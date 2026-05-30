Zamieszki na juwenaliach Igry 2026 w Gliwicach. Przerwane koncerty i interwencja policji

Niepokojące wydarzenia podczas juwenaliów Igry 2026 w Gliwicach

Juwenalia Igry 2026 organizowane przez Politechnikę Śląską miały być jednym z największych studenckich wydarzeń muzycznych na Śląsku. Tysiące uczestników zgromadziły się na terenie tzw. Łąki Igrowej, aby bawić się podczas koncertów popularnych artystów. Niestety, wieczór zakończył się przedwcześnie. W wyniku zamieszek, do których doszło w okolicach wejścia na teren imprezy, organizatorzy podjęli decyzję o przerwaniu i odwołaniu koncertów.

Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli, a na miejscu konieczna była interwencja policji. Agresywne zachowania części uczestników doprowadziły do uszkodzenia radiowozów oraz zatrzymania jednej osoby. Sprawa odbiła się szerokim echem zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich.

Dlaczego przerwano koncerty podczas Igrów 2026?

Do zdarzeń doszło w czwartek około godziny 23:00. Wcześniej organizatorzy informowali o zamknięciu wejścia na teren wydarzenia z powodu osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników (10 tysięcy) przewidzianej w pozwoleniu na organizację imprezy masowej.

Na koncertach mieli wystąpić między innymi:

Malik Montana,

Mr. Polska,

Zeamsone

Janusz Walczuk

Ogromne zainteresowanie wydarzeniem sprawiło jednak, że poza ogrodzonym terenem pozostały tysiące osób, które nie mogły już wejść na imprezę. Wśród oczekujących narastała frustracja, co doprowadziło do eskalacji napięcia.

Organizatorzy podkreślili, że decyzja o odwołaniu koncertów została podjęta przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Priorytetem było zapewnienie ochrony uczestnikom wydarzenia, artystom oraz służbom zabezpieczającym imprezę.

Tłumy uczestników i próba sforsowania wejścia

Według informacji przekazanych przez policję część osób, które nie zostały wpuszczone na teren wydarzenia, postanowiła siłą przedostać się przez zabezpieczenia.

Uczestnicy przewracali barierki ochronne i forsowali wejścia. Ochrona próbowała opanować sytuację i przywrócić porządek, jednak wobec rosnącej agresji działania te okazały się niewystarczające. W związku z zagrożeniem organizator zwrócił się o natychmiastową pomoc do funkcjonariuszy policji.

Po przybyciu służb agresja części uczestników została skierowana również przeciwko mundurowym.

Zamieszki w Gliwicach. W stronę policjantów poleciały butelki i kamienie

Interweniujący funkcjonariusze spotkali się z agresywnym zachowaniem ze strony części osób znajdujących się w pobliżu miejsca wydarzenia. W kierunku policjantów rzucano szklane butelki, kamienie oraz inne przedmioty.

Choć żaden z funkcjonariuszy nie odniósł obrażeń, uszkodzone zostały dwa policyjne radiowozy. Zniszczone szyby w pojazdach są obecnie jednym z dowodów w prowadzonym postępowaniu.

Policja zabezpieczyła monitoring oraz nagrania wykonane przez uczestników wydarzenia. Niewykluczone są kolejne zatrzymania osób odpowiedzialnych za udział w zamieszkach i akty wandalizmu.

Zatrzymanie 17-latka po zamieszkach podczas juwenaliów

W związku z wydarzeniami funkcjonariusze zatrzymali 17-letniego mieszkańca Gliwic.

Według informacji przekazanych przez policję młody mężczyzna miał dopuścić się czynnej napaści na funkcjonariusza poprzez rzucanie szklanymi butelkami w trakcie interwencji.

Sprawa będzie szczegółowo analizowana przez śledczych. Policja podkreśla, że identyfikacja kolejnych uczestników zamieszek jest możliwa dzięki monitoringowi oraz materiałom wideo publikowanym w mediach społecznościowych.

Limit uczestników został osiągnięty

Jednym z głównych powodów napiętej sytuacji było osiągnięcie maksymalnego limitu uczestników przewidzianego dla imprezy masowej.

Zgodnie z wydanymi zgodami na terenie wydarzenia mogło przebywać maksymalnie 10 tysięcy osób. Po osiągnięciu tej liczby organizatorzy byli zobowiązani do zamknięcia wejść.

Według przedstawicieli Politechniki Śląskiej poza bramkami pozostało jeszcze kilka tysięcy osób, które chciały uczestniczyć w koncertach. Wśród nich znajdowali się zarówno studenci, jak i osoby spoza środowiska akademickiego.

Władze uczelni zwracają uwagę, że nie wszystkie osoby biorące udział w zamieszkach były uczestnikami juwenaliów. Pojawiły się również informacje sugerujące obecność bardzo młodych osób, w tym niepełnoletnich.

Ochrona użyła gazu wobec agresywnych uczestników

Politechnika Śląska potwierdziła również informacje dotyczące użycia gazu przez pracowników ochrony.

Do zastosowania środków przymusu doszło jeszcze przed przyjazdem policji. Ochroniarze podjęli taką decyzję po sforsowaniu barierek przez agresywną grupę osób.

Według przedstawicieli uczelni część uczestników zaczęła atakować członków ochrony oraz osoby zaangażowane w organizację wydarzenia. W obawie przed dalszą eskalacją przemocy zdecydowano się na użycie gazu w celu powstrzymania napierającego tłumu.

Działanie miało charakter prewencyjny i było związane z koniecznością ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa osób znajdujących się na miejscu.