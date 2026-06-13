Fausti, Lexy, Asia Marcinik i Julia Sanczenko łączą siły. „Hoodie Oversize” otwiera nowy projekt śpiewających influencerek

Na polskiej scenie internetowo-muzycznej pojawił się nowy projekt, który ma szansę przyciągnąć uwagę młodej publiczności. Fausti, Lexy, Asia Marcinik i Julia Sanczenko połączyły siły w ramach SUPERGRUPY, prezentując debiutancki singiel „Hoodie Oversize”. Utwór nie tylko zapowiada nadchodzącą EP-kę, ale także inauguruje PLAYGROUND – nowy podróżujący festiwal muzyczno-lifestyle’owy, który jeszcze tego lata odwiedzi największe miasta w Polsce.
„Hoodie Oversize” – singiel pełen wakacyjnej energii
„Hoodie Oversize” to pierwsza wspólna propozycja Fausti, Lexy, Asi Marcinik i Julii Sanczenko. Utworowi towarzyszy teledysk utrzymany w lekkim, wakacyjnym klimacie, pełnym przyjaźni, młodzieńczej energii, pierwszych zauroczeń oraz festiwalowych emocji.
Piosenka stanowi początek większego muzycznego projektu, który będzie rozwijany w kolejnych miesiącach. Twórczynie zapowiadają już premierę całej EP-ki, która pozwoli fanom lepiej poznać brzmienie oraz koncepcję stojącą za SUPERGRUPĄ.
Kim jest SUPERGRUPA?
SUPERGRUPA została stworzona specjalnie na potrzeby projektu PLAYGROUND. W jej skład weszły cztery popularne twórczynie internetowe i artystki:
- Fausti,
- Lexy,
- Asia Marcinik,
- Julia Sanczenko.
Każda z nich od lat buduje własną społeczność w mediach społecznościowych, działając na styku muzyki, lifestyle’u, popkultury i internetu. Wspólny projekt ma połączyć ich doświadczenia oraz różnorodne grono odbiorców.
Czym jest PLAYGROUND?
PLAYGROUND to nowy format wydarzenia, który łączy muzykę, kulturę internetową, modę, lifestyle i doświadczenia offline. Organizatorzy określają go jako podróżujący festiwal skierowany do młodego pokolenia.
Projekt startuje od muzyki i aktywności w sieci, jednak jego kulminacją będą wydarzenia organizowane w czterech polskich miastach. Festiwal ma stworzyć przestrzeń, w której muzyka spotka się z nowoczesną kulturą internetową oraz trendami obecnymi wśród młodych odbiorców.
Gdzie odbędzie się PLAYGROUND 2026?
Pierwsza edycja PLAYGROUND zawita do czterech miast:
- 22 sierpnia – Kraków (Tauron Arena),
- 29 sierpnia – Chorzów (Park Śląski),
- 5 września – Gdańsk (Plac Zebrań Ludowych),
- 13 września – Warszawa (Stadion Legii).
W każdym z miast uczestnicy będą mogli skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów.
Kolejne ogłoszenia już wkrótce
SUPERGRUPA stanowi jeden z najważniejszych elementów PLAYGROUND, jednak nie będzie jedyną atrakcją festiwalu. Organizatorzy zapowiadają, że w najbliższych tygodniach ujawniony zostanie pełny line-up wydarzenia oraz lista artystów, którzy pojawią się na scenach w poszczególnych miastach.
Premiera singla „Hoodie Oversize” pokazuje, że PLAYGROUND chce połączyć świat muzyki, influencerów i nowoczesnej rozrywki. Jeśli kolejne zapowiedzi utrzymają podobny poziom zainteresowania, projekt może stać się jednym z najgłośniejszych wydarzeń końcówki wakacji 2026 roku.