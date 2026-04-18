Doda komentuje „baddie erę” Young Leosi. Raperka odpowiada: „Wiadomo, królowo”

Malik Montana i Young Leosia oficjalnie zaprezentowali wspólny utwór, który właśnie doczekał się premiery. Numer od pierwszych godzin wzbudza duże zainteresowanie wśród słuchaczy i szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych nowych release’ów na polskiej scenie.

Malik Montana x Young Leosia – klubowa energia i viralowy potencjał

Nowy kawałek duetu utrzymany jest w wyraźnie imprezowym, klubowym klimacie. Produkcja opiera się na dynamicznym bicie i bezpośrednim przekazie, który od lat jest znakiem rozpoznawczym Malika Montany.

Young Leosia wnosi do numeru swoją charakterystyczną lekkość i melodyjność, a całość została zaprojektowana tak, by dobrze sprawdzać się zarówno w klubach, jak i w mediach społecznościowych.

Odważna estetyka i nowy etap „baddie ery”

Wraz z premierą utworu uwagę zwraca także warstwa wizualna. Klip stawia na intensywną estetykę, mocne kolory i wyrazisty wizerunek artystów, szczególnie podkreślając nowy kierunek Young Leosi.

Raperka konsekwentnie rozwija swój wizerunek w stronę tzw. „baddie ery”, czyli bardziej pewnej siebie, odważnej i świadomie kreowanej estetyki scenicznej. W numerze padają odważne wersy o zabarwieniu seksualnym:

„Liże mnie, mówi, że smaczne, wczuł się, bo ładnie pachnę”

Doda zabiera głos

Na reakcje internautów i środowiska muzycznego nie trzeba było długo czekać. Jednym z najbardziej komentowanych głosów była wypowiedź Dody, która odniosła się do nowego etapu Young Leosi.

„Słyszałam, że raperki czasem wchodzą w swoje baddie era. Ja nigdy z niej nie wyszłam 😈😎” – napisała artystka na Instagramie.

Odpowiedź Young Leosi

Komentarz Dody szybko odbił się szerokim echem, a sama Young Leosia nie pozostała obojętna. Raperka krótko, ale wymownie odpowiedziała:

„WIADOMO KRÓLOWO” – napisała, podkreślając wzajemny szacunek i pozytywny odbiór wypowiedzi.

Silny odbiór w sieci

Premiera wspólnego utworu już w pierwszych godzinach wygenerowała duże zainteresowanie w social mediach. Internauci masowo publikują nagrania i reakcje, a współpraca Malika Montany i Young Leosi jest wskazywana jako jeden z najmocniejszych pop-rapowych collabów tego okresu.