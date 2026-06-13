INGSilesia Beats 2026 – festiwal, który zmienia lato w muzyczne doświadczenie. Na scenie pojawią się Jason Derulo, Kosma Król, Dimitri Vegas, Sokół i inni

INGSilesia Beats 2026 powraca w 2026 roku jako jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce. Dwudniowa edycja zaplanowana na 12–13 czerwca ponownie zamieni Park Śląski w Chorzowie w ogromną przestrzeń pełną muzyki, świateł i festiwalowej energii.
To wydarzenie, które od początku budowane jest nie tylko wokół koncertów, ale przede wszystkim wokół ludzi i atmosfery – wspólnego przeżywania muzyki, emocji i początku lata.
Festiwal, który żyje społecznością
ING Silesia Beats od lat wyróżnia się tym, że jego siłą nie jest wyłącznie line-up, ale uczestnicy. Poprzednia edycja zgromadziła ponad 36 tysięcy osób, tworząc unikalną społeczność festiwalową, która stała się jego znakiem rozpoznawczym.
W 2026 roku organizatorzy zapowiadają jeszcze większą skalę wydarzenia:
- 2 dni intensywnej muzyki
- 9 scen tematycznych
- ponad 100 artystów
- dziesiątki tysięcy uczestników
Brzmi jak festiwal – ale w praktyce to coś znacznie większego: wielowymiarowe doświadczenie kultury.
Line-up na światowym poziomie
Tegoroczna edycja przyciąga artystów znanych z największych festiwali świata – od Tomorrowland i Ultra Music Festival, po Coachellę i Sziget.
Na scenach INGSilesia Beats 2026 pojawią się m.in.:
Jason Derulo, Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, John Newman, KSHMR, Claptone, Vini Vici, Lilly Palmer, Sub Zero Project, Coone, Maddix, Da Tweekaz i wielu innych.
To zestawienie pokazuje, że festiwal celuje w globalny poziom produkcji i muzycznej różnorodności.
Polska scena i wyjątkowe projekty
Obok międzynarodowych gwiazd nie zabraknie silnej reprezentacji polskiej muzyki. Szczególne miejsce zajmują projekty specjalne, tworzone wyłącznie na potrzeby festiwalu.
Jednym z nich jest scena przygotowana przez Braci Kacperczyk, na której pojawią się:
- Fukaj
- Sokół
- Kosma Król
- Kosmonauci
To połączenie różnych stylów i pokoleń, które ma pokazać, jak szeroko dziś rozumiana jest polska scena muzyczna.
Muzyka, ale też przestrzeń do życia
INGSilesia Beats 2026 to nie tylko koncerty. Organizatorzy tworzą pełne miasto festiwalowe, w którym każdy element ma znaczenie.
Uczestnicy znajdą tam:
- 9 różnorodnych scen
- strefy relaksu i odpoczynku
- food trucki i gastronomię z różnych stron świata
- instalacje i atrakcje dodatkowe
Wszystko to dzieje się w Parku Śląskim – jednej z największych zielonych przestrzeni miejskich w Europie, co nadaje wydarzeniu wyjątkowy charakter.