Tory Lanez znowu składa pilny wniosek – twierdzi, że jego życie w więzieniu jest zagrożone

Tory Lanez złożył kolejny nagły wniosek sądowy, w którym twierdzi, że jego bezpieczeństwo w więzieniu w Kalifornii jest poważnie zagrożone. Według jego prawników sytuacja w zakładzie karnym ma się pogarszać, a artysta miał być celem działań odwetowych ze strony personelu.

Sprawa wywołała duże zainteresowanie, ponieważ dotyczy nie tylko warunków odbywania kary, ale także zarzutów o możliwe naruszenia praw więźnia i eskalację napięć po wcześniejszych incydentach.

Zarzuty o nękanie i działania odwetowe w więzieniu

W najnowszym wniosku prawnicy Laneza twierdzą, że personel więzienia California Men’s Colony miał stosować wobec niego powtarzające się działania dyscyplinarne, które wcześniej nie były uznawane za naruszenia regulaminu.

Według obrony, działania te miały nasilić się po tym, jak artysta złożył pozew dotyczący wcześniejszego ataku nożem w więzieniu. W dokumentach sądowych pojawia się argument, że takie działania mogą mieć charakter odwetu i wywierania presji.

Adwokatka artysty, Crystal Morgan, podkreśliła, że takie praktyki mogą mieć „efekt mrożący” na innych osadzonych, którzy chcą dochodzić swoich praw.

Wcześniejszy atak i stan zdrowia rapera

Sprawa jest powiązana z wcześniejszym brutalnym atakiem w więzieniu, do którego doszło w 2025 roku. Według akt sądowych Tehachapi State Prison, Lanez został wielokrotnie ugodzony nożem przez innego więźnia, co doprowadziło do poważnych obrażeń, w tym zapadnięcia płuc i urazów twarzy.

Po tym zdarzeniu został przeniesiony do innej jednostki w hrabstwie San Luis Obispo, jednak jego prawnicy twierdzą, że zagrożenia nadal się utrzymują, choć w innej formie.

Wniosek o ochronę i dalsze postępowanie

Zespół prawny artysty złożył wniosek o zastosowanie środków ochronnych, w tym nakazu ograniczającego kontakt z konkretnym funkcjonariuszem więziennym, którego działania mają być kwestionowane w dokumentach.

Jednocześnie sąd apelacyjny w Kalifornii wcześniej odmówił ponownego rozpatrzenia sprawy, utrzymując w mocy wyrok skazujący.

Obecny wniosek ma charakter pilny i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Laneza do czasu rozstrzygnięcia głównego postępowania.