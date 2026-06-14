Rihanna tańczy na rurze w do własnego utworu. Viralowe nagranie z Atlanty

fot. Savage x Fenty

Rihanna ponownie przyciągnęła uwagę internetu po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie z jej wizyty w legendarnym klubie Magic City w Atlancie. Artystka bawiła się tam przy własnym utworze „Skin”, a wideo szybko stało się viralem.

Rihanna w Magic City. Niespodziewana wizyta w Atlancie

Rihanna pojawiła się w Atlancie w czasie pobytu A$AP Rocky’ego, który miał tam swoje zobowiązania zawodowe. Wizyta w Magic City, jednym z najbardziej znanych klubów w mieście, szybko przyciągnęła uwagę fanów i kamer.

Na nagraniach widać artystkę w luźnej atmosferze, bawiącą się przy muzyce i reagującą na występ tancerek w klubie.

Taniec do „Skin” i viral w sieci

Największe poruszenie wywołał moment, w którym Rihanna miała tańczyć przy swoim utworze „Skin”, a nawet spróbować pole dance w klubowej atmosferze. Nagranie szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, generując tysiące komentarzy.

Internauci zwracają uwagę, że artystka wydawała się być w doskonałym nastroju i swobodnie uczestniczyła w zabawie, co tylko podkręciło viralowy charakter materiału.

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Rihanna w aktywnym okresie życia prywatnego

Ostatnie dni są dla Rihanny wyjątkowo intensywne. Wcześniej artystka była widziana w Nowym Jorku, gdzie pojawiła się na meczu New York Knicks przeciwko San Antonio Spurs, a także spędzała czas z A$AP Rocky’m.

Para była również widziana podczas wspólnej gry w koszykówkę, co szybko stało się kolejnym viralem w sieci.

Fani wciąż czekają na nowy album

Mimo dużej aktywności medialnej i biznesowej, fani od lat czekają na nową muzykę Rihanny. Jej ostatni album „Anti” ukazał się dekadę temu i do dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych w jej karierze.

Artystka skupia się obecnie na działalności biznesowej, w tym markach kosmetycznych i modowych, a także życiu rodzinnym.a pop