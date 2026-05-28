Po koncercie u Maty, Doda uwierzyła, że umie rapować. „Zaczynam nowy rozdział w życiu”

Doda zaskoczyła fanów podczas koncertu Mata na PGE Narodowym. Wokalistka pojawiła się na scenie razem z Fagatą i zaprezentowała się w zupełnie nowej, rapowej odsłonie. Po występie artystka przyznała, że coraz częściej słyszy komplementy dotyczące swoich umiejętności rapowych.

Doda zaskoczyła fanów podczas koncertu Maty

Występ Dody na koncercie Maty wywołał spore emocje wśród publiczności i internautów. Gwiazda polskiego popu pokazała się w bardziej hip-hopowym klimacie, wykonując wspólny numer z Fagatą.

Dla wielu fanów było to spore zaskoczenie, bo Doda od lat kojarzona jest przede wszystkim z muzyką popową i rockową.

„Wszyscy mówią, że naprawdę dobrze rapuję”

Po występie wokalistka udzieliła wywiadu, w którym odniosła się do pozytywnych reakcji po swoim rapowym epizodzie.

„Wszyscy mi to mówią, że naprawdę dobrze rapuję” — powiedziała Doda.

Artystka zdradziła również, że szykuje nowy etap w swojej karierze internetowej.

„Niedługo zaczynam nowy rozdział w życiu, ponieważ będę streamerką i być może zarapuję na żywo”.

Doda docenia pracę raperów

Choć tekst do utworu miała nagrać bardzo szybko, Doda przyznała, że prawdziwym wyzwaniem okazało się wykonanie numeru na żywo.

„Rap jest naprawdę ciężką formą. Co prawda nagrałam ten tekst w 20 minut, ale już występowanie na żywo wcale nie jest takie proste”.

Wokalistka zwróciła uwagę przede wszystkim na technikę oddechu oraz dykcję, które są niezwykle ważne podczas rapowania.

„Raperzy muszą mieć naprawdę wyćwiczone te oddechy, żeby się nie zapowietrzyć, i żeby ta dykcja była dobra”.

Czy Doda nagra rapową płytę?

Wypowiedzi artystki sprawiły, że wśród fanów pojawiły się spekulacje dotyczące możliwej rapowej płyty Dody. Sama wokalistka nie zdradziła jeszcze konkretnych planów, ale nie wykluczyła kolejnych muzycznych eksperymentów.

Jej występ na Narodowym pokazał jednak, że chętnie próbuje nowych rzeczy i nie boi się wychodzić poza dotychczasowy wizerunek.