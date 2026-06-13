Rihanna publicznie wspiera A$AP Rocky’ego. Po meczu Knicksów nie kryła uczuć

Rihanna i A$AP Rocky pojawili się w nowojorskim Madison Square Garden, gdzie wspierali New York Knicks podczas czwartego meczu finałów NBA przeciwko San Antonio Spurs. Spotkanie przeszło do historii za sprawą spektakularnego powrotu gospodarzy, którzy odrobili 29 punktów straty i wygrali 107:106.

Rihanna i A$AP Rocky na meczu New York Knicks

Wśród gwiazd obecnych na trybunach nie zabrakło Rihanny i A$AP Rocky’ego. Para od lat otwarcie pokazuje swoje zainteresowanie sportem, a tym razem miała okazję obserwować jedno z najbardziej emocjonujących spotkań w historii finałów NBA.

Po końcowej syrenie artyści zostali zauważeni na ulicach Nowego Jorku, gdzie celebrowali zwycięstwo Knicksów razem z innymi kibicami. Według relacji mediów para pojawiła się nawet na boisku do koszykówki, wzbudzając ogromne zainteresowanie przechodniów i fanów.

Rihanna pokazała, jak wspiera swojego partnera

Szczególną uwagę internautów zwróciło nagranie, na którym Rihanna przegląda najnowsze wydanie magazynu „VIBE” z A$AP Rockym na okładce. Fani szybko odebrali ten gest jako kolejny dowód wsparcia i dumy z osiągnięć partnera.

Od wielu miesięcy wokalistka regularnie pojawia się również podczas koncertów trasy „Don’t Be Dumb Tour”. Co ciekawe, Rihanna nie obserwuje występów z zamkniętych stref VIP czy ekskluzywnych lóż. Najczęściej stoi blisko sceny, dzięki czemu fani mogą zobaczyć ją w tłumie i nagrać wspólne chwile z koncertów.

Związek Rihanny i A$AP Rocky’ego wciąż przyciąga uwagę

Rihanna i A$AP Rocky od kilku lat należą do najgłośniejszych par światowego show-biznesu. Artyści wspólnie wychowują dzieci i regularnie pojawiają się na najważniejszych wydarzeniach muzycznych, modowych oraz sportowych.

Ich obecność na meczu New York Knicks zbiegła się z przerwą w koncertowej trasie rapera. Dla nowojorskich fanów był to wyjątkowy wieczór nie tylko ze względu na obecność gwiazd, ale przede wszystkim historyczne zwycięstwo drużyny, która jest już o krok od zdobycia pierwszego mistrzostwa NBA od 1973 roku.

Knicks coraz bliżej historycznego tytułu

Po zwycięstwie w czwartym meczu finałów NBA New York Knicks prowadzą w serii 3:1 z San Antonio Spurs. Oznacza to, że drużyna potrzebuje już tylko jednej wygranej, aby sięgnąć po długo wyczekiwane mistrzostwo.

Jeśli nowojorczycy zwyciężą w kolejnym spotkaniu, zapiszą się na kartach historii ligi, a emocje związane z finałami mogą jeszcze bardziej przyciągnąć do Madison Square Garden największe gwiazdy świata muzyki i filmu.