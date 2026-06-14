ABBA żegna Görel Hanser, kobietę, która stała za sukcesem zespołu

Świat muzyki pogrążył się w żałobie. Zmarła Görel Hanser – wieloletnia menedżerka, producentka muzyczna i jedna z najbliższych współpracowniczek zespołu ABBA. Informację o jej śmierci przekazali sami członkowie legendarnej szwedzkiej grupy, publikując poruszające oświadczenie w mediach społecznościowych.

Görel Hanser odegrała kluczową rolę w historii ABBY

Choć dla wielu fanów pozostawała postacią działającą w cieniu, Görel Hanser miała ogromny wpływ na rozwój i międzynarodowy sukces ABBY. Jej zawodowa droga związała się z zespołem już na początku działalności grupy.

Karierę rozpoczynała pod koniec lat 60. w firmach Polar Music i Sweden Music jako asystentka Stiga Anderssona, często określanego mianem „piątego członka ABBY”. Dzięki talentowi organizacyjnemu i zaangażowaniu szybko awansowała, stając się jedną z najważniejszych osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie zespołu.

Czuwała nad karierą legendy muzyki

Przez lata Görel Hanser odpowiadała za kwestie organizacyjne, kontrakty, działania promocyjne oraz koordynację tras koncertowych. Była obecna przy najważniejszych momentach w historii grupy i towarzyszyła muzykom aż do zakończenia działalności zespołu w 1982 roku.

Po rozpadzie ABBY nie zakończyła współpracy z artystami. Nadal pozostawała blisko związana z Björnem Ulvaeusem i Bennym Anderssonem, wspierając ich kolejne projekty muzyczne i biznesowe.

ABBA wydała poruszające oświadczenie

Wiadomość o śmierci Hanser głęboko poruszyła członków zespołu. Na oficjalnych profilach ABBY pojawił się krótki komunikat, w którym muzycy pożegnali swoją wieloletnią przyjaciółkę.

„Z ogromnym smutkiem przekazujemy informacje o śmierci Görel Hanser. Straciliśmy ukochaną przyjaciółkę i ta strata jest niezmierzona. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie”.

Pod oświadczeniem podpisali się Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog oraz Anni-Frid Lyngstad.

Fani wspominają jedną z najważniejszych osób w historii zespołu

Po publikacji informacji o śmierci Görel Hanser w mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów od fanów z całego świata. Wielu z nich podkreśla, że choć nie występowała na scenie, miała ogromny wkład w sukces jednego z najpopularniejszych zespołów w historii muzyki.

Jej praca przez dekady pozostawała fundamentem działalności ABBY, a zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniły się do stworzenia marki, która do dziś cieszy się ogromną popularnością na całym świecie.