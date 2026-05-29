Ariana Grande zapowiada nowy album „Petal”. Posłuchaj pierwszego singla „Hate That I Made You Love Me”

Singlowi towarzyszy lyric video utrzymane w stylistyce inspirowanej komiksem

2026.05.29

opublikował:

Ariana Grande 2026

Ariana Grande oficjalnie rozpoczęła nową erę muzyczną. Wokalistka zaprezentowała singiel „Hate That I Made You Love Me”, który promuje jej nadchodzący album „Petal”. Premiera płyty została zaplanowana na 31 lipca.

„Hate That I Made You Love Me” otwiera nową erę Ariany Grande

Nowy utwór został napisany i wyprodukowany przez Arianę Grande we współpracy z jej wieloletnimi współpracownikami – Ilyą oraz Maxem Martinem. Singlowi towarzyszy również lyric video utrzymane w stylistyce inspirowanej komiksem.

Fani szybko zwrócili uwagę, że artystka ponownie stawia na emocjonalny pop z wyraźnymi wpływami R&B i charakterystycznym dla siebie intymnym klimatem.

Album „Petal” ukaże się jeszcze tego lata

„Petal” będzie następcą albumu „Eternal Sunshine” i jednocześnie kolejnym dużym muzycznym projektem Ariana Grande po kilku latach intensywnej pracy filmowej.

Wokalistka zdradziła, że nowa płyta ma symbolizować „coś pełnego życia, wyrastającego przez pęknięcia czegoś zimnego, trudnego i wymagającego”. Za produkcję wykonawczą albumu odpowiadają Ariana Grande i Ilya.

Ariana Grande wraca także na scenę

Premiera „Petal” zbiega się z wielkim powrotem artystki na scenę koncertową. Już w czerwcu rusza jej pierwsza duża trasa od siedmiu lat.

Ostatnie miesiące były dla Grande wyjątkowo intensywne również pod względem aktorskim. Gwiazda pojawiła się m.in. w filmach z serii „Wicked” oraz produkcji „Focker-in-Law”, będącej kolejną odsłoną kultowego cyklu „Meet the Parents”.

Na początku maja wokalistka udostępniła także niepublikowany wcześniej utwór „Knew Better Part Two”, będący odrzutem z ery „Dangerous Woman”.

