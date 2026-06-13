Fausti, Lexy, Asia Marcinik i Julia Sanczenko łączą siły. „Hoodie Oversize” otwiera nowy projekt śpiewających influencerek

Na polskiej scenie internetowo-muzycznej pojawił się nowy projekt, który ma szansę przyciągnąć uwagę młodej publiczności. Fausti, Lexy, Asia Marcinik i Julia Sanczenko połączyły siły w ramach SUPERGRUPY, prezentując debiutancki singiel „Hoodie Oversize”. Utwór nie tylko zapowiada nadchodzącą EP-kę, ale także inauguruje PLAYGROUND – nowy podróżujący festiwal muzyczno-lifestyle’owy, który jeszcze tego lata odwiedzi największe miasta w Polsce.

„Hoodie Oversize” – singiel pełen wakacyjnej energii

„Hoodie Oversize” to pierwsza wspólna propozycja Fausti, Lexy, Asi Marcinik i Julii Sanczenko. Utworowi towarzyszy teledysk utrzymany w lekkim, wakacyjnym klimacie, pełnym przyjaźni, młodzieńczej energii, pierwszych zauroczeń oraz festiwalowych emocji.

Piosenka stanowi początek większego muzycznego projektu, który będzie rozwijany w kolejnych miesiącach. Twórczynie zapowiadają już premierę całej EP-ki, która pozwoli fanom lepiej poznać brzmienie oraz koncepcję stojącą za SUPERGRUPĄ.

Kim jest SUPERGRUPA?

SUPERGRUPA została stworzona specjalnie na potrzeby projektu PLAYGROUND. W jej skład weszły cztery popularne twórczynie internetowe i artystki:

Fausti,

Lexy,

Asia Marcinik,

Julia Sanczenko.

Każda z nich od lat buduje własną społeczność w mediach społecznościowych, działając na styku muzyki, lifestyle’u, popkultury i internetu. Wspólny projekt ma połączyć ich doświadczenia oraz różnorodne grono odbiorców.

Czym jest PLAYGROUND?

PLAYGROUND to nowy format wydarzenia, który łączy muzykę, kulturę internetową, modę, lifestyle i doświadczenia offline. Organizatorzy określają go jako podróżujący festiwal skierowany do młodego pokolenia.

Projekt startuje od muzyki i aktywności w sieci, jednak jego kulminacją będą wydarzenia organizowane w czterech polskich miastach. Festiwal ma stworzyć przestrzeń, w której muzyka spotka się z nowoczesną kulturą internetową oraz trendami obecnymi wśród młodych odbiorców.

Gdzie odbędzie się PLAYGROUND 2026?

Pierwsza edycja PLAYGROUND zawita do czterech miast:

22 sierpnia – Kraków (Tauron Arena),

29 sierpnia – Chorzów (Park Śląski),

5 września – Gdańsk (Plac Zebrań Ludowych),

13 września – Warszawa (Stadion Legii).

W każdym z miast uczestnicy będą mogli skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów.

Kolejne ogłoszenia już wkrótce

SUPERGRUPA stanowi jeden z najważniejszych elementów PLAYGROUND, jednak nie będzie jedyną atrakcją festiwalu. Organizatorzy zapowiadają, że w najbliższych tygodniach ujawniony zostanie pełny line-up wydarzenia oraz lista artystów, którzy pojawią się na scenach w poszczególnych miastach.

Premiera singla „Hoodie Oversize” pokazuje, że PLAYGROUND chce połączyć świat muzyki, influencerów i nowoczesnej rozrywki. Jeśli kolejne zapowiedzi utrzymają podobny poziom zainteresowania, projekt może stać się jednym z najgłośniejszych wydarzeń końcówki wakacji 2026 roku.