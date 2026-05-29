Keefe D jest geniuszem. Oskarżony o zamordowanie Tupaca opowiadał o swoim udziale w morderstwie podczas rozmów z więzienia. Wszystko zostało nagrane

2026.05.29

Sprawa zabójstwa Tupac Shakur ponownie nabiera tempa. Według najnowszych doniesień prokuratura chce wykorzystać nagrania rozmów telefonicznych z więzienia, w których Duane „Keefe D” Davis miał opowiadać o swoim udziale w śmierci rapera.

Keefe D od lat pojawiał się w medialnych spekulacjach dotyczących morderstwa Tupaca. Przypomnijmy, że artysta został postrzelony we wrześniu 1996 roku w Las Vegas, gdy jechał samochodem razem z Suge Knight. Sześć dni później zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Prokuratura chce wykorzystać rozmowy z więzienia

Jak podają amerykańskie media, śledczy planują przedstawić podczas procesu nagrania rozmów telefonicznych Keefe D z aresztu. Według doniesień miał on w nich mówić o swoim związku z zabójstwem legendarnego rapera.

Davis został aresztowany w 2023 roku i usłyszał zarzut morderstwa pierwszego stopnia z użyciem broni. Prokuratura uważa, że miał brać udział w organizacji strzelaniny, do której doszło na ulicach Las Vegas.

Proces rusza już w sierpniu

Proces Keefe D ma rozpocząć się 10 sierpnia w Las Vegas. Obrońcy oskarżonego przekonują jednak, że wypowiedzi ich klienta nie powinny być traktowane jako wiarygodny dowód.

Adwokat Davisa podkreśla, że jego klient przez lata opowiadał o sprawie głównie dla rozgłosu i pieniędzy. Sam Keefe D nie przyznaje się do winy i utrzymuje, że jest niewinny.

Jedna z największych zagadek hip-hopu

Śmierć Tupaca od niemal trzech dekad pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i symbolicznych spraw w historii hip-hopu. Wokół zabójstwa narosły setki teorii spiskowych, a wielu fanów przez lata nie wierzyło, że ktokolwiek zostanie postawiony przed sądem.

Teraz śledczy liczą, że nowe dowody oraz rozmowy z więzienia pomogą ostatecznie wyjaśnić okoliczności śmierci rapera.

