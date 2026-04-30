Wzruszony Bedoes 2115 nie wytrzymał „Uwadze’ TVN – emocje po rekordowej akcji Łatwogangu

Występ Bedoesa 2115 w programie „Uwaga!” TVN pokazał bardziej wrażliwe oblicze artysty. Raper nie był w stanie powstrzymać emocji i podczas wypowiedzi po prostu się rozpłakał.
Ogrom emocji po historycznej zbiórce
Wystąpienie Bedoesa 2115 było bezpośrednio związane z zakończeniem głośnej akcji charytatywnej Łatwogangu. Przez dziewięć dni nieprzerwanego streamu udało się zebrać ponad 282 miliony złotych na pomoc dzieciom chorym na raka.
Tak ogromna skala wydarzenia oraz presja związana z jego przebiegiem odbiły się na psychice artysty.
„Nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić” – szczere wyznanie
Podczas materiału dla telewizji Bedoes 2115 otwarcie mówił o bezradności wobec choroby. W trakcie wypowiedzi nie wytrzymał i zalał się łzami.
Raper przyznał, że temat jest mu szczególnie bliski, ponieważ sam doświadczył trudnych sytuacji rodzinnych, związanych z chorobą i stratą bliskich.
Kulisy akcji Łatwogangu
Impulsem do całej inicjatywy był utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany przez Bedoesa 2115 z młodą pacjentką fundacji. Projekt szybko przerodził się w ogólnopolską akcję charytatywną, która przyciągnęła uwagę mediów i milionów internautów.
Do streamu dołączali artyści, celebryci i zwykli ludzie, a skala wsparcia okazała się rekordowa.
Wrażliwa strona Bedoesa 2115
Choć Bedoes 2115 znany jest głównie z energicznej scenicznej osobowości, jego występ w „Uwadze” pokazał zupełnie inne oblicze – pełne empatii i autentycznych emocji.
To właśnie szczerość i zaangażowanie sprawiły, że jego wypowiedź poruszyła wielu widzów.
Polska akcja, o której mówił cały świat
Zbiórka Łatwogangu odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Media międzynarodowe zwracały uwagę na rekordowy wynik oraz skalę mobilizacji społeczeństwa.
To pokazuje, jak wielką siłę mają inicjatywy społeczne wspierane przez artystów.