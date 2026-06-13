Kayah i Rinke Rooyens w poruszającej rozmowie. „Ja cię zawsze kocham. Jesteś w moim sercu teraz i zawsze”

W najnowszym odcinku podcastu „Kayah Zaprasza” doszło do spotkania, które wzbudziło ogromne zainteresowanie fanów. Gościem artystki został jej były mąż, Rinke Rooyens. Rozmowa okazała się niezwykle osobista i pełna emocji, a byli małżonkowie pokazali, że mimo zakończenia związku można zachować wzajemny szacunek, życzliwość i bliską relację.

Podcast stał się okazją do wspomnień o wspólnym życiu, rodzicielstwie oraz wydarzeniach, które przez lata ukształtowały ich relację. Oboje podkreślali, że choć ich małżeństwo należy już do przeszłości, łączy ich wyjątkowa więź oparta na zrozumieniu i trosce o dobro rodziny.

Wzruszające słowa Rinke Rooyensa

Jednym z najbardziej poruszających momentów rozmowy było wyznanie, które Rinke Rooyens skierował do byłej żony.

„Ja cię zawsze kocham. Jesteś w moim sercu teraz i zawsze” – powiedział do Kayah.

Te słowa szybko odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Wielu słuchaczy zwróciło uwagę na szczerość i autentyczność emocji, jakie towarzyszyły całej rozmowie.

Byli małżonkowie opowiedzieli o wychowywaniu syna Rocha

Ważnym tematem podcastu było także wspólne wychowywanie syna Rocha. Kayah i Rinke przyznali, że nawet po rozstaniu starali się stawiać dobro dziecka na pierwszym miejscu. To właśnie odpowiedzialne podejście do rodzicielstwa pomogło im zbudować nowy model relacji po rozwodzie.

Z biegiem lat udało im się przejść od byłych partnerów do bliskich przyjaciół, którzy potrafią wspierać się w ważnych momentach życia.

Trudne doświadczenia z przeszłości

Rozmowa nie ograniczała się jedynie do wspomnień związanych z małżeństwem. Rinke Rooyens po raz pierwszy tak otwarcie opowiedział o swojej przeszłości. Wspominał trudne dzieciństwo w Holandii, skomplikowane relacje rodzinne, samobójczą śmierć matki oraz wieloletnią walkę z uzależnieniem od alkoholu.

Producent telewizyjny przyznał, że przeprowadzka do Polski i poznanie Kayah były jednymi z najważniejszych wydarzeń w jego życiu. To właśnie te doświadczenia miały ogromny wpływ na jego dalszą drogę i sposób patrzenia na świat.

Kayah o niezwykłej relacji po rozwodzie

Artystka nie ukrywała, że ich obecna relacja jest czymś wyjątkowym. W trakcie rozmowy zwróciła uwagę na sytuację, która dla wielu osób może wydawać się wręcz nieprawdopodobna.

„Gdzie jest tak, że była żona jest zapraszana na ślub swojego byłego męża? To jest bardzo rzadkie, naprawdę” – powiedziała Kayah.

Słowa wokalistki pokazują, jak dużą drogę przeszli oboje od momentu rozstania. Dziś ich historia jest przykładem, że zakończenie związku nie musi oznaczać końca wzajemnego szacunku i przyjaźni.

Rinke Rooyens pomaga innym i angażuje się społecznie

Podczas rozmowy Rinke opowiedział również o działalności społecznej, która od lat zajmuje ważne miejsce w jego życiu. Producent angażował się w projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności, więźniów oraz podopiecznych hospicjów.

„Jeśli mogę coś komuś dać, to chcę to robić. W tym widzę sens” – podkreślił.

Jego słowa pokazują, że po wielu trudnych doświadczeniach życiowych odnalazł poczucie spełnienia w pomaganiu innym.

Historia, która daje nadzieję

Rozmowa Kayah i Rinke Rooyensa to nie tylko opowieść o dawnym małżeństwie. To przede wszystkim historia o przebaczeniu, dojrzałości i umiejętności budowania relacji na nowo. Byli partnerzy udowodnili, że nawet po najtrudniejszych życiowych doświadczeniach można odnaleźć spokój, zachować wzajemny szacunek i patrzeć w przyszłość bez żalu.

Podcast spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem słuchaczy, którzy docenili szczerość, emocjonalność i autentyczność rozmowy. Dla wielu osób może być inspiracją do spojrzenia na własne relacje z większą empatią i zrozumieniem.