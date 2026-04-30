Wzruszony Bedoes 2115 nie wytrzymał „Uwadze’ TVN – emocje po rekordowej akcji Łatwogangu

"Nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić"

2026.04.30

Występ Bedoesa 2115 w programie „Uwaga!” TVN pokazał bardziej wrażliwe oblicze artysty. Raper nie był w stanie powstrzymać emocji i podczas wypowiedzi po prostu się rozpłakał.

Ogrom emocji po historycznej zbiórce

Wystąpienie Bedoesa 2115 było bezpośrednio związane z zakończeniem głośnej akcji charytatywnej Łatwogangu. Przez dziewięć dni nieprzerwanego streamu udało się zebrać ponad 282 miliony złotych na pomoc dzieciom chorym na raka.

Tak ogromna skala wydarzenia oraz presja związana z jego przebiegiem odbiły się na psychice artysty.

„Nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić” – szczere wyznanie

Podczas materiału dla telewizji Bedoes 2115 otwarcie mówił o bezradności wobec choroby. W trakcie wypowiedzi nie wytrzymał i zalał się łzami.

Raper przyznał, że temat jest mu szczególnie bliski, ponieważ sam doświadczył trudnych sytuacji rodzinnych, związanych z chorobą i stratą bliskich.

Kulisy akcji Łatwogangu

Impulsem do całej inicjatywy był utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany przez Bedoesa 2115 z młodą pacjentką fundacji. Projekt szybko przerodził się w ogólnopolską akcję charytatywną, która przyciągnęła uwagę mediów i milionów internautów.

Do streamu dołączali artyści, celebryci i zwykli ludzie, a skala wsparcia okazała się rekordowa.

Wrażliwa strona Bedoesa 2115

Choć Bedoes 2115 znany jest głównie z energicznej scenicznej osobowości, jego występ w „Uwadze” pokazał zupełnie inne oblicze – pełne empatii i autentycznych emocji.

To właśnie szczerość i zaangażowanie sprawiły, że jego wypowiedź poruszyła wielu widzów.

Polska akcja, o której mówił cały świat

Zbiórka Łatwogangu odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Media międzynarodowe zwracały uwagę na rekordowy wynik oraz skalę mobilizacji społeczeństwa.

To pokazuje, jak wielką siłę mają inicjatywy społeczne wspierane przez artystów.

Popularne newsy

Fagata Ig 2926 h
NEWS

Fagata na zakupowym szale w Japonii. Wydała ponad 40 tysięcy na same torebki

OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6
NEWS

Opener ogłasza kolejnego headlinera

Tupac
NEWS

Spadkobiercy Tupaca Shakura pozywają Keefe D – przełom w sprawie śmierci legendarnego rapera

Josef Bratan
NEWS

Josef Baratn poznał swojego przeciwnika na FAME 31. Do wygrania luksusowe BMW

___Fot. Klaudia Piwek_SaraJames_PriceTag-2
NEWS

Sara James wraca z singlem „PRICE TAG”. To osobista opowieść o dorastaniu w świecie show-biznesu

Mata 2026
NEWS

Mata z miłosną balladą tuż przed koncertami na PGE Narodowym

_Spontan Productions - Wanat i Graczyk - 02 - fot. Kamil Baks
NEWS

Spontan Productions country managerem Sziget Festival. Polska firma ma wzmocnić działania na polskim rynku

Polecane

CGM
Vito Babino Torwar 28.02.26 Photo- @piotr_tarasewicz - @cgm.pl-95

Open’er Festival 2026 wzmacnia line-up. Pięciu nowych artystów dołącza ...

Nowi artyści na festiwalu

2 godziny temu

CGM
d4vd mugshot

D4vd zamówił dwie piły łańcuchowe, worek na zwłoki i łopatę po zabiciu ...

Prokuratura ujawnia nowe szczegóły w spawie muzyka

2 godziny temu

CGM
OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6

Opener ogłasza kolejnego headlinera

Globalna gwiazda popu wystąpi 4 lipca

3 godziny temu

CGM
Kuba Wojewodzki

Edyta Górniak twierdzi, że zna przyszłość na 100 lat. Co na to Kuba Wo ...

Kuba wbija szpilkę divie

5 godzin temu

CGM
Mata 2026

Mata z miłosną balladą tuż przed koncertami na PGE Narodowym

Zaskakujący singiel od Młodego Matczaka

6 godzin temu

CGM
Edyta gorniak 2026

Półfinał „Must Be The Music” na żywo już 1 maja. Gwiazdą o ...

Do półfinału zakwalifikowało się 16 wykonawców

6 godzin temu