Wzruszony Bedoes 2115 nie wytrzymał „Uwadze’ TVN – emocje po rekordowej akcji Łatwogangu

Występ Bedoesa 2115 w programie „Uwaga!” TVN pokazał bardziej wrażliwe oblicze artysty. Raper nie był w stanie powstrzymać emocji i podczas wypowiedzi po prostu się rozpłakał.

Ogrom emocji po historycznej zbiórce

Wystąpienie Bedoesa 2115 było bezpośrednio związane z zakończeniem głośnej akcji charytatywnej Łatwogangu. Przez dziewięć dni nieprzerwanego streamu udało się zebrać ponad 282 miliony złotych na pomoc dzieciom chorym na raka.

Tak ogromna skala wydarzenia oraz presja związana z jego przebiegiem odbiły się na psychice artysty.

„Nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić” – szczere wyznanie

Podczas materiału dla telewizji Bedoes 2115 otwarcie mówił o bezradności wobec choroby. W trakcie wypowiedzi nie wytrzymał i zalał się łzami.

Raper przyznał, że temat jest mu szczególnie bliski, ponieważ sam doświadczył trudnych sytuacji rodzinnych, związanych z chorobą i stratą bliskich.

Kulisy akcji Łatwogangu

Impulsem do całej inicjatywy był utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany przez Bedoesa 2115 z młodą pacjentką fundacji. Projekt szybko przerodził się w ogólnopolską akcję charytatywną, która przyciągnęła uwagę mediów i milionów internautów.

Do streamu dołączali artyści, celebryci i zwykli ludzie, a skala wsparcia okazała się rekordowa.

Wrażliwa strona Bedoesa 2115

Choć Bedoes 2115 znany jest głównie z energicznej scenicznej osobowości, jego występ w „Uwadze” pokazał zupełnie inne oblicze – pełne empatii i autentycznych emocji.

To właśnie szczerość i zaangażowanie sprawiły, że jego wypowiedź poruszyła wielu widzów.

Polska akcja, o której mówił cały świat

Zbiórka Łatwogangu odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Media międzynarodowe zwracały uwagę na rekordowy wynik oraz skalę mobilizacji społeczeństwa.

To pokazuje, jak wielką siłę mają inicjatywy społeczne wspierane przez artystów.