INGSilesia Beats 2026 – festiwal, który zmienia lato w muzyczne doświadczenie. Na scenie pojawią się Jason Derulo, Kosma Król, Dimitri Vegas, Sokół i inni

INGSilesia Beats 2026 powraca w 2026 roku jako jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce. Dwudniowa edycja zaplanowana na 12–13 czerwca ponownie zamieni Park Śląski w Chorzowie w ogromną przestrzeń pełną muzyki, świateł i festiwalowej energii.

To wydarzenie, które od początku budowane jest nie tylko wokół koncertów, ale przede wszystkim wokół ludzi i atmosfery – wspólnego przeżywania muzyki, emocji i początku lata.

Festiwal, który żyje społecznością

ING Silesia Beats od lat wyróżnia się tym, że jego siłą nie jest wyłącznie line-up, ale uczestnicy. Poprzednia edycja zgromadziła ponad 36 tysięcy osób, tworząc unikalną społeczność festiwalową, która stała się jego znakiem rozpoznawczym.

W 2026 roku organizatorzy zapowiadają jeszcze większą skalę wydarzenia:

2 dni intensywnej muzyki

9 scen tematycznych

ponad 100 artystów

dziesiątki tysięcy uczestników

Brzmi jak festiwal – ale w praktyce to coś znacznie większego: wielowymiarowe doświadczenie kultury.

Line-up na światowym poziomie

Tegoroczna edycja przyciąga artystów znanych z największych festiwali świata – od Tomorrowland i Ultra Music Festival, po Coachellę i Sziget.

Na scenach INGSilesia Beats 2026 pojawią się m.in.:

Jason Derulo, Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, John Newman, KSHMR, Claptone, Vini Vici, Lilly Palmer, Sub Zero Project, Coone, Maddix, Da Tweekaz i wielu innych.

To zestawienie pokazuje, że festiwal celuje w globalny poziom produkcji i muzycznej różnorodności.

Polska scena i wyjątkowe projekty

Obok międzynarodowych gwiazd nie zabraknie silnej reprezentacji polskiej muzyki. Szczególne miejsce zajmują projekty specjalne, tworzone wyłącznie na potrzeby festiwalu.

Jednym z nich jest scena przygotowana przez Braci Kacperczyk, na której pojawią się:

Fukaj

Sokół

Kosma Król

Kosmonauci

To połączenie różnych stylów i pokoleń, które ma pokazać, jak szeroko dziś rozumiana jest polska scena muzyczna.

Muzyka, ale też przestrzeń do życia

INGSilesia Beats 2026 to nie tylko koncerty. Organizatorzy tworzą pełne miasto festiwalowe, w którym każdy element ma znaczenie.

Uczestnicy znajdą tam:

9 różnorodnych scen

strefy relaksu i odpoczynku

food trucki i gastronomię z różnych stron świata

instalacje i atrakcje dodatkowe

Wszystko to dzieje się w Parku Śląskim – jednej z największych zielonych przestrzeni miejskich w Europie, co nadaje wydarzeniu wyjątkowy charakter.