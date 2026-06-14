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Kabe prezentuje nowy singiel „Na zdrowie”. Mocny francuski vibe i bezkompromisowy styl

Mocny rapowy manifest

2026.06.14

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Kabe - SHAWTY - 2026 - 1 ok

Kabe powraca z nowym utworem zatytułowanym „NA ZDROWIE”, który od razu przyciąga uwagę ciężkim brzmieniem, pewną nawijką i wyraźnymi francuskimi inspiracjami. Singiel jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, a towarzyszy mu oficjalny teledysk nagrany poza Polską.

„NA ZDROWIE” – mocny rapowy manifest

Nowy numer Kabe to energetyczny, bezkompromisowy track, w którym artysta ponownie podkreśla swoją pozycję na polskiej scenie rapowej. Utwór od pierwszych sekund stawia na intensywny klimat i wyrazisty styl, z którego raper jest dobrze znany.

„NA ZDROWIE” można odczytywać jako muzyczne podsumowanie dotychczasowej drogi artysty oraz pokaz konsekwentnie budowanego wizerunku.

Produkcja MERCURY i Skibovicz

Za warstwę muzyczną odpowiadają MERCURY oraz Skibovicz, którzy stworzyli dynamiczny, ciężki beat idealnie dopasowany do stylu Kabe. Połączenie ich produkcji z charakterystycznym flow rapera daje spójny i energiczny efekt.

To właśnie produkcja stanowi jeden z najmocniejszych elementów singla, podkreślając jego klubowy i jednocześnie uliczny charakter.

Klip nagrany we Francji

Do utworu powstał również teledysk realizowany za granicą, we Francji. Wizualna strona projektu mocno nawiązuje do estetyki kojarzonej z twórczością Kabe – surowej, autentycznej i osadzonej w europejskim klimacie ulicznym.

Dynamiczne ujęcia i dopracowana realizacja wzmacniają przekaz utworu, tworząc spójną całość z muzyką.

Kabe umacnia swoją pozycję na scenie

Nowy singiel pokazuje, że Kabe nie zwalnia tempa i konsekwentnie rozwija swój styl. „NA ZDROWIE” to kolejny krok w jego karierze, który ma potwierdzić jego miejsce w czołówce polskiego rapu.

Premiera utworu była długo wyczekiwana przez fanów, szczególnie po jego wcześniejszych, przedpremierowych wykonaniach na żywo.

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