym epizodzie.

„Wszyscy mi to mówią, że naprawdę dobrze rapuję” — powiedziała Doda.

Artystka zdradziła również, że szykuje nowy etap w swojej karierze internetowej.

„Niedługo zaczynam nowy rozdział w życiu, ponieważ będę streamerką i być może zarapuję na żywo”.

Doda docenia pracę raperów

Choć tekst do utworu miała nagrać bardzo szybko, Doda przyznała, że prawdziwym wyzwaniem okazało się wykonanie numeru na żywo.

„Rap jest naprawdę ciężką formą. Co prawda nagrałam ten tekst w 20 minut, ale już występowanie na żywo wcale nie jest takie proste”.

Wokalistka zwróciła uwagę przede wszystkim na technikę oddechu oraz dykcję, które są niezwykle ważne podczas rapowania.

„Raperzy muszą mieć naprawdę wyćwiczone te oddechy, żeby się nie zapowietrzyć, i żeby ta dykcja była dobra”.

Czy Doda nagra rapową płytę?

Wypowiedzi artystki sprawiły, że wśród fanów pojawiły się spekulacje dotyczące możliwej rapowej płyty Dody. Sama wokalistka nie zdradziła jeszcze konkretnych planów, ale nie wykluczyła kolejnych muzycznych eksperymentów.

Jej występ na Narodowym pokazał jednak, że chętnie próbuje nowych rzeczy i nie boi się wychodzić poza dotychczasowy wizerunek.

Tagi


Popularne newsy

Doda ralph
NEWS

Doda spoliczkowała Ralpha Kaminskiego bo uznał, że Maryla Rodowicz jest od niej seksowniejsza

ok_Męskie Granie Orkiestra 2026 - materiały prasowe
NEWS

Męskie Granie zaskakuje drugim singlem Orkiesty. To pierwsza taka sytuacja w historii 

Liber Tarakum
NEWS

Nie tylko Tomb jest ghostwriterem. Liber ujawnił kulisy pisania hitów

Mes Bukowski 2025
NEWS

Ten Typ Mes kontra Biedronka. Raper będzie walczył o odszkodowanie za reklamę recyklomatów

Olaf Kwiatkowski VOP
NEWS

Nie żyje Olaf Kwiatkowski z ekipy „The Voice of Poland”. Miał zaledwie 21 lat

OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__
NEWS

OKI wydał nową EP-kę „REKLAMACJA’47: CD2”. Cztery numery, czterech gości, w tym Ewa Farna

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Żabson i Lila Janowska rozstali się po sześciu latach. Para wydała wspólne oświadczenie

Polecane

CGM
Dj Taek - Staten Island Mystery ok

DJ Taek prezentuje „Staten Island Mystery”. Lo-fi inspirow ...

Wu-Tang Clan wciąż inspiruje nowe pokolenia

4 godziny temu

CGM
Roxie

Roksana Węgiel o Justynie Steczkowskiej na Eurowizji. „Nie jeste ...

Ja jestem katoliczką i po prostu to nie było w moim klimacie też”.

4 godziny temu

CGM
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Żabson i Lila Janowska rozstali się po sześciu latach. Para wydała wsp ...

„Po prawie sześciu wspólnych latach podjęliśmy decyzję o rozstaniu”.

8 godzin temu

CGM
Doda ralph

Doda spoliczkowała Ralpha Kaminskiego bo uznał, że Maryla Rodowicz jes ...

"Masz 5 sekund, żeby to odszczekać"

16 godzin temu

CGM
jungle 2026

Jungle prezentują „THE WAVE”. Nowy singiel zapowiada album ...

Taneczny teledysk znów zachwyca fanów

16 godzin temu

CGM
Liber Tarakum

Nie tylko Tomb jest ghostwriterem. Liber ujawnił kulisy pisania hitów

To on stoi za przebojem, który ma 140 milionów odtworzeń

16 godzin temu