Jack White zapowiada siódmy album studyjny „Frozen Charlotte”

Jack White oficjalnie ogłosił wydanie swojego siódmego albumu studyjnego zatytułowanego „Frozen Charlotte”. Płyta ukaże się nakładem wytwórni Third Man Records w piątek, 10 lipca. Artysta równocześnie zaprezentował nowy singiel promujący wydawnictwo – „Dollar Bill”.

Nowy singiel „Dollar Bill” już dostępny

Wraz z zapowiedzią albumu Jack White udostępnił utwór „Dollar Bill”, który jako pierwszy zwiastuje klimat nadchodzącej płyty. Kompozycja została napisana i skomponowana przez samego artystę.

Singiel jest już dostępny online, a jego premiera stanowi początek intensywnej kampanii promocyjnej przed wydaniem albumu.

Third Man Records pokazuje kulisy pracy

W tym samym czasie wytwórnia Third Man Records uruchomiła projekt „Third Man Release Lab” – darmową, internetową serię materiałów zakulisowych. Cykl pokazuje proces powstawania i wydawania płyt oraz przybliża fanom kreatywne podejście zespołu do produkcji muzyki.

To właśnie tam po raz pierwszy zaprezentowano fragment utworu „Dollar Bill”, jeszcze przed oficjalną premierą singla.

„Frozen Charlotte” – siódmy album w karierze Jacka White’a

„Frozen Charlotte” to kolejny rozdział w solowej karierze Jacka White’a. Album powstał w Third Man Studio w Nashville i kontynuuje surowe, rockowe brzmienie charakterystyczne dla jego wcześniejszych projektów.

Na płycie artysta ponownie współpracuje ze swoim zespołem koncertowym:

Patrick Keeler (perkusja)

Dominic Davis (bas)

Bobby Emmett (klawisze)

Światowa trasa koncertowa w 2026 roku

Premiera albumu zbiega się z rozpoczęciem światowej trasy koncertowej. Tournee startuje 10 lipca w Waszyngtonie, gdzie zaplanowano wyprzedany koncert w The Anthem.

Jack White wystąpi m.in. w:

Brooklynie

Los Angeles

Chicago

Atlancie

Charlotte

Miami Beach

Artysta pojawi się także na festiwalach w USA, w tym Borderland Festival w Nowym Jorku oraz Iron Blossom Music Festival w Wirginii.

Trasa obejmuje również Europę i Wielką Brytanię – koncerty odbędą się m.in. w Paryżu (L’Olympia), Brukseli (Ancienne Belgique), Londynie (Eventim Apollo) oraz Dublinie (3Olympia). White planuje także występy w Azji, w tym w Seulu, Szanghaju, Stambule oraz na festiwalach w Kazachstanie.

Jack White pozostaje w intensywnym trybie twórczym

Nowy album i trasa koncertowa potwierdzają, że Jack White pozostaje jednym z najbardziej aktywnych artystów współczesnej sceny rockowej. „Frozen Charlotte” już teraz zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydawnictw lata.